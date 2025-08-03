A101 marketlerde elektrikli bisiklet geçidi var

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin haftalık aktüel kataloğunda elektrikli bisikletlerden elektrikli mopedlere akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara akıllı saatlere ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

7 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri

7 Ağustos A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait farklı elektrikli bisiklet ve moped modelleri yer alıyor. VB1 NEO katlanabilir elektrikli bisiklet modeli 55 kilometreye kadar mesafe, Shimano 7 vites, ön ve arka disk fren, 250W motor, 25Km/s hız ile 19990TL fiyat etiketine sahip.

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Volta VB3 modeli 55 kilometreye kadar mesafe, 250W motor, 25Km/s hız ile 19990TL fiyat etiketine sahipken Volta VB4 modeli de 80 kilometreye kadar mesafe, 250W motor, 25Km/s hız ile yine aynı fiyatta.

Volta VIDE SE03 MAX elektrikli bisiklet modeli 15 dereceye kadar yokuş desteği, 1500W motor, 45Km/s maksimum hız, yerli batarya gibi özelliklerle 39990TL. Volta VS2 elektrikli moped ise 1500W motor, 45Km/s maksimum hız, VRLA GEL batarya ile 29990TL fiyat etiketine sahip.

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