Microsoft'un 8 GB RAM’li Surface Laptop modeli günlük görevlerde donuyor

Windows 11 RAM'in yarısından fazlasını kullanıyor
The Verge tarafından yapılan incelemeye göre cihaz kasa kalitesi, klavyesi, dokunmatik yüzeyi ve pil ömrü açısından olumlu bir izlenim bıraksa da 8 GB RAM, günlük kullanım için yetersiz kalıyor. İncelemede, sıradan ofis ve internet kullanımında dahi sistemin zaman zaman donduğu belirtildi.
Performans sorunlarının özellikle çoklu görevler sırasında daha belirgin olduğu aktarılıyor. Chrome’da 10 sekme, Microsoft Teams üzerinden yapılan görüşme ve Slack gibi uygulamalar açıksa cihazın birkaç saniye boyunca yanıt veremediği belirtiliyor.
Bellek yükseltilemiyor
Elbette kullanılmayan sekmeler ve uygulamalar kapatıldığında RAM tüketimi düşürülerek cihaza daha geniş bir oyun alanı bırakılabiliyor ancak bu, ideal bir çözüm kesinlikle değil.
Çözümden bahsetmişken, esasında 8 GB RAM’li Surface Laptop için herhangi bir çözüm yolu da yok. Zira kullanılan 8 GB LPDDR5X bellek anakarta lehimli ve haliyle bir yükseltme yapmak mümkün değil.
Bir diğer eleştiri konusu ise fiyat. 2025 yılında piyasaya çıkan ilk 13 inç Surface Laptop modeli, 16 GB RAM ile 899 dolar başlangıç fiyatına sahipti. Şirket, Haziran ayında tanıttığı yeni 8 GB RAM'li sürümü ise 949,99 dolar liste fiyatıyla satışa sundu. Böylece kullanıcılar, önceki nesle kıyasla yarı kapasitede belleğe sahip bir model için 50 dolar daha fazla ödemek durumunda kaldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: