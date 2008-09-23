800MB/sn okuma hızına sahip SSD; Fusion-IO io-Drive

Sektörel araştırma yapan bağımsız kuruluş ve analistler, flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerin (SSD) önümüzdeki yıllarda yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alarak, endüstrinin depolama standardı olabileceğini öngörüyor. Açıkçası günümüz sabit disk teknolojisinin diğer pek çok donanım segmentine oranla performans arttırımına yönelik gelişmelere esnek yanıt veremediği biliniyor. Kuşkusuz bunda en büyük etken kullandığımız disklerin mekanik tabanlı teknik alt yapısı. Her ne kadar WD'nin Raptor serisi gibi performans odaklı sabit disk modelleri hazırlanıyor olsa da bu tip "segment odaklı" çözümlerin son kullanıcılar arasında yaygınlaşması açıkçası pek beklenmiyor.

SSD'lerde ise durum daha farklı. Performans anlamında gelişime müsait olan flash tabanlı depolama çözümleri, yapılarında mekanik herhangi bir aksam olmamasından ötürü üreticilere hem okuma hem de yazma süratini arttırabilme noktasında farklı alternatifler sağlayabiliyor. Öte taraftan iddialı erişim süresi, düşük güç tüketimi, sessiz ve darbeye karşı dayanıklı yapılarıyla masaüstü bilgisayarların yanı sıra katı halli disklerin önümüzdeki yıllarda dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere diğer taşınabilir cihazlarda da standart disklerin yerini alması bekleniyor. Zaten sistem üreticilerinin özellikle netbook'lar başta olmak üzere dizüstü bilgisayarlarda SSD kullanımına başladığı da biliniyor.

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Teknik olarak SSD'lerin performansını belirleyen öncelikli parametrelerin başında tercih edilen NAND Flash yongasının türü geliyor ve kontrolcü geliyor. Günümüzde yaygın olarak SLC ve MLC tipi NAND Flash yongaları kullanılıyor. SLC (Single Level Cell) tipi yongalar MLC (Multi Level Cell) tipi yongalara oranla daha yüksek maliyetli hem de daha yüksek performanslılar. MLC tipi yongalar ise özellikle yazma performansı açısından SLC'lerin gerisine düşerken daha uygun fiyatla daha yüksek depolama alanı sunulabilmesine olanak tanımakta. Son dönemde dikkat çekici okuma ve yazma hızlarına sahip, performans odaklı SSD modelleri kullanıma sunulmakla birlikte Fusion-IO'nun yeni SSD çözümü performansıyla heyecan yaratmayı başarıyor.

Yaklaşık iki yıllık bir geçmişi olan Fusion-IO firmasının hazırladığı io-Drive isimli yeni model, olağan SSD'lerden yapıca biraz daha farklı. Zira SATA yada PATA yerine PCe x4 arabirimini kullanan ve görünümüyle ekran kartlarını hatırlatan depolama çözümü, SLC tipi bellek yongalarını kullanıyor. Düşük profilli tasarma sahip olan kartın şu an için 80 ve 160GB'lık modelleri bulunuyor fakat gelen bilgilere göre üretici firma, 320GB'lık model için çalışmalara başlamış. 160GB'lık modelinin 100 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen yeni depolama çözümlerinin oldukça kolay bir kuruluma sahip olduğu fakati geleneksel SATA/PATA arabirimi yerine PCIe slotu üzerinden sisteme dahil edildiği için sürücü kurulumuna gereksinim duyulduğu belirtiliyor.

Ayrıca 64-bit'lik işletim sistemleriyle kullanılabilen io-Drive ile sistemi "boot" edebilmek te şimdilik mümkün değil fakat yayınlanacak yeni bir firmware ile bu sorunun aşılabileceği belirtiliyor. Peki iddialı bir yapıya ve farklı bir tasarıma sahip depolama çözümü, çizgisini performans testlerinde de koruyabiliyor mu? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Zira 10.000RPM'de çalışan ve pek çok kullanıcının hayallerini süsleyen Raptor'dan bile testine göre 170x daha hızlı olmayı başaran Fusion-IO io-Drive 800MB/sn'lik okuma ve 680MB/sn'lık yazma hızlarına ulaşarak segmentindeki en hızlı SSD çözümü olduğunu kalın harflerle dile getiriyor. Ayrıca yayınlanan test sonuçlarına göre io-Drive, günümüz SSD'lerinden de 4 kata varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor.

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ATTO disk testinde ulaşılan değerler dikkat çekmeyi başarıyor. HDTach ve diğer test sonuçlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Fusion-IO'nun io-Drive modelleri tahmin edebileceğiniz üzere performans ile birlikte fiyat noktasında da heyecan yaratmayı başarıyor. Zira 80GB'lık io-Drive modelinin 2649$, 160GB'lık modelinse 4899$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor. Tabi fiyat için mukayeseyi farklı şekillerde yapabilmek mümkün. Örneğin io-Drive'a yakın performans için 5x Mtron Pro serisi SSD ve Areca 1231ML gibi yüksek performanslı RAID kartı ile yaklaşık 4150$ seviyesinde 500MB/sn okuma hızına ve daha fazla depolama alanına sahip sistem kurabilmek te mümkün. İşte bu noktada devreye giren, toplam maliyet, maksimum performans ve depolama alanı gibi parametreler kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda vereceği karar için öne çıkacak zira benzer mukayesi io-Drive ile ortalama 100 kat daha hızlı olduğu belirtilen 73GB'lık WD Raptor ile yapabilmek te mümkün. Hızla gelişen SSD teknolojisi için artık en önemli beklenti fiyatların (tabii kapasitenin de) son kullanıcıların ulaşabileceği seviyeye gelebilmesi.

http://www.nordichardware.com/news,8136.html