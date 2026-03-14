700 bin liraya yerli elektrikli araç | Bursa'da üretilecek yeni Dacia Striker

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızda bu hafta; yerli üretim elektrikli araç Karea Fit'in özellikleri ve fiyatı, Renault Bridger ve Bursa'da üretilecek Dacia Striker'ı konuştuk.

Video akışı:

00:30 - Giriş

02:30 - Yerli üretim Karea Fit

17:25 - Renault Bridger

23:30 - Türkiye'de üretilecek Dacia Striker

31:16 - Kapanış

Karea Fit

Yerli elektrikli otomobil girişimlerinden Karea Fit, kompakt boyutları ve pratik kullanım odaklı yapısıyla şehir içi mobiliteye çözüm sunmayı hedefliyor. Karea Fit fiyatı 699.000 TL olarak açıklandı.

Renault Bridger

Renault Bridger, markanın şehir odaklı küçük SUV yaklaşımını farklı bir noktaya taşıyan yeni konseptlerden biri olarak öne çıkıyor. Tasarım dili ve kompakt yapısıyla Suzuki Jimny benzeri maceracı bir karakter sunan Bridger, kısa gövde oranları ve modern Renault tasarım detaylarıyla şehir içi kullanım ile hafif arazi yeteneğini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Dacia Striker

Bursa’da üretileceği açıklanan Dacia Striker, markanın uygun fiyat stratejisinin önemli parçalarından biri olmaya hazırlanıyor. Modern tasarım çizgileri, geniş iç mekân beklentisi ve Dacia’nın uygun fiyat yaklaşımıyla öne çıkan Striker, hem Avrupa hem de Türkiye pazarında erişilebilir station wagon arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.