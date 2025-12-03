80'lerin sevilen dizileri Alf ve Moonlighting, yakında TV+ üzerinden izlenebilecek

Alf ve Moonlighting, Bu Ay TV+ Kataloğuna Eklenecek
Bir dönem ülkemizde de oldukça popüler olan Alf, Müşfik Kenter'in seslendirmesiyle akıllara kazınmış ve Türkiye'deki izleyicilerde de yer etmişti. Bu yüzden şimdi dijitalde bu deneyimi tekrar yaşamak isteyenler olacaktır. Ancak TV+'ta yayınlanacak versiyonun o eski hâliyle değil, yeni bir seslendirmeyle izleyicilere sunulacağı düşünülüyor. Zira yakın dönemde yaşanan benzer örneklerde öyle olmuştu. Telif hakları sebebiyle eski versiyonların olduğu gibi dijital platformlara eklenmesi pek mümkün olmuyor.
80'lerin bir diğer ikonik dizisi olan Moonlighting, o zamanlar daha bir Hollywood yıldızına dönüşmemiş olan Bruce Willis ile Cybill Shepherd'ı bir araya getiriyor. Ülkemizde Mavi Ay adıyla yayınlanan dizi, iflas etmiş eski bir modelle zeki bir dedektifin birlikte çalıştığı bir dedektiflik bürosunda geçiyor. İkili birlikte türlü gizemlerin peşine düşerken, hem aralarındaki çekim hem de tatlı didişmeleri giderek artıyor.
