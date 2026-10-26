400 bin dolarlık lüks karavan: Menzil uzatıcı sistemle 724 km kat edebiliyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç teknolojileri, büyük karavanların hem yolculuk hem de kamp deneyimini değiştirmeye hazırlanıyor. Monterey Otomobil Haftası kapsamında düzenlenen The Quail etkinliğinde sergilenen Entegra Coach Embark, bu dönüşümün dikkat çekici örneklerinden biri.

Yaklaşık 9 metre uzunluğunda ve 8,2 ton ağırlığındaki karavan, dört kişiye kadar yatak kapasitesi sunuyor. Jayco bünyesinde geliştirilen ve Kaliforniya merkezli Harbinger’ın ticari araç şasisi üzerine inşa edilen modelin, 2027’de yaklaşık 400 bin dolarlık fiyatla satışa sunulması planlanıyor.

Menzil uzatıcı sistemle 724 km menzil

Tam Boyutta Gör Entegra Embark’ın güç aktarma sisteminde 140 kWsa batarya ve yaklaşık 328 kW gücünde elektrik motoru bulunuyor. Karavan, yalnızca bataryasındaki enerjiyle yaklaşık 177 kilometre yol alabiliyor.

Uzun yolculuklar içinse 1,6 litrelik dört silindirli benzinli motor devreye giriyor. Bu motor tekerlekleri doğrudan hareket ettirmiyor; jeneratör olarak çalışarak bataryaya elektrik sağlıyor. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla açıklanan toplam menzil yaklaşık 724 kilometreye ulaşıyor.

Harbinger Kurucu Ortağı John Harris, Embark’ı ilk menzil uzatıcılı elektrikli karavan olarak tanımlıyor. Bu yapı, büyük bir karavanın uzun mesafeli yolculuk ihtiyacını elektrikli sürüşle bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Yolda kullanılan batarya, kamp alanında yaşam alanını besliyor

Tam Boyutta Gör Embark’ın asıl farkı, elektrikli altyapının park halindeyken de kullanılabilmesi. Aracı hareket ettiren 140 kWsa’lik batarya, kamp alanına ulaşıldığında klima, televizyon ve mutfak ekipmanları gibi donanımların enerji kaynağına dönüşüyor.

Harris’e göre batarya, kullanım koşullarına bağlı olarak bir hafta veya daha uzun süre yaşam alanına elektrik sağlayabiliyor. Böylece kamp donanımları için ayrıca bir jeneratör taşınmasına ihtiyaç kalmıyor.

Bataryayı yeniden doldurmak gerektiğinde araçtaki benzinli motor Camp Mode üzerinden çalıştırılabiliyor. Kamp alanında elektrik bağlantısı varsa karavan doğrudan bu bağlantı üzerinden de şarj edilebiliyor.

Yolculukta yaklaşık 14,7 litre tüketim açıklaması

Tam Boyutta Gör Harris, Embark ile gerçekleştirdiği ABD’yi bir uçtan diğerine geçen yolculukta yaklaşık 14,7 litre/100 km tüketim elde ettiğini söylüyor. Bunun geleneksel büyük karavanlara kıyasla belirgin bir verimlilik avantajı sunduğunu savunuyor.

Karavanda rejeneratif frenleme de bulunuyor. Sistem, yavaşlama ve yokuş inişlerinde enerjinin bir bölümünü geri kazanarak bataryaya aktarabiliyor. Elektrikli sürüşün diğer avantajı ise hem yolculuk sırasında hem de motorun çalışmasına ihtiyaç duyulmayan kamp saatlerinde daha sessiz bir ortam sunması.

Daha hafif olması için genişleyen yan bölümlerden vazgeçilmiş

Embark, büyük A sınıfı karavanlarda sıkça görülen ve park edildiğinde dışarı doğru açılarak yaşam alanını genişleten kayar yan bölümlere sahip değil.

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Jayco, bu tercihin ağırlığı azaltmak, menzili artırmak ve dayanıklılığı iyileştirmek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Daha sade gövde yapısının su sızdırmazlığı ve ısı yalıtımına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Buna karşılık iç mekanda malzemelerden elektronik donanımlara kadar üst sınıf bir yaşam alanı sunulması amaçlanıyor. Dört kişilik yatak kapasitesine sahip karavan, boyutlarını büyütmek yerine mevcut alanın konforuna odaklanıyor.

Satış öncesinde gerçek kamp deneyimleriyle geliştiriliyor

İlk kez Ocak 2025’te gösterilen araç, seri üretim öncesinde kapsamlı kullanım testlerinden geçiriliyor. Jayco’nun geliştirme ekibi ve şirket çalışanları, prototiplerle onlarca kamp yolculuğu gerçekleştirmiş durumda.

Yaklaşık 400 bin dolarlık hedef fiyat, Embark’ı lüks karavan sınıfına yerleştiriyor. Üretici ise daha düşük işletme ve bakım maliyetleriyle, uzun yolculuk ve elektrik bağlantısı olmayan alanlarda konaklama esnekliğinin bu fiyatı destekleyeceğini savunuyor.

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724 km menzil, günlerce kamp: 400 bin dolarlık elektrikli karavan

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