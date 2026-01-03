A101 marketler elektrikli araç şarj istasyonu ve taraftar aksesuarları satacak

8 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri
8 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel markasına ait bireysel kullanıma uygun elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. 7 metre kablo uzunluğu, 11kW güç, 8Kg net ağırlık, tak ve çalıştır, dahili RFID okuyucu, 3x16A akım, 400V AC voltaj gibi özelliklerle 17990TL olarak satılacak.
Diğer taraftan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray lisanslı kablosuz şarj standı 499TL iken 20W şarj adaptörü 329TL, boyun/sırt masaj aleti 999TL, Bluetooth hoparlör 599TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak.