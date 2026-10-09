7 milyon liralık bütçeyle ne alınır? Volvo ES90 vs BMW i5, Mercedes EQE ve Porsche Taycan

Volvo ES90 Türkiye'de 7.027.440 TL'den satışa çıktı. Peki aynı bütçeyle BMW i5, Mercedes EQE veya Porsche Taycan almak daha mı mantıklı? Hepsini rakamlarla yan yana koyduk.

Volvo ES90 Türkiye'de satışa çıktı ve başlangıç fiyatı 7.027.440 TL. Peki 7 milyon liralık bir bütçeyle başka hangi elektrikli otomobiller alınabilir? Bu videoda Volvo ES90'ı yakından tanıyor, ardından BMW i5, Mercedes EQE ve Porsche Taycan ile aynı masaya oturtup fiyat performans tablosunu çıkarıyoruz.

Tasarım tarafında ES90, liftback gövdesiyle sedanın zarif çizgisini hatchback'in pratikliğiyle birleştiriyor. 5 metrelik gövde, 3.102 mm aks mesafesi, 424 litrelik bagaj ve ön bagaj (frunk) detaylarını bu bölümde konuşuyoruz.

Teknik altyapıda ES90'ı rakiplerinden ayıran en önemli nokta SPA2 mimarisi ve 800 voltluk elektrik sistemi. 800 voltun neden hızlı şarj için önemli olduğunu basit bir benzetmeyle anlatıyoruz. Twin Motor Performance versiyonu 500 kW (680 beygir) güç ve 870 Nm tork üretiyor, 0'dan 100 km/s'ye 4 saniyede çıkıyor.

Batarya, menzil ve şarj bölümünde 102 kWh kullanılabilir kapasiteyi, 696 km WLTP menzili ve 350 kW'a varan DC şarjı inceliyoruz. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada dolması ve WLTP'nin gerçek hayattaki karşılığı da videoda. Ardından Ultra donanımdaki elektrokromik cam tavan, Bowers & Wilkins ses sistemi, hava süspansiyonu, 14,5 inçlik ekran ve Google yerleşik sistem gibi özelliklere bakıyoruz.

Rakip karşılaştırmasında BMW i5 eDrive40 ve M60 xDrive, Mercedes EQE 280 ve 350 4MATIC, Porsche Taycan 4S'i fiyat, güç, ÖTV dilimi, şarj gücü ve menzil açısından kıyaslıyoruz. Beygir başına maliyet hesabı ve kimin hangi aracı tercih etmesi gerektiği de videonun sonunda.

Siz olsanız bu bütçeyle hangisini seçerdiniz: Volvo mu, BMW mi, Mercedes mi, yoksa Porsche hayali mi? Yorumlarda yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.

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