    A101 marketler elektrikli araç şarj istasyonu ve taraftar aksesuarları satacak

    8 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel markasına ait bireysel kullanıma uygun elektrikli araç şarj istasyonu ve lisanslı taraftar aksesuarları yer alıyor. 

    8 Ocak A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan tamir ekipmanlarına, elektrikli araç şarj istasyonundan elektronik para kasasına ve taraftar aksesuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    8 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

    8 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel markasına ait bireysel kullanıma uygun elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. 7 metre kablo uzunluğu, 11kW güç, 8Kg net ağırlık, tak ve çalıştır, dahili RFID okuyucu, 3x16A akım, 400V AC voltaj gibi özelliklerle 17990TL olarak satılacak. 

    Diğer taraftan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray lisanslı kablosuz şarj standı 499TL iken 20W şarj adaptörü 329TL, boyun/sırt masaj aleti 999TL, Bluetooth hoparlör 599TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

