    7 GHz bandında 6G atılımı: Samsung’dan rekor hız testi

    Teknoloji devi Samsung, 6G için geliştirilen X-MIMO teknolojisini 7 GHz bandında 3 Gbps hızla doğruladı. İte yeni nesil ağların temeli olacak bu gelişmenin detayları:

    7 GHz bandında 6G atılımı: Samsung’dan rekor hız testi Tam Boyutta Gör
    Samsung, 6G ağ teknolojisi kapsamında geliştirdiği X-MIMO çözümünü 7 GHz bandında doğrulayarak 3 Gbps indirme hızına ulaştığını açıkladı. Şirket, bu çalışmayı Keysight Technologies ve KT Corporation iş birliğiyle gerçekleştirdi. Testler, Seul’deki Ar-Ge kampüsünde ve gerçek dünya koşullarını simüle eden açık hava kablosuz ortamında yapıldı. 6G’nin temel bileşenlerinden biri olarak gösterilen X-MIMO teknolojisi, mevcut sistemlerle benzer fiziksel boyutu korurken daha yüksek anten yoğunluğu sunarak kapasite artışı hedefliyor.

    7 GHz bandında X-MIMO ile 3 Gbps hız nasıl elde edildi?

    Gerçekleştirilen doğrulama sürecinde, 7 GHz frekans bandında çalışan eXtreme çoklu giriş çoklu çıkış, yani X-MIMO mimarisi kullanıldı. Bu teknoloji, 5G ağlarında kullanılan geleneksel MIMO sistemlerine kıyasla dört kat daha fazla anten elemanı içeriyor. Anten sayısındaki bu artış, veri iletiminde daha fazla paralel akışın yönetilmesini mümkün kılıyor. Test sırasında baz istasyonundan tek bir kullanıcı cihazına aynı anda sekiz veri akışı iletilerek 3 Gbps seviyesinde en yüksek indirme hızına ulaşıldı.

    Buradaki önemli noktalardan biri, kullanılan anten sisteminin fiziksel boyutunun önceki nesil ekipmanlarla benzer kalması. Başka bir ifadeyle, daha fazla anten elemanı eklenmesine rağmen baz istasyonunun kapladığı alan dramatik biçimde büyütülmedi. Bu durum, şehir içi saha kurulumlarında alan ve maliyet açısından önemli bir avantaj anlamına geliyor. Özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde, mevcut altyapının tamamen değiştirilmeden yükseltilebilmesi operatörler için kritik bir kriter olarak değerlendiriliyor.

    Testlerde Samsung’un 256 dijital porta sahip 6G baz istasyonu prototipi ile Keysight’ın 6G terminal test platformu kullanıldı. 256 dijital port, sistemin aynı anda çok sayıda sinyali işleyebilmesini ve farklı anten elemanlarını hassas biçimde kontrol edebilmesini sağlıyor. Bu mimari, verinin bir otoyolda farklı şeritlere dağıtılması gibi düşünülebilir; ne kadar çok şerit varsa, aynı anda o kadar fazla araç yani veri paketi taşınabiliyor. X-MIMO’nun hedefi de tam olarak bu paralel veri akışlarını verimli şekilde yönetmek.

    7 GHz bandı ise 6G için öne çıkan frekans aralıklarından biri olarak konumlanıyor. Bu bant, 5G’de yaygın olarak kullanılan 3,5 GHz orta bant spektrumu ile milimetre dalga bantları arasında yer alıyor. Orta bantlar geniş kapsama alanı sağlarken, milimetre dalga bantları yüksek kapasite sunuyor ancak menzil ve engel aşma konusunda sınırlamalar barındırıyor. 7 GHz bandı, kapasite ve kapsama arasında bir denge kurarak her iki dünyanın avantajlarını bir ölçüde birleştirmeyi hedefliyor.

    Doğrulama sürecinin Samsung Electronics Seul Ar-Ge Kampüsü’nde gerçekleştirilmiş olması, çalışmanın laboratuvar koşullarının ötesine taşındığını gösteriyor. Şirket ve iş ortakları, açık hava kablosuz test ortamı oluşturarak gerçek ağ senaryolarını simüle etti. 6G gibi henüz standartlaşma süreci devam eden bir teknoloji için bu tür saha benzeri testler, teknik fizibilitenin kanıtlanması açısından kritik önem taşıyor.

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

