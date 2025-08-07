A101 marketler Ray-Ban Meta akıllı gözlük satıyor

7 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri
7 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Ray-Ban Meta akıllı gözlük yer alıyor. Cihaz sanal gerçeklik gözlüğünden ziyade ekranı olmayan standart bir gözlük mahiyetinde. Ultra geniş 12MP kamerası olan gözlük Facebook ve Instagram’a anında canlı yayın açabiliyor. 4 saatlik kullanım sunan gözlük USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Fiyatı ise 19999TL.
Diğer taraftan Apple M3 silikonlu 11 inçlik iPad Air modeli 128GB depolama ve 8GB RAM ile 26499TL. JBL L75MS kablosuz hoparlör Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri ile birlikte 26999TL olarak satışa sunulacak.