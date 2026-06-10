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    70mai, 4G Cloud+ Hizmetiyle Birlikte Kompakt 4K A810 Lite Araç Kamerasını Tanıttı

    Yeni 70mai Dash Cam 4K A810 Lite, 4K ultra yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı, 4G bağlantı desteği ve banka kartı boyutlarına yakın kompakt yapısıyla dikkat çekiyor.                              

    Araç içi kamera sistemleri alanında uzmanlaşmış küresel akıllı otomotiv elektroniği markası 70mai, günlük sürüş deneyimini daha yüksek görüntü kalitesi, gelişmiş bağlantı özellikleri ve güvenilir kayıt teknolojileriyle desteklemek amacıyla geliştirdiği yeni modeli 70mai Dash Cam 4K A810 Lite’ı duyurdu. Marka tarafından “en iyi fiyat-performans sunan 4K ve 4G destekli kompakt araç kamerası” olarak konumlandırılan A810 Lite, yüksek çözünürlüklü kayıt ve bulut bağlantısını kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor.

    Yeni 70mai Dash Cam 4K A810 Lite, 4K ultra yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı, 4G bağlantı desteği ve banka kartı boyutlarına yakın kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılara daha net görüntü kalitesi sunarken, uzaktan erişim ve araç takibi gibi bağlantılı özelliklerden yararlanma imkânı sağlıyor. Küçük boyutları sayesinde araç içinde minimum yer kaplayan cihaz, gizli ve estetik bir montaj deneyimi sunuyor.

    70mai, 4G Cloud+ Hizmetiyle Birlikte Kompakt 4K A810 Lite Araç Ka Tam Boyutta Gör

    Kompakt Tasarım: Küçük Bir Gövdede Büyük Özellikler

    Araç kamerası seçimi, özellikle kompakt otomobillere sahip sürücüler için çoğu zaman bazı ödünler vermeyi gerektiriyor. Üst segment modeller genellikle daha büyük boyutlara sahip olduğundan ön camda daha fazla yer kaplayabiliyor ve sürücünün görüş alanını kısmen engelleyebiliyor. Daha küçük ve ekransız modeller ise kompakt bir kullanım sunsa da görüntülerin izlenmesi ve ayarların yönetilmesi için tamamen mobil uygulamalara bağımlı kalabiliyor.

    70mai Dash Cam 4K A810 Lite, bu iki yaklaşım arasındaki dengeyi kurmak amacıyla geliştirildi. Yaklaşık bir kredi kartı boyutundaki kompakt gövdesi sayesinde dikiz aynasının arkasına kolayca yerleştirilebilen cihaz, sürücünün dikkatini dağıtmadan kayıt yapabiliyor. Düşük profilli tasarımı sayesinde araç içinde neredeyse görünmez hale gelen kamera, hem daha temiz bir görünüm sunuyor hem de sürüş sırasında geniş ve kesintisiz bir görüş alanı sağlıyor.

    Kompakt yapısı aynı zamanda montaj sürecine de avantaj kazandırıyor. Kabloların tavan döşemesi boyunca daha düzenli şekilde gizlenmesine olanak tanıyan tasarım, araç içindeki dağınıklığı azaltırken daha profesyonel bir kurulum deneyimi sunuyor.

    Küçük boyutlarına rağmen A810 Lite, dahili ekranıyla kayıtların anında görüntülenmesine ve temel ayarların kolayca yönetilmesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, birçok kompakt modelin aksine yalnızca mobil uygulamaya bağlı kalmıyor.

    70mai, 4G Cloud+ Hizmetiyle Birlikte Kompakt 4K A810 Lite Araç Ka Tam Boyutta Gör

    Yolda Daha Fazla Netlik İçin Yüksek Çözünürlüklü Kayıt

    Net video kalitesi, araç içi kameraların performansını belirleyen en önemli kriterlerden biri olmaya devam ediyor.

    Yüksek çözünürlüklü kayıt özelliği sayesinde 70mai Dash Cam 4K A810 Lite, yalnızca pasif bir kayıt cihazı olmanın ötesine geçerek sürücüler için proaktif bir güvenlik çözümü sunuyor. Gerçek 4K çözünürlükte kayıt yapabilen A810 Lite, plaka ve trafik levhaları gibi önemli detayların daha yüksek doğrulukla kaydedilmesine olanak tanıyor.

