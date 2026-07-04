BİM marketler zemin temizleme makineleri satacak

8 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
8 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Nilco markasına ait zemin temizleme makineleri yer alıyor. Nilco Flex 70/80 modeli 4500 metrekare çalışma alanı, 80 litre temiz su, 85 litre kirli su kapasitesi, binicili çift 350W fırça sistemi, yüksek fırça basıncı, 3 saate yakın çalışma gibi özellikleri ile 159000TL.
Nilco Flex 50/55 modeli ise 3300 metrekare çalışma alanı, 55 litre temiz su, 65 litre kirli su kapasitesi, tek 550W fırça sistemi, yüksek fırça basıncı, 3 saate yakın çalışma gibi özellikleri ile 125000TL. Son olarak Nilco Flex 35/10 arkadan itmeli, 10 litre temiz su, 15 litre kirli su kapasitesi, 2 saate yakın çalışma süresi ile 59900TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: