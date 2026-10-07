ŞOK marketlerde Razer ürün geçidi var

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta içi Aktüel kataloğunda dizüstü bilgisayarlardan oyuncu monitörlerine, oyuncu ekipmanlarından robot süpürgelere ve dik süpürgelere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

7 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

7 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Razer markasına ait oyuncu ekipmanları yer alıyor. 8000Hz’e kadar yakalama hızı, çıkarılabilir Tip-C kablosu, Razer Chroma RGB desteği, ABS tuş kapakları, tekerlek tuşu, özel makro tuşu gibi özelliklerle BlackWidow V4 RGB Green Switch klavye modeli 3499TL.

23 Eylül Şok Aktüel kataloğunda neler var? 2 hf. önce eklendi

Diğer taraftan 5 bağlantı modu, 7.1 surround ses, Hyperspeed desteği, hassas konum belirleme, Bluetooth, kablo ve 2.4G bağlantı modları gibi özellikleri olan Blackshark V3 x Hyperspeed oyuncu kulaklığı 5199TL.

Son olarak aktif gürültü engelleme, görüşme esnasında arka plan gürültüsü engelleme, toplam 30 saate kadar kullanım süresi, Hyperspeed kablosuz bağlantı desteği gibi özellikleri olan Hammerhead Hyperspeed kulak içi kulaklık modeli de 3699TL olarak satılacak.

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7 Ekim ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

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