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70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi

Piyasada farklı fiyat kategorileri altında pek çok giyilebilir cihaz bulunuyor. Uygun bir fiyata tatmin edici özellikler sunan cihazlar ise tüketici tarafından büyük ilgi görüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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70 000 Acer Liquid Leap akıllı bileklik 24 saatte tükendi

Giyilebilir cihaz pazarında zaman zaman üreticilerin ilgi çekici kampanyaları gündeme geliyor. Sürpriz indirimler sunan kampanyalar oldukça fazla müşteri topluyor. Acer'ın giyilebilir cihaz pazarındaki ürünlerinden birisi olan Liquid Leap fitness bilekliği, ABD'de çok cazip bir kampanyaya başladı ve 24 saat içerisinde 70 000 adet satış yapmayı başardı. 

Kampanya kapsamında iki adet Liquid Leap fitness bilekliği veya üç farklı kayışı ile bir fitness bilekliği 100$ üzerinden satışa sunuldu. Normalde paketlerin fiyatı 160$ seviyesindeydi. Kampanya cazip olunca ilgi de yüksek oldu kısa sürede 70 000 bilekliğin tamamı tükendi. Kampanya HSN mağazası üzerinden yapılmıştı ancak bilekliğin Amazon'da da stokları tükettiği belirtiliyor. 

Liquid Leap sadece ve mütevazi donanımı ile dikkat çekiyor. 0.9 inçlik 128x32 piksel çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip olan bileklik; atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori gibi değerleri hesap edebiliyor. Ayrıca gelen çağrıları ve SMS'leri de ekranından yansıtabiliyor. 

Cihazda ARM'ın entegre sistemler için geliştirdiği Cortex-M0 çekirdeği kullanılıyor. Enerji tasarrufu odaklı işlemci sayesinde cihaz 5 günlük bir kullanım süresi sunuyor. IPX7 sertifikası sayesinde 30 dakika boyunca 1 metreye kadar su altında da çalışabiliyor.  

http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/content/model/HM.HJJEF.001 Yorum Yaz
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ylmzsngl 3 yıl
Tanıtım açısından da çok başarılı bir video olmuş. Akıllı saatten daha işlevsel ve daha şık görünüyor.
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simbolmina 3 yıl
Acer akıllı saatini ve öncekini bilekliğini kullanıcılar beğenmemişti. Çok fazla olumsuz yorum okumuştum. Bakalım bunda etki nasıl olacak.
Bunun haricinde şu saat ve bilekliklerin fiyatlarının biraz daha düşmesi gerekiyor. Saatler de telefonlar gibi ikinci el alınıp satılacak ve bu ürünlerin ikinci el fiyatları çok daha kötü olacaktır. Hele de donanımhaber ölücülerinin insafına kalanların vay haline.
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