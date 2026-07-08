ŞOK marketlerde Samsung ürün geçidi var

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketlerin hafta içi aktüel kataloğunda akıllı saatlerden tabletlere, şarj adaptörlerinden çevre birimlerine, soğutma ürünlerinden elektrikli ev aletlerine ve akıllı televizyonlara kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

8 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

8 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait farklı ürünler yer alıyor. 11 inçlik ekran, Dimensity 7300 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 7040mAh batarya, Samsung DeX desteği gibi özelliklerle Samsung Galaxy Tab A11+ tablet modeli 9499TL.

1 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan 1.34 inçlik Super AMOLED ekran, 40mm kasa, Exynos W1000 yonga, 2GB LPDDR5 RAM, 32GB eMMC bellek, Bluetooth görüşme, Wi-Fi 4, GPS, 40 saate kadar kullanım gibi özelliklerle Samsung Galaxy Watch 8 modeli 10999TL.

Son olarak 65W seviyesine kadar enerji sağlayabilen 3 portlu şarj adaptörü 1999TL iken 25W güç sağlayabilen tek çıkışlı şarj adaptörü 999TL ve 45W enerji verebilen tek çıkışlı şarj adaptörü de 2199TL fiyat etiketine sahip.

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8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğunda neler var?

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