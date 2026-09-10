80’ler akımı masum olmayabilir: KVKK’dan uyarı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Instagram'da son günlerde hızla yayınlan akım ile kullanıcılar fotoğraflarını yapay zeka ile 80’li yıllardan kalma nostaljik karelere dönüştürüyor. Bu akım Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) da radarına girdi. KVKK biyometrik verilerin korunmasına dikkat çekti.

#80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanıcılar, kendi fotoğraflarını çeşitli yapay zeka uygulamalarına yükleyerek görsellerini 80’li yıllarda çekilmiş gibi yeniden oluşturuyor. Ancak bu işlem sırasında yalnızca nostaljik bir fotoğraf elde edilmiyor; fotoğraftaki kişiye ait çeşitli veriler de uygulamaların erişimine açılabiliyor.

Dünyanın en pahalı iPhone Duo'su Türkiye'de: ABD'nin 2,36 katı! 6 sa. önce eklendi

🚨 Bilinmeyen uygulamalar ve araçlardan uzak durun

Bu akıma katılmadan önce kullandığınız uygulamanın güvenilirliğini kontrol edin. Sırf bu akım için yeni oluşturulmuş mobil uygulamaları ve web sitelerini kullanmaktan kaçının.

Fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştüren üçüncü parti yapay zeka uygulamaları, yalnızca basit bir görsel işleme yapmıyor. Bu uygulamalar yüz hatlarınızı, oranlarınızı ve mimik detaylarınızı tarayarak doğrudan biyometrik verinizi işleyebilir. Ücretsiz sunulan bu servislerin topladığı hassas yüz haritalarının nerede saklandığı, üçüncü taraflarla paylaşılıp paylaşılmadığı ya da model eğitimlerinde kullanılıp kullanılmadığı çoğu zaman belirsizliğini koruyor.

Adını ilk defa duyduğunuz sitelere ve mobil uygulamalara fotoğrafınızı yüklememenizi tavsiye ederiz. Her ne kadar yüzde 100 güvenli olmasa da Gemini, ChatGPT gibi popüler yapay zeka uygulamalarını tercih etmekte fayda var.

📢 KVKK tarafından paylaşılan açıklama şöyle:

"Yapay zeka uygulamalarıyla fotoğraflarınızı nostaljik karelere dönüştürmeden önce dijital mahremiyetinizi de düşününüz. Çünkü #80lerchallenge gibi sosyal medya akımlarında kullanılan uygulamalar, fotoğraflarınız üzerinden biyometrik verilerinizin işlenmesine neden olabilir.

Bu nedenle fotoğraflarınızı paylaşmadan önce;

Uygulamaların hangi verilerinize eriştiğini kontrol ediniz.

Verilerinizin hangi amaçlarla kullanılabileceği hakkında bilgi edininiz.

Hatıralar yaşasın, size ait olan sizde kalsın."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: