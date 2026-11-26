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Oynat 70 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi laptop modellerini derledik. Rehberde Casper, Apple, Lenovo, MSI ve ASUS markalarının öne çıkan modelleri yer alıyor. Oyun performansı arayanlar için RTX ekran kartlı Excalibur G870 öne çıkarken, taşınabilirlik ve pil ömrü isteyenler MacBook Air M5 veya Lenovo Yoga 7 modellerini tercih edebilir. Kullanım amacınızı doğru belirleyerek en ideal seçimi yapabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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70 bin TL seviyesinde bir laptop satın alırken kullanım amacını doğru belirlemek gerekiyor. Bu bütçede yeni nesil işlemcili, yüksek bellek kapasiteli ve ince tasarımlı modellerin yanı sıra harici ekran kartıyla oyun ve grafik işlemlerine hitap eden dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Özellikle işlemci performansı, ekran kalitesi, RAM kapasitesi ve SSD alanı uzun vadeli kullanım açısından önem taşıyor.

Bu rehberde Casper Nirvana X100, Nirvana S100 ve Excalibur G870 modellerinin yanı sıra Apple, Lenovo, MSI ve ASUS'un farklı kullanım senaryolarına yönelik dizüstü bilgisayarlarını inceliyoruz. Böylece 70 bin TL laptop bütçesiyle iş, eğitim, içerik üretimi ve oyun için hangi seçeneklerin değerlendirilebileceğine yakından bakıyoruz.

70 bin TL'ye alınabilecek en iyi laptop modelleri

1️⃣ Casper Nirvana X100.350U-BQ00R-G-F

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana X100, ince ve hafif bir dizüstü bilgisayar arayan, aynı zamanda güncel işlemci performansından yararlanmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Intel Core 7 350 işlemciyle gelen model, 15,6 inç büyüklüğünde Full HD IPS ekrana sahip. 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve yansıma önleyici kaplama sunan panel, günlük ofis işleri ve uzun süreli kullanım için tasarlanmış. Dahili grafik birimi kullanan cihaz, oyun performansından ziyade üretkenlik ve günlük kullanım odaklı.

16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, çok sayıda uygulamayı aynı anda kullanmak ve dosyalarını geniş depolama alanında saklamak isteyenlere uygun. 720p HD kamera, çevrim içi toplantılar için temel görüntü kalitesi sunuyor. Windows 11 Pro işletim sistemiyle gelen X100, 1,5 kg ağırlığı ile taşınabilirlik tarafında da avantaj sağlıyor. Ancak entegre grafik birimi nedeniyle oyun ve yoğun 3D işlemler için harici ekran kartlı alternatiflere yönelmek daha doğru olacaktır.

Ekran boyutu: 15,6 inç

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Yenileme hızı: 60Hz

Kamera: 720p HD

İşlemci: Intel Core 7 350

Ekran kartı: Dahili grafik birimi

RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

2️⃣ Casper Nirvana S100.270H-BE00H-G-F

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100, daha yüksek işlemci performansına ve geniş ekrana ihtiyaç duyan kullanıcılar için değerlendirilebilir. Intel Core 9 270H işlemciden güç alan model, 16 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1200 piksel çözünürlüklü IPS ekranla geliyor. 16:10 en-boy oranı, özellikle belge düzenleme, internet tarayıcısı ve ofis uygulamalarında daha fazla dikey çalışma alanı sunuyor. Ayrıca 300 nit parlaklık değerine sahip.

Dahili grafik birimi kullanılması nedeniyle model, profesyonel grafik ve oyun performansından ziyade işlemci gücü gerektiren günlük işlere odaklanıyor. 16 GB DDR5 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihazda 720p HD kamera bulunuyor. Bellek kapasitesi iki yuva üzerinden 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor. Alüminyum gövdesi, 1,8 kg ağırlığı, parmak izi okuyucusu ve aydınlatmalı klavyesi de kullanım deneyimini tamamlıyor.

Windows 11 Pro işletim sistemiyle sunulan S100, özellikle çoklu görev, ofis uygulamaları ve iş odaklı kullanım için güçlü bir seçenek. Daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyanlar için SSD yükseltme imkânı da bulunuyor.

Ekran boyutu: 16 inç

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Yenileme hızı: 60Hz

Kamera: 720p HD

İşlemci: Intel Core 9 270H

Ekran kartı: Dahili grafik birimi

RAM: 16 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 500 GB PCIe 4.0 SSD

3️⃣ Casper Excalibur G870.1362-AE50A-C

Tam Boyutta Gör Casper Excalibur G870, oyun oynamak ve harici ekran kartından yararlanmak isteyen kullanıcılar için listedeki en dikkat çekici modellerden biri. Intel Core i7-13620H işlemci ve Nvidia GeForce RTX 5050 8 GB ekran kartıyla gelen cihaz, 15,6 inç Full HD IPS ekrana sahip. 165 Hz yenileme hızı, özellikle rekabetçi oyunlarda daha akıcı görüntü elde edilmesini sağlıyor.

1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 250 nit parlaklık sunan panel, oyun dışında günlük kullanım için de yeterli bir alan sağlıyor. 1080p kamera ise çevrim içi toplantı ve görüntülü görüşmelerde kullanılabiliyor. Modelin başlangıç konfigürasyonunda 12 GB DDR5 RAM ve 500 GB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. İki RAM yuvası sayesinde bellek kapasitesi 64 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

İki M.2 depolama yuvası da ileride SSD kapasitesini artırmak isteyenlere esneklik sağlıyor. RTX 5050 ekran kartı, oyunların yanında GPU hızlandırmalı uygulamalarda da avantaj sunuyor. Yaklaşık 70 bin TL bütçeyle oyun performansını önceliklendiren kullanıcılar için G870, listedeki en mantıklı seçeneklerden biri.

Ekran boyutu: 15,6 inç

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Yenileme hızı: 165 Hz

Kamera: 1080p Full HD

İşlemci: Intel Core i7-13620H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB

RAM: 12 GB DDR5 4800 MHz

Depolama: 500 GB PCIe 4.0 SSD

4️⃣ Apple MacBook Air M5 13,6 inç

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Air M5, taşınabilirlik, pil ömrü ve günlük iş performansını bir arada isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. 13,6 inç Liquid Retina ekran, 2560 x 1664 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. IPS teknolojisine sahip panelin yenileme hızı 60 Hz seviyesinde. 12 MP Center Stage kamera, görüntülü görüşmelerde kullanıcıyı kadrajda tutabiliyor. Apple M5 işlemcinin 10 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU konfigürasyonuyla gelen model, günlük işlerin yanı sıra fotoğraf düzenleme ve video işleme gibi görevlerde de güçlü bir performans sunuyor.

16 GB birleşik bellek ve 512 GB SSD depolama alanıyla gelen MacBook Air M5, macOS ekosistemini tercih edenler için değerlendirilebilir. Fan içermeyen tasarımı sayesinde sessiz çalışan cihaz, 1,5 kg civarındaki ağırlığıyla gün boyunca taşımaya uygun. Ancak harici ekran kartı bulunmadığından yüksek grafik gücü gerektiren oyunlar ve profesyonel 3D uygulamalar için özel ekran kartlı Windows modelleri daha uygun olabilir. Ayrıca güncel satış fiyatı 70 bin TL bütçesini aştığı için bu modeli bütçesini bir miktar esnetebilenlere öneriyoruz.

Ekran boyutu: 13,6 inç Liquid Retina

Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1664 piksel

Yenileme hızı: 60 Hz

Kamera: 12 MP Center Stage

İşlemci: Apple M5, 10 çekirdekli CPU

Ekran kartı: 8 çekirdekli entegre GPU

RAM: 16 GB birleşik bellek

Depolama: 512 GB SSD

5️⃣ Lenovo Yoga 7 83JR00AETR

Lenovo Yoga 7, dokunmatik ekranı ve 2'si 1 arada tasarımıyla klasik dizüstü bilgisayarlardan ayrılıyor. 14 inç OLED ekran, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 16:10 en-boy oranı sunuyor. 60 Hz yenileme hızına sahip panel, OLED teknolojisi sayesinde yüksek kontrast ve canlı renkler sağlıyor. Dokunmatik ekranı ve 360 derece dönebilen menteşesi, cihazın tablet modunda da kullanılmasına imkân tanıyor. 5 MP çözünürlüklü kızılötesi kamera ise görüntülü görüşmelerin yanında Windows Hello yüz tanıma desteği de sunuyor.

AMD Ryzen AI 7 350 işlemciyle gelen model, 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanına sahip. Radeon 860M dahili grafik birimi, günlük grafik işlemleri ve hafif oyunlar için yeterli bir donanım sunuyor. Dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi ve OLED ekranı, multimedya kullanımını da destekliyor. Özellikle sunum hazırlayan, toplantılara katılan ve dokunmatik ekranı kullanmak isteyenler için Yoga 7 değerlendirilebilir. Ancak güncel satış fiyatı 70 bin TL'nin üzerinde olduğundan bütçeyi esnetmek gerekiyor.

Ekran boyutu: 14 inç OLED

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Yenileme hızı: 60 Hz

Kamera: 5 MP + IR

İşlemci: AMD Ryzen AI 7 350

Ekran kartı: AMD Radeon 860M

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB SSD

6️⃣ MSI Modern 16S AI+ G3MG-048XTR

Tam Boyutta Gör MSI Modern 16S AI+, yeni nesil işlemci ve geniş ekranı bir arada isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir model. 16 inç büyüklüğündeki ekranı 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 48-120 Hz arasında değişebilen yenileme hızı sunuyor. IPS-Level panel, düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntü sertifikalarıyla geliyor. 720p kızılötesi kamera ve gürültü azaltma teknolojisi de görüntülü görüşmeler için avantaj sağlıyor. İnce gövdesi ve yaklaşık 1,75 kg ağırlığıyla günlük taşımaya uygun bir tasarıma sahip.

