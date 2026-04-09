Tek görev üzerinde 8 saat çalışabilen yapay zekâ: GLM-5.1, dengeleri değiştirebilir

Yapay zekânın geleceği olarak görülen "AI ajanları"; belli başlı görevleri otonom olarak yerine getirebiliyor ve kod yazma, hata ayıklama, proje geliştirme gibi karmaşık süreçleri kendi başına yürütebiliyor. GLM-5.1 ise özellikle bu otonom çalışma kısmında sınırları zorluyor.

GLM-5,1, Tek Bir Görev Üzeirnde Sekiz Saate Kadar Kesintisiz Çalışabiliyor

GLM-5.1’i benzerlerinden ayıran belki de kritik özellik, uzun süreli otonom çalışma kapasitesi. Model, tek bir görev üzerinde sekiz saate kadar kesintisiz şekilde çalışabiliyor; planlama, uygulama, test etme ve optimizasyon süreçlerini kendi içinde döngüsel olarak yönetebiliyor. 700 milyarın üzerinde parametreye sahip model, MoE (Mixture-of-Experts) mimarisini kullanıyor. Şirketin “deney–analiz–optimizasyon” döngüsü olarak tanımladığı yapı sayesinde model, özellikle kodlama ve ajan tabanlı görevlerde ciddi bir sıçrama yapmış durumda. En azından ilk yorumlar ve testler bunu gösteriyor. Nitekim yapılan bir gösterimde modelin sıfırdan bir Linux masaüstü ortamı kurduğu ve bu süreçte yüzlerce deneme yaparak performansı kat kat artırdığı görülüyor.

Bu yaklaşımın en somut karşılığı ise kıyaslama testlerinde ortaya çıkmış durumda. GLM-5.1, yazılım mühendisliği problemlerini çözme becerisini ölçen SWE-Bench Pro testinde 58,4 puan alarak GPT-5.4, Claude Opus 4.6 ve Gemini 3.1 Pro gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Öte yandan bağımsız değerlendirmeler, GLM-5.1’in her alanda lider olmadığını da gösteriyor. Kodlama ve ajan tabanlı görevlerde öne çıkan modelin, genel akıl yürütme ve yaratıcı görevlerde hâlâ Claude Opus 4.6 gibi rakiplerinin biraz gerisinde kaldığı belirtiliyor. Bu da modelin daha çok “mühendislik aracı” olarak konumlandırıldığını ve genel amaçlı bir sohbet botundan ziyade üretkenlik odaklı tasarlandığını ortaya koyuyor.

GLM-5.1, "Basamaklı Optimizasyon" Yaklaşımı ile Performansını Katlıyor

Teknik açıdan bakıldığında GLM-5.1’in en önemli yeniliklerinden biri, uzun görevlerde performansın düşmesini engelleyen “basamaklı optimizasyon” yaklaşımı. Geleneksel modeller belirli bir noktadan sonra aynı stratejiyi tekrar ederek verimsizleşirken, bu model belirli aralıklarla strateji değiştirerek performansını artırmaya devam ediyor. Örneğin vektör veritabanı optimizasyonu gibi karmaşık bir görevde, yüzlerce iterasyon boyunca farklı yöntemler deneyerek başlangıç performansının yaklaşık altı katına ulaşabiliyor.

GLM-5.1, Nvidia Çipleri Olmadan Eğitildi

Açık kodlu bu modele dair en dikkat çekici noktalardan biri de modelin Nvidia donanımı kullanılmadan, tamamen Huawei’nin Ascend çipleri üzerinde eğitilmiş olması. Bu detay, Çin'in artık AI çipleri konusunda da kendi ayakları üzerinde durmaya hazır olduğunu gösteriyor. Elbette Huawei çipleri şimidlik Nvidia'nın en gelişmiş donanımlarının gerisinde ama GLM-5.1 gibi etkileyici bir modelin Nvidia çipleri olmadan eğitilmesi, bu farkı bir şekilde kompanse etmenin pekâlâ mümkün olduğunu gösteriyor.

Modelin bir diğer dikkat çeken yönü ise açık kaynak olarak yayımlanmış olması. MIT lisansı ile sunulan GLM-5.1, geliştiricilerin modeli indirip kendi sistemlerine entegre etmesine ve ticari projelerde kullanmasına olanak tanıyor.