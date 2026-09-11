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    7 yıldır gizlice geliştirilen bellek teknolojisi: FeRAM

    Yedi yıl boyunca çalışmalarını gizli sürdüren Kepler Computing, FeRAM tabanlı bellek teknolojisiyle HBM’ye alternatif geliştirdiğini açıkladı. Şirket, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

    7 yıldır gizlice geliştirilen bellek teknolojisi: FeRAM Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafındaki artan talebe çözüm arayan Kepler Computing, yaklaşık yedi yıl boyunca gizli yürüttüğü çalışmaların ardından gözler önüne ilk adımı attı. Girişim, yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan HBM belleklere alternatif geliştirdiğini açıkladı. Üstelik şirkete göre yeni belleğin üretimi da daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilecek.

    Şirketin yaklaşımı, HBM’de kullanılan geleneksel DRAM yapısından farklı olarak ferroelektrik RAM (FeRAM) teknolojisine dayanıyor. Kepler, geliştirdiği özel malzemeler ve yeni bir 3D yığın yöntemi sayesinde HBM benzeri bir bellek yapısı oluşturmayı planlıyor. Daha ilgi çeken kısım ise bu bellek için en gelişmiş üretim süreçlerine ihtiyaç duyulmaması.

    Aynı kapasite ama daha düşük maliyet

    Kepler'in FeRAM kullanmasının temel avantajlarından biri, HBM ile benzer kapasiteyi daha düşük üretim maliyetiyle sağlayabilmek. Günümüzde gelişmiş bellek üretimi, yüksek maliyetli ve karmaşık üretim süreçlerine ihtiyaç duyarken şirket, mevcut ve olgun üretim teknolojilerini kullanarak bu yükü azaltmayı amaçlıyor.

    Girişim, ölçeklendirme konusunda karşılaştığı önemli teknik sorunları aşmak için kapsamlı bir geliştirme süreci yürüttü. Şirketin tasarımını son haline getirmeden önce 35 farklı kompozit kombinasyonu üzerinde çalışma yaptığı ve sonunda seri üretime uygun olduğunu düşündüğü tek bir tasarımda karar kıldığı belirtiliyor.

    Şirket, ayrıca FeRAM teknolojisini kullanarak HBM ve SRAM üretimini mevcut olgun üretim düğümleri üzerinde gerçekleştirmeyi hedefliyor. Böylece modern bellek üretiminde giderek daha önemli hale gelen EUV litografisine olan ihtiyacın da ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

    Seri üretim için hedef 2027

    7 yıldır gizlice geliştirilen bellek teknolojisi: FeRAM Tam Boyutta Gör
    Kepler'in üretim noktasında GlobalFoundries ile çalıştı. Şirketler, standart bir 28 nm üretim tesisini yalnızca sekiz ay içerisinde bellek üretimine uygun hale getirdi. Bu süre, geleneksel DRAM üretimi için yeni bir tesisin devreye alınmasında ihtiyaç duyulan 2 yıllık süreden oldukça kısa. Kepler böylece mevcut üretim altyapısını kullanarak bellek üretimini daha hızlı ölçeklendirebileceğini göstermeye çalışıyor.

    Şirket şimdiye kadar yeni DRAM teknolojisiyle yaklaşık 2.000 wafer işledi. İlk HBM örneklerinin ise 2026'nın ilerleyen döneminde ortaya çıkması bekleniyor.

    Şirket, 2027 yılında GlobalFoundries'in Singapur tesisinde hacimli üretim çalışmalarına başlamayı planlıyor. ABD'deki üretimin ise 2028 yılında başlaması hedefleniyor.

    Bu arada girişim, son birkaç yıl içerisinde toplam 468 milyon dolar civarında yatırım topladı. Yatırımcılar arasında GlobalFoundries'in yanı sıra Intel'in yatırım kolu Intel Capital ve AMD'nin girişim sermayesi birimi AMD Ventures bulunuyor.

    Kepler'in iddiaları dikkat çekici olsa da yeni bellek girişimlerinin karşılaştığı en büyük sorunu aşması gerekiyor. O da teknolojiyi laboratuvardan çıkarıp yüksek verimlilikle hacimli üretime taşımak. Ayrıca HBM alternatifinin yoğunluk, bant genişliği, kapasite ve diğer teknik özelliklerini de görmek gerekiyor.

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