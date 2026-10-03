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    A101 marketler çocuk ATV ve elektrikli araç şarj istasyonu satacak

    8 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait elektrikli çocuk ATV modeli ve Vestel markasına ait EVC04 elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor.

    8 Ekim A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan elektrikli araç şarj istasyonlarına, çok fonksiyonlu yazıcıdan kablosuz kulaklıklara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    8 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

    8 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait elektrikli çocuk ATV modeli yer alıyor. 60Kg kapasitesi olan model 24Km menzile sahip. 19Km/ saat maksimum hızı mevcutken dijital gösterge ve LED aydınlatma sunuyor. Fiyatı 29990TL.

    Diğer taraftan Vestel markasına ait EVC04 elektrikli araç şarj istasyonu 22kW güç, dahili RFID okuyucu, Wi-Fi üzerinden erişim, akıllı özellikler, 3x32A akım, mobil uygulama gibi özelliklerle 26990TL fiyat etiketine sahip.

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