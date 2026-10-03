A101 marketler çocuk ATV ve elektrikli araç şarj istasyonu satacak

8 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
8 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait elektrikli çocuk ATV modeli yer alıyor. 60Kg kapasitesi olan model 24Km menzile sahip. 19Km/ saat maksimum hızı mevcutken dijital gösterge ve LED aydınlatma sunuyor. Fiyatı 29990TL.
Diğer taraftan Vestel markasına ait EVC04 elektrikli araç şarj istasyonu 22kW güç, dahili RFID okuyucu, Wi-Fi üzerinden erişim, akıllı özellikler, 3x32A akım, mobil uygulama gibi özelliklerle 26990TL fiyat etiketine sahip.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: