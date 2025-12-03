80'lerin sevilen dizileri Alf ve Moonlighting, yakında TV+ üzerinden izlenebilecek

Tam Boyutta Gör Kullanıcıların abone olup her ay para ödedikleri dijital platformların sayısı her geçen artıyor artmasına ama buna rağmen pek çok diziye hâlâ dijital platformlar üzerinden erişilemiyor. Özellikle 2010'lar öncesinde çıkmış pek çok dizi bugün Türkiye'de resmi kanallar üzerinden izlenemiyor. Ancak bu listeden artık iki önemli yapımı silebiliriz. 80'lere damga vurmuş iki yapım, Alf ve Moonlighting, bu ay sonunda TV+ kataloğuna eklenecek. Her iki yapım da 31 Aralık'tan itibaren TV+ üzerinden izlenebilecek.

Alf ve Moonlighting, Bu Ay TV+ Kataloğuna Eklenecek

Bir dönem ülkemizde de oldukça popüler olan Alf, Müşfik Kenter'in seslendirmesiyle akıllara kazınmış ve Türkiye'deki izleyicilerde de yer etmişti. Bu yüzden şimdi dijitalde bu deneyimi tekrar yaşamak isteyenler olacaktır. Ancak TV+'ta yayınlanacak versiyonun o eski hâliyle değil, yeni bir seslendirmeyle izleyicilere sunulacağı düşünülüyor. Zira yakın dönemde yaşanan benzer örneklerde öyle olmuştu. Telif hakları sebebiyle eski versiyonların olduğu gibi dijital platformlara eklenmesi pek mümkün olmuyor.

80'lerin bir diğer ikonik dizisi olan Moonlighting, o zamanlar daha bir Hollywood yıldızına dönüşmemiş olan Bruce Willis ile Cybill Shepherd'ı bir araya getiriyor. Ülkemizde Mavi Ay adıyla yayınlanan dizi, iflas etmiş eski bir modelle zeki bir dedektifin birlikte çalıştığı bir dedektiflik bürosunda geçiyor. İkili birlikte türlü gizemlerin peşine düşerken, hem aralarındaki çekim hem de tatlı didişmeleri giderek artıyor.

