BİM marketler zemin temizleme makineleri satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda zemin temizleme makinelerinden akıllı televizyonlara, akülü çocuk arabalarından tümleşik su sebillerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

8 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

8 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Nilco markasına ait zemin temizleme makineleri yer alıyor. Nilco Flex 70/80 modeli 4500 metrekare çalışma alanı, 80 litre temiz su, 85 litre kirli su kapasitesi, binicili çift 350W fırça sistemi, yüksek fırça basıncı, 3 saate yakın çalışma gibi özellikleri ile 159000TL.

3 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Nilco Flex 50/55 modeli ise 3300 metrekare çalışma alanı, 55 litre temiz su, 65 litre kirli su kapasitesi, tek 550W fırça sistemi, yüksek fırça basıncı, 3 saate yakın çalışma gibi özellikleri ile 125000TL. Son olarak Nilco Flex 35/10 arkadan itmeli, 10 litre temiz su, 15 litre kirli su kapasitesi, 2 saate yakın çalışma süresi ile 59900TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: