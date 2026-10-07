Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde Razer ürün geçidi var

    7 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer BlackWidow V4 RGB Green Switch, Razer Blackshark V3 x Hyperspeed ve Razer Hammerhead Hyperspeed modelleri yer alıyor.

    7 Ekim ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda dizüstü bilgisayarlardan oyuncu monitörlerine, oyuncu ekipmanlarından robot süpürgelere ve dik süpürgelere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    7 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    7 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer markasına ait oyuncu ekipmanları yer alıyor. 8000Hz’e kadar yakalama hızı, çıkarılabilir Tip-C kablosu, Razer Chroma RGB desteği, ABS tuş kapakları, tekerlek tuşu, özel makro tuşu gibi özelliklerle BlackWidow V4 RGB Green Switch klavye modeli 3499TL.

    Diğer taraftan 5 bağlantı modu, 7.1 surround ses, Hyperspeed desteği, hassas konum belirleme, Bluetooth, kablo ve 2.4G bağlantı modları gibi özellikleri olan Blackshark V3 x Hyperspeed oyuncu kulaklığı 5199TL.

    Son olarak aktif gürültü engelleme, görüşme esnasında arka plan gürültüsü engelleme, toplam 30 saate kadar kullanım süresi, Hyperspeed kablosuz bağlantı desteği gibi özellikleri olan Hammerhead Hyperspeed kulak içi kulaklık modeli de 3699TL olarak satılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chat rulet motor rektefiye ücreti mazda 626 alınır mı mx10 tv box deichmann nasıl okunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Honor Magic 8 Pro 5G
    Honor Magic 8 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer X5T2-5060
    Game Garaj Slayer X5T2-5060
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum