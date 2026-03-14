Yeni Dacia Jogger Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 100 km'de tüketimi 3 litreyi geçmeyen yeni nesil hibrit motor Çelikten 10 kat daha dayanıklı: Çin T1200 karbon fiberin seri üretimine başladı
    700 bin liraya yerli elektrikli araç | Bursa'da üretilecek yeni Dacia Striker

    Programımızda bu hafta; yerli üretim elektrikli araç Karea Fit'in özellikleri ve fiyatı, Renault Bridger ve Bursa'da üretilecek Dacia Striker'ı konuştuk.        

    Video akışı:

    00:30 - Giriş

    02:30 - Yerli üretim Karea Fit

    17:25 - Renault Bridger

    23:30 - Türkiye'de üretilecek Dacia Striker

    31:16 - Kapanış

    Karea Fit

    Yerli elektrikli otomobil girişimlerinden Karea Fit, kompakt boyutları ve pratik kullanım odaklı yapısıyla şehir içi mobiliteye çözüm sunmayı hedefliyor. Karea Fit fiyatı 699.000 TL olarak açıklandı.

    Renault Bridger

    Renault Bridger, markanın şehir odaklı küçük SUV yaklaşımını farklı bir noktaya taşıyan yeni konseptlerden biri olarak öne çıkıyor. Tasarım dili ve kompakt yapısıyla Suzuki Jimny benzeri maceracı bir karakter sunan Bridger, kısa gövde oranları ve modern Renault tasarım detaylarıyla şehir içi kullanım ile hafif arazi yeteneğini bir araya getirmeyi hedefliyor.

    Dacia Striker

    Bursa’da üretileceği açıklanan Dacia Striker, markanın uygun fiyat stratejisinin önemli parçalarından biri olmaya hazırlanıyor. Modern tasarım çizgileri, geniş iç mekân beklentisi ve Dacia’nın uygun fiyat yaklaşımıyla öne çıkan Striker, hem Avrupa hem de Türkiye pazarında erişilebilir station wagon arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