Intel Core Ultra 7 355 işlemci, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen cihazda harici ekran kartı bulunmuyor. Intel'in dahili grafik birimi, ofis uygulamaları, internet kullanımı ve temel içerik üretimi için yeterli performans sunuyor. RAM kapasitesi iki yuva üzerinden 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor. FreeDOS işletim sistemiyle satılan modelde Windows lisansının ayrıca temin edilmesi gerekiyor. Yeni nesil işlemcisi, geniş depolama alanı ve 120 Hz'e ulaşabilen ekranıyla MSI Modern 16S AI+, iş ve üretkenlik odaklı bir alternatif.

Ekran boyutu: 16 inç IPS-Level

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Yenileme hızı: 48-120 Hz VRR

Kamera: 720p IR HD

İşlemci: Intel Core Ultra 7 355

Ekran kartı: Intel dahili grafik birimi

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 1 TB PCIe 4.0 SSD

7️⃣ ASUS Vivobook 16 V3607VU-RP288

Tam Boyutta Gör ASUS Vivobook 16, oyun ve günlük kullanım arasında denge arayan kullanıcılar için değerlendirilebilir. 16 inç büyüklüğündeki ekran, 1920 x 1200 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Geniş ekran alanı, hem oyunlarda hem de çoklu pencere kullanımında avantaj sağlıyor. Intel Core 5 210H işlemciyle gelen model, Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB ekran kartına sahip. Böylece yalnızca ofis uygulamaları değil, güncel oyunlar ve GPU hızlandırmalı yazılımlar da kullanılabiliyor. Kamera tarafında temel görüntülü görüşme ihtiyaçlarına yönelik dahili web kamerası bulunuyor.

RTX 4050 ekran kartı, 144 Hz ekranla birlikte oyun tarafında avantaj sağlarken 16 GB belleği bazı yeni oyunlarda sınırlayıcı olabilir. Bu nedenle mümkünse RAM kapasitesi yükseltilmiş sürümü tercih etmek daha mantıklı. Yaklaşık 70 bin TL seviyesinde harici ekran kartlı bir laptop arayanlar için güçlü bir alternatif.

Ekran boyutu: 16 inç

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Yenileme hızı: 144 Hz

Kamera: Dahili HD web kamerası

İşlemci: Intel Core 5 210H

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

8️⃣ Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR006RTX

Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR006RTX 15,6 inç Full HD panel, 1920 x 1080 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunuyor. 720p kamera, çevrim içi toplantılar ve görüntülü görüşmeler için temel seviyede bir çözüm sunuyor. Intel Core Ultra 7 255H işlemci ve Intel Arc 140T ekran kartıyla gelen model, 16 GB DDR6 RAM ve 512 GB SSD depolama alanına sahip.

Intel Arc 140T, güncel oyunlarda yeni nesil ekran kartlarının gerisinde kalıyor. Ancak dahili çözümlere kıyasla oldukça güçlü. Lenovo Thinkpad E16 Gen 3, 1.63 kg ağırlığa saihp. Bu da kompakt kullanıma uygun. Bu bağlamda satıldığı fiyat aralığında ortalama üstü bir donanım ve taşınabirlilik özellikleriyle öne çıkıyor.

Ekran boyutu: 15,6 inç IPS

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Yenileme hızı: 60 Hz

Kamera: 720p HD

İşlemci: Intel Core Ultra 7 255H

Ekran kartı: Intel Arc 140T

RAM: 16 GB DDR5

Depolama: 512 GB SSD

70 bin TL bütçeyle hangi laptop alınmalı?

70 bin TL civarında laptop seçerken kullanım amacı belirleyici oluyor. Oyun oynamak ve harici ekran kartından yararlanmak isteyenler için Casper Excalibur G870 daha mantıklı seçenekler arasında. Özellikle RTX 5050 ekran kartlı Excalibur G870, 165 Hz ekranı ve yükseltilebilir belleğiyle oyun tarafında öne çıkıyor. Daha ince ve hafif bir cihaz arayanlar Casper Nirvana X100 veya S100 modellerini değerlendirebilir.

Taşınabilirlik, pil ömrü ve sessiz çalışma öncelikliyse MacBook Air M5 öne çıkarken dokunmatik OLED ekran isteyenler Lenovo Yoga 7'ye yönelebilir. MSI Modern 16S AI+ ise yeni nesil işlemcisi, 16 inç ekranı ve 1 TB SSD kapasitesiyle üretkenlik odaklı kullanım için dengeli bir alternatif.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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