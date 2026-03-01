7 koltuklu Tesla Model Y Avrupa'da satışa sunuldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, Avrupa’da Tesla Model Y Juniper'in7 koltuklu versiyonunu satışa sundu. Tesla, Long Range All-Wheel Drive (AWD) versiyonu için üçüncü sıra koltuk seçeneğini 2.500 euro ek ücretle sunuyor ve teslimatların Nisan ayında başlaması bekleniyor.

7 koltuklu Model Y artık Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde sipariş edilebiliyor. Bu opsiyon, aracın fiyatını 52.990 eurodan 55.490 euroya çıkarıyor.

381 litre bagaj alanı sunuyor

Tesla, bu konfigürasyonun üçüncü sıranın arkasında 381 litre bagaj alanı sağladığını, bunun da iki el valizi için yeterli olduğunu söylüyor. Arka koltuklar katlandığında ise standart 5 koltuklu versiyonla aynı seviyede, 894 litre bagaj hacmi elde ediliyor.

Ancak 7 koltuklu versiyon, standart modelle aynı 2.890 mm aks mesafesine sahip. Bu nedenle bu üçüncü sıra koltuklar oldukça küçük bir alan sunuyor. Daha çok küçük çocuklar için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

İlk olarak ABD'de sunulan bu versiyona talebin çok düşük olduğu belirtiliyor. Çin’de ise Tesla bu seçeneği tamamen kaldırdı ve yerine daha uzun aks mesafesine (3.044 mm) sahip Model YL'yi satışa sunuldu. Bu versiyonun Avrupa'da da satışa sunulacağı belirtiliyor.

