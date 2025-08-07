A101 marketler Ray-Ban Meta akıllı gözlük satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar tekneden tiny house konseptine kadar sayısız farklı ürün segmentine adımını atan A101 marketler bu kez akıllı gözlük işine giriyor. Uzun süre önce tanıtılan Ray-Ban Meta akıllı gözlükler satışa sunuluyor.

7 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri

7 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Ray-Ban Meta akıllı gözlük yer alıyor. Cihaz sanal gerçeklik gözlüğünden ziyade ekranı olmayan standart bir gözlük mahiyetinde. Ultra geniş 12MP kamerası olan gözlük Facebook ve Instagram’a anında canlı yayın açabiliyor. 4 saatlik kullanım sunan gözlük USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Fiyatı ise 19999TL.

Diğer taraftan Apple M3 silikonlu 11 inçlik iPad Air modeli 128GB depolama ve 8GB RAM ile 26499TL. JBL L75MS kablosuz hoparlör Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri ile birlikte 26999TL olarak satışa sunulacak.

