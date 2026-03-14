700 bin liraya yerli elektrikli araç | Bursa'da üretilecek yeni Dacia Striker

Video akışı:
00:30 - Giriş
02:30 - Yerli üretim Karea Fit
17:25 - Renault Bridger
23:30 - Türkiye'de üretilecek Dacia Striker
31:16 - Kapanış
Karea Fit
Yerli elektrikli otomobil girişimlerinden Karea Fit, kompakt boyutları ve pratik kullanım odaklı yapısıyla şehir içi mobiliteye çözüm sunmayı hedefliyor. Karea Fit fiyatı 699.000 TL olarak açıklandı.
Renault Bridger
Renault Bridger, markanın şehir odaklı küçük SUV yaklaşımını farklı bir noktaya taşıyan yeni konseptlerden biri olarak öne çıkıyor. Tasarım dili ve kompakt yapısıyla Suzuki Jimny benzeri maceracı bir karakter sunan Bridger, kısa gövde oranları ve modern Renault tasarım detaylarıyla şehir içi kullanım ile hafif arazi yeteneğini bir araya getirmeyi hedefliyor.
Dacia Striker
Bursa’da üretileceği açıklanan Dacia Striker, markanın uygun fiyat stratejisinin önemli parçalarından biri olmaya hazırlanıyor. Modern tasarım çizgileri, geniş iç mekân beklentisi ve Dacia’nın uygun fiyat yaklaşımıyla öne çıkan Striker, hem Avrupa hem de Türkiye pazarında erişilebilir station wagon arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.