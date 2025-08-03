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    A101 marketlerde elektrikli bisiklet geçidi var

    7 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta VB1 NEO, Volta VB3, Volta VB4 NEO, Volta VIDE SE03 MAX ve Volta VS2 elektrikli modelleri yer alıyor.     

    7 Ağustos A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin haftalık aktüel kataloğunda elektrikli bisikletlerden elektrikli mopedlere akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara akıllı saatlere ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    7 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

    7 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait farklı elektrikli bisiklet ve moped modelleri yer alıyor. VB1 NEO katlanabilir elektrikli bisiklet modeli 55 kilometreye kadar mesafe, Shimano 7 vites, ön ve arka disk fren, 250W motor, 25Km/s hız ile 19990TL fiyat etiketine sahip. 

    Volta VB3 modeli 55 kilometreye kadar mesafe, 250W motor, 25Km/s hız ile 19990TL fiyat etiketine sahipken Volta VB4 modeli de 80 kilometreye kadar mesafe, 250W motor, 25Km/s hız ile yine aynı fiyatta.

    Volta VIDE SE03 MAX elektrikli bisiklet modeli 15 dereceye kadar yokuş desteği, 1500W motor, 45Km/s maksimum hız, yerli batarya gibi özelliklerle 39990TL. Volta VS2 elektrikli moped ise 1500W motor, 45Km/s maksimum hız, VRLA GEL batarya ile 29990TL fiyat etiketine sahip. 

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