    Her türlü ortamda güvenilir performans sunmak üzere optimize edilen HDR algoritması ise tüneller, arkadan gelen yoğun ışık ve doğrudan güneş ışığı gibi zorlu aydınlatma koşullarında pozlama dengesini iyileştirerek daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

    Ön kamera 140° geniş görüş açısına sahip. RC21 arka kamera ile birlikte kullanıldığında görüş alanını genişleterek birden fazla şeridi ve aracın arka bölümünü kapsıyor. Böylece çevredeki trafik koşullarının daha kapsamlı ve detaylı şekilde kaydedilmesine yardımcı oluyor.

    70mai, 4G Cloud+ Hizmetiyle Birlikte Kompakt 4K A810 Lite Araç Ka Tam Boyutta Gör

    Uzaktan Erişim ve Güvenli Kayıtlar için 4G Cloud+ Hizmeti

    Hırsızlık girişimi, vandalizm veya çarpışma gibi durumlarda araç kamerasının hasar görmesi, kritik görüntülerin kaybolmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle sigorta süreçlerinde ihtiyaç duyulan önemli kanıtlara erişimi zorlaştırabilir. 4G Cloud+ hizmeti, bu sorunu çözmek amacıyla geliştirilmiştir. İsteğe bağlı 4G Hardware Kit ile birlikte kullanıldığında, kullanıcılar veri paketine sahip bir SIM kart aracılığıyla 70mai uygulaması üzerinden 4G Cloud+ hizmetini etkinleştirebilir.

    Bağlantı sağlandığında, A810 Lite’ın Tamponlu Acil Durum Kaydı (Buffered Emergency Recording) özelliği devreye girer. Sistem, bir olaydan önceki 3 dakika 10 saniyeye kadar olan görüntüleri ve olay sonrasındaki 30 saniyelik kayıtları saklayarak sürecin eksiksiz şekilde belgelenmesini sağlar. Çarpışma veya şüpheli bir hareket algılandığında ise görüntüler, SD kartın durumundan bağımsız olarak otomatik şekilde buluta yüklenir.

    Kullanıcılar ayrıca uygulama üzerinden gerçek zamanlı bildirimler alarak araçlarından uzakta olsalar bile önemli gelişmelerden haberdar olabilir. Kayıtlar, hafıza kartının çıkarılmasına gerek kalmadan doğrudan mobil uygulama üzerinden görüntülenebilir. Cihazın hasar görmesi veya yerinden sökülmesi durumunda bile kayıtlar güvenli şekilde bulutta saklanmaya devam eder ve gerektiğinde erişilebilir durumda kalır.

    Günlük kullanım ihtiyaçlarından 24 saat park korumasına kadar geniş bir kullanım senaryosuna hitap eden 70mai Dash Cam 4K A810 Lite, modern sürücülerin beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. 70mai Dash Cam 4K A810 Lite ve diğer 70mai ürünleri hakkında daha fazla bilgi almak için 70mai Resmî Mağazasını ziyaret edebilirsiniz.

    70mai, 4G Cloud+ Hizmetiyle Birlikte Kompakt 4K A810 Lite Araç Ka Tam Boyutta Gör

    70mai Hakkında

    70mai, araç içi akıllı elektronik ürünler geliştiren ve özellikle araç kameraları alanındaki uzmanlığıyla öne çıkan küresel bir teknoloji şirketidir. 2016 yılında kurulan şirket, Asya-Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 100'den fazla ülke ve bölgede faaliyet göstererek güçlü bir küresel varlık oluşturmuştur.

    Yol güvenliğini desteklemeyi misyon edinen 70mai, kullanıcılarına yalnızca yenilikçi teknolojiler sunmakla kalmayıp aynı zamanda daha güvenli ve huzurlu bir sürüş deneyimi sağlamayı hedeflemektedir. Bu vizyon doğrultusunda geliştirilen 70mai araç kameraları, sürücülerin yolculukları boyunca daha bilinçli ve güvende hissetmelerine yardımcı olan güvenilir bir sürüş asistanı olarak tasarlanmıştır.


     

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    Nat Alianovna 6 gün önce

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    PoTemKiN_02 1 hafta önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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