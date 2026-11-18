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Oynat ABD'li otomotiv markası REO, sürücülerin kendi tamir edebileceği dayanıklı bir araç ailesi geliştiriyor. Sade bir yapıya sahip olan SUV ve pikap modelleri, 800 bin kilometre motor ömrü ve 20 yıl yedek parça desteği vaat ediyor. Basit el aletleriyle beş dakikada sökülebilen parçalara sahip araçlarda, karmaşık elektronik kilitler ve abonelik sistemleri yer almıyor. Fiyatı 21 bin 500 dolardan başlayacak modellerin ilk teslimatları 2028 yılında yapılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Otomobiller giderek daha karmaşık hale gelirken Teksas merkezli REO, sürücülerin kendi araçlarını sıradan aletlerle tamir edebileceği bir model ailesi hazırlıyor. Şirketin vaadi ise oldukça iddialı: Motor ve şanzıman için 800 bin kilometrelik kullanım ömrü, 20 yıl yedek parça desteği ve 21.500 dolardan başlayan fiyatlar.

Tarihi Amerikan markasının adını yeniden yollara taşımayı hedefleyen REO Industries, Runabout ailesi altında iki pickup ve bir SUV geliştiriyor. Tasarımlar için de Mini, Fiat 500 ve McLaren P1 gibi modellerde imzası bulunan Frank Stephenson’ın stüdyosuyla çalışılıyor.

İlk sırada iki kişilik T4X pickup bulunuyor. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki araç, yanları açılabilen 2 metrelik çelik yük kasasıyla iş amaçlı kullanıma odaklanıyor. Çift kabinli T4C beş kişilik oturma alanı sunarken, 4,64 metre uzunluğundaki S4C SUV’da altı koltuk planlanıyor. Üç model de aynı merdiven tipi şasiyi ve 3,04 metrelik aks mesafesini paylaşacak.

Tam Boyutta Gör REO, motor konusunda da sadelikten yana. Araçlarda turbo, direkt enjeksiyon ve start-stop sistemi bulunmayan, atmosferik dört silindirli bir benzinli motor kullanılması planlanıyor. Manuel şanzıman standart, otomatik ise opsiyon olacak. Ancak tedarikçi anlaşmaları tamamlanmadığı için motor hacmi, güç ve tork henüz açıklanmış değil.

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Tamir kolaylığı için tamponlar, kapı iç panelleri ve bazı kaplamalar, yaygın el aletleriyle beş dakikadan kısa sürede sökülebilecek şekilde tasarlanıyor. Bu süre tamirin tamamını değil, parçaların sökülmesini kapsıyor. Şirket ayrıca ücretsiz servis kılavuzu sunmayı, değiştirilen parçalarda elektronik eşleştirme zorunluluğunu kaldırmayı ve araç özellikleri için abonelik ücreti almamayı hedefliyor.

ABD’de vergi ve teslimat masrafları hariç başlangıç fiyatları T4X için 21.500 dolar, T4C için 25.000 dolar, S4C içinse 28.500 dolar olarak öngörülüyor.

Ancak tüm bunlar henüz geliştirme aşamasındaki projenin hedefleri. İlk prototiplerin 2027’de, T4X teslimatlarının ise 2028 sonu ile 2029 arasında başlaması planlanıyor.

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800 bin km dayansın, sahibi tamir etsin: REO’dan yeni SUV

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