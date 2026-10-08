A101 marketler Orient ve Tissot kol saatleri satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, tabletlerden robot süpürgelere, beyaz eşyadan dikey süpürgelere ve kol saatlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

8 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

8 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Tissot ve Orient markasına ait kol saatleri yer alıyor. Setin en pahalısı 50 saat güç rezervi, açık kalp detayı ve ay evresi tasarımıyla öne çıkan Orient Star RE modeli. Fiyatı 86999TL. Dalgıç tarzına sahip kurmalı otomatik Orient RA modeli 23499TL. 42mm çap, 40 saat güç rezervi, paslanmaz çelik kasa gibi özellikleri olan Orient TAA modeli ise 17499TL.

8 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

Diğer taraftan Tissot markasına ait 80 saatlik güç rezervi olan Powermatic 80 mekanizma, tarih göstergesi, arka şeffaf kapak, kolay kayış değişimi gibi özellikleri olan Carson Premium modeli 27499TL olarak satılacak.

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