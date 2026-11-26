Yapay Zeka Özeti:
- 70 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi laptop modellerini derledik. Rehberde Casper, Apple, Lenovo, MSI ve ASUS markalarının öne çıkan modelleri yer alıyor. Oyun performansı arayanlar için RTX ekran kartlı Excalibur G870 öne çıkarken, taşınabilirlik ve pil ömrü isteyenler MacBook Air M5 veya Lenovo Yoga 7 modellerini tercih edebilir. Kullanım amacınızı doğru belirleyerek en ideal seçimi yapabilirsiniz.
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70 bin TL seviyesinde bir laptop satın alırken kullanım amacını doğru belirlemek gerekiyor. Bu bütçede yeni nesil işlemcili, yüksek bellek kapasiteli ve ince tasarımlı modellerin yanı sıra harici ekran kartıyla oyun ve grafik işlemlerine hitap eden dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Özellikle işlemci performansı, ekran kalitesi, RAM kapasitesi ve SSD alanı uzun vadeli kullanım açısından önem taşıyor.
Bu rehberde Casper Nirvana X100, Nirvana S100 ve Excalibur G870 modellerinin yanı sıra Apple, Lenovo, MSI ve ASUS'un farklı kullanım senaryolarına yönelik dizüstü bilgisayarlarını inceliyoruz. Böylece 70 bin TL laptop bütçesiyle iş, eğitim, içerik üretimi ve oyun için hangi seçeneklerin değerlendirilebileceğine yakından bakıyoruz.
70 bin TL'ye alınabilecek en iyi laptop modelleri
|Marka-Model🖥️
|Fiyat🏷️
|Casper Nirvana Laptop X100.350U-BQ00R-G-F
|69.177 TL
|Casper Nirvana Laptop S100.270H-BE00H-G-F
|72.549 TL
|Casper Excalibur Laptop G870.1362-AE50A-C
|72.999 TL
|Apple MacBook Air M5 13,6 inç
|68.600 TL
|Lenovo Yoga 7 83JR00AETR
|71.679 TL
|MSI Modern 16S AI+ G3MG-048XTR
|72.899 TL
|ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP288
|67.960 TL
|Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR006RTX
|70.950 TL
1️⃣ Casper Nirvana X100.350U-BQ00R-G-F
16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, çok sayıda uygulamayı aynı anda kullanmak ve dosyalarını geniş depolama alanında saklamak isteyenlere uygun. 720p HD kamera, çevrim içi toplantılar için temel görüntü kalitesi sunuyor. Windows 11 Pro işletim sistemiyle gelen X100, 1,5 kg ağırlığı ile taşınabilirlik tarafında da avantaj sağlıyor. Ancak entegre grafik birimi nedeniyle oyun ve yoğun 3D işlemler için harici ekran kartlı alternatiflere yönelmek daha doğru olacaktır.
- Ekran boyutu: 15,6 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Yenileme hızı: 60Hz
- Kamera: 720p HD
- İşlemci: Intel Core 7 350
- Ekran kartı: Dahili grafik birimi
- RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
2️⃣ Casper Nirvana S100.270H-BE00H-G-F
Dahili grafik birimi kullanılması nedeniyle model, profesyonel grafik ve oyun performansından ziyade işlemci gücü gerektiren günlük işlere odaklanıyor. 16 GB DDR5 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihazda 720p HD kamera bulunuyor. Bellek kapasitesi iki yuva üzerinden 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Alüminyum gövdesi, 1,8 kg ağırlığı, parmak izi okuyucusu ve aydınlatmalı klavyesi de kullanım deneyimini tamamlıyor.
Windows 11 Pro işletim sistemiyle sunulan S100, özellikle çoklu görev, ofis uygulamaları ve iş odaklı kullanım için güçlü bir seçenek. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanlar için SSD yükseltme imkânı da bulunuyor.
- Ekran boyutu: 16 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel
- Yenileme hızı: 60Hz
- Kamera: 720p HD
- İşlemci: Intel Core 9 270H
- Ekran kartı: Dahili grafik birimi
- RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 500 GB PCIe 4.0 SSD
3️⃣ Casper Excalibur G870.1362-AE50A-C
1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 250 nit parlaklık sunan panel, oyun dışında günlük kullanım için de yeterli bir alan sağlıyor. 1080p kamera ise çevrim içi toplantı ve görüntülü görüşmelerde kullanılabiliyor. Modelin başlangıç konfigürasyonunda 12 GB DDR5 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. İki RAM yuvası sayesinde bellek kapasitesi 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.
İki M.2 depolama yuvası da ileride SSD kapasitesini artırmak isteyenlere esneklik sağlıyor. RTX 5050 ekran kartı, oyunların yanında GPU hızlandırmalı uygulamalarda da avantaj sunuyor. Yaklaşık 70 bin TL bütçeyle oyun performansını önceliklendiren kullanıcılar için G870, listedeki en mantıklı seçeneklerden biri.
- Ekran boyutu: 15,6 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Yenileme hızı: 165 Hz
- Kamera: 1080p Full HD
- İşlemci: Intel Core i7-13620H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB
- RAM: 12 GB DDR5 4800 MHz
- Depolama: 500 GB PCIe 4.0 SSD
4️⃣ Apple MacBook Air M5 13,6 inç
16 GB birleşik bellek ve 512 GB SSD depolama alanıyla gelen MacBook Air M5, macOS ekosistemini tercih edenler için değerlendirilebilir. Fan içermeyen tasarımı sayesinde sessiz çalışan cihaz, 1,5 kg civarındaki ağırlığıyla gün boyunca taşımaya uygun. Ancak harici ekran kartı bulunmadığından yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar ve profesyonel 3D uygulamalar için özel ekran kartlı Windows modelleri daha uygun olabilir. Ayrıca güncel satış fiyatı 70 bin TL bütçesini aştığı için bu modeli bütçesini bir miktar esnetebilenlere öneriyoruz.
- Ekran boyutu: 13,6 inç Liquid Retina
- Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1664 piksel
- Yenileme hızı: 60 Hz
- Kamera: 12 MP Center Stage
- İşlemci: Apple M5, 10 çekirdekli CPU
- Ekran kartı: 8 çekirdekli entegre GPU
- RAM: 16 GB birleşik bellek
- Depolama: 512 GB SSD
5️⃣ Lenovo Yoga 7 83JR00AETR
AMD Ryzen AI 7 350 işlemciyle gelen model, 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanına sahip. Radeon 860M dahili grafik birimi, günlük grafik işlemleri ve hafif oyunlar için yeterli bir donanım sunuyor. Dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi ve OLED ekranı, multimedya kullanımını da destekliyor. Özellikle sunum hazırlayan, toplantılara katılan ve dokunmatik ekranı kullanmak isteyenler için Yoga 7 değerlendirilebilir. Ancak güncel satış fiyatı 70 bin TL'nin üzerinde olduğundan bütçeyi esnetmek gerekiyor.
- Ekran boyutu: 14 inç OLED
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel
- Yenileme hızı: 60 Hz
- Kamera: 5 MP + IR
- İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350
- Ekran kartı: AMD Radeon 860M
- RAM: 16 GB
- Depolama: 1 TB SSD
6️⃣ MSI Modern 16S AI+ G3MG-048XTR
Intel Core Ultra 7 355 işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihazda harici ekran kartı bulunmuyor. Intel'in dahili grafik birimi, ofis uygulamaları, internet kullanımı ve temel içerik üretimi için yeterli performans sunuyor. RAM kapasitesi iki yuva üzerinden 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. FreeDOS işletim sistemiyle satılan modelde Windows lisansının ayrıca temin edilmesi gerekiyor. Yeni nesil işlemcisi, geniş depolama alanı ve 120 Hz'e ulaşabilen ekranıyla MSI Modern 16S AI+, iş ve üretkenlik odaklı bir alternatif.
- Ekran boyutu: 16 inç IPS-Level
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel
- Yenileme hızı: 48-120 Hz VRR
- Kamera: 720p IR HD
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 355
- Ekran kartı: Intel dahili grafik birimi
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD
7️⃣ ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP288
RTX 4050 ekran kartı, 144 Hz ekranla birlikte oyun tarafında avantaj sağlarken 16 GB belleği bazı yeni oyunlarda sınırlayıcı olabilir. Bu nedenle mümkünse RAM kapasitesi yükseltilmiş sürümü tercih etmek daha mantıklı. Yaklaşık 70 bin TL seviyesinde harici ekran kartlı bir laptop arayanlar için güçlü bir alternatif.
- Ekran boyutu: 16 inç
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel
- Yenileme hızı: 144 Hz
- Kamera: Dahili HD web kamerası
- İşlemci: Intel Core 5 210H
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB SSD
8️⃣ Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR006RTX
Intel Arc 140T, güncel oyunlarda yeni nesil ekran kartlarının gerisinde kalıyor. Ancak dahili çözümlere kıyasla oldukça güçlü. Lenovo Thinkpad E16 Gen 3, 1.63 kg ağırlığa saihp. Bu da kompakt kullanıma uygun. Bu bağlamda satıldığı fiyat aralığında ortalama üstü bir donanım ve taşınabirlilik özellikleriyle öne çıkıyor.
- Ekran boyutu: 15,6 inç IPS
- Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Yenileme hızı: 60 Hz
- Kamera: 720p HD
- İşlemci: Intel Core Ultra 7 255H
- Ekran kartı: Intel Arc 140T
- RAM: 16 GB DDR5
- Depolama: 512 GB SSD
70 bin TL bütçeyle hangi laptop alınmalı?
70 bin TL civarında laptop seçerken kullanım amacı belirleyici oluyor. Oyun oynamak ve harici ekran kartından yararlanmak isteyenler için Casper Excalibur G870 daha mantıklı seçenekler arasında. Özellikle RTX 5050 ekran kartlı Excalibur G870, 165 Hz ekranı ve yükseltilebilir belleğiyle oyun tarafında öne çıkıyor. Daha ince ve hafif bir cihaz arayanlar Casper Nirvana X100 veya S100 modellerini değerlendirebilir.
Taşınabilirlik, pil ömrü ve sessiz çalışma öncelikliyse MacBook Air M5 öne çıkarken dokunmatik OLED ekran isteyenler Lenovo Yoga 7'ye yönelebilir. MSI Modern 16S AI+ ise yeni nesil işlemcisi, 16 inç ekranı ve 1 TB SSD kapasitesiyle üretkenlik odaklı kullanım için dengeli bir alternatif.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli