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800MB/sn okuma hızına sahip SSD; Fusion-IO io-Drive

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sektörel araştırma yapan bağımsız kuruluş ve analistler, flash bellek teknolojisini esas alan katı halli disklerin (SSD) önümüzdeki yıllarda yaygın olarak kullanılan sabit disklerin yerini alarak, endüstrinin depolama standardı olabileceğini öngörüyor. Açıkçası günümüz sabit disk teknolojisinin diğer pek çok donanım segmentine oranla performans arttırımına yönelik gelişmelere esnek yanıt veremediği biliniyor. Kuşkusuz bunda en büyük etken kullandığımız disklerin mekanik tabanlı teknik alt yapısı. Her ne kadar WD'nin Raptor serisi gibi performans odaklı sabit disk modelleri hazırlanıyor olsa da bu tip "segment odaklı" çözümlerin son kullanıcılar arasında yaygınlaşması açıkçası pek beklenmiyor.

SSD'lerde ise durum daha farklı. Performans anlamında gelişime müsait olan flash tabanlı depolama çözümleri, yapılarında mekanik herhangi bir aksam olmamasından ötürü üreticilere hem okuma hem de yazma süratini arttırabilme noktasında farklı alternatifler sağlayabiliyor. Öte taraftan iddialı erişim süresi, düşük güç tüketimi, sessiz ve darbeye karşı dayanıklı yapılarıyla masaüstü bilgisayarların yanı sıra katı halli disklerin önümüzdeki yıllarda dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere diğer taşınabilir cihazlarda da standart disklerin yerini alması bekleniyor. Zaten sistem üreticilerinin özellikle netbook'lar başta olmak üzere dizüstü bilgisayarlarda SSD kullanımına başladığı da biliniyor.

800MB/sn okuma hızına sahip SSD; Fusion-IO io-Drive
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Teknik olarak SSD'lerin performansını belirleyen öncelikli parametrelerin başında tercih edilen NAND Flash yongasının türü geliyor ve kontrolcü geliyor. Günümüzde yaygın olarak SLC ve MLC tipi NAND Flash yongaları kullanılıyor. SLC (Single Level Cell) tipi yongalar MLC (Multi Level Cell) tipi yongalara oranla daha yüksek maliyetli hem de daha yüksek performanslılar. MLC tipi yongalar ise özellikle yazma performansı açısından SLC'lerin gerisine düşerken daha uygun fiyatla daha yüksek depolama alanı sunulabilmesine olanak tanımakta. Son dönemde dikkat çekici okuma ve yazma hızlarına sahip, performans odaklı SSD modelleri kullanıma sunulmakla birlikte Fusion-IO'nun yeni SSD çözümü performansıyla heyecan yaratmayı başarıyor.

Yaklaşık iki yıllık bir geçmişi olan Fusion-IO firmasının hazırladığı io-Drive isimli yeni model, olağan SSD'lerden yapıca biraz daha farklı. Zira SATA yada PATA yerine PCe x4 arabirimini kullanan ve görünümüyle ekran kartlarını hatırlatan depolama çözümü, SLC tipi bellek yongalarını kullanıyor. Düşük profilli tasarma sahip olan kartın şu an için 80 ve 160GB'lık modelleri bulunuyor fakat gelen bilgilere göre üretici firma, 320GB'lık model için çalışmalara başlamış. 160GB'lık modelinin 100 yıllık kullanım ömrüne sahip olduğu belirtilen yeni depolama çözümlerinin oldukça kolay bir kuruluma sahip olduğu fakati geleneksel SATA/PATA arabirimi yerine PCIe slotu üzerinden sisteme dahil edildiği için sürücü kurulumuna gereksinim duyulduğu belirtiliyor.

Ayrıca 64-bit'lik işletim sistemleriyle kullanılabilen io-Drive ile sistemi "boot" edebilmek te şimdilik mümkün değil fakat yayınlanacak yeni bir firmware ile bu sorunun aşılabileceği belirtiliyor. Peki iddialı bir yapıya ve farklı bir tasarıma sahip depolama çözümü, çizgisini performans testlerinde de koruyabiliyor mu? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Zira 10.000RPM'de çalışan ve pek çok kullanıcının hayallerini süsleyen Raptor'dan bile testine göre 170x daha hızlı olmayı başaran Fusion-IO io-Drive 800MB/sn'lik okuma ve 680MB/sn'lık yazma hızlarına ulaşarak segmentindeki en hızlı SSD çözümü olduğunu kalın harflerle dile getiriyor. Ayrıca yayınlanan test sonuçlarına göre io-Drive, günümüz SSD'lerinden de 4 kata varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor.

800MB/sn okuma hızına sahip SSD; Fusion-IO io-Drive
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ATTO disk testinde ulaşılan değerler dikkat çekmeyi başarıyor. HDTach ve diğer test sonuçlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Fusion-IO'nun io-Drive modelleri tahmin edebileceğiniz üzere performans ile birlikte fiyat noktasında da heyecan yaratmayı başarıyor. Zira 80GB'lık io-Drive modelinin 2649$, 160GB'lık modelinse 4899$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor. Tabi fiyat için mukayeseyi farklı şekillerde yapabilmek mümkün. Örneğin io-Drive'a yakın performans için 5x Mtron Pro serisi SSD ve Areca 1231ML gibi yüksek performanslı RAID kartı ile yaklaşık 4150$ seviyesinde 500MB/sn okuma hızına ve daha fazla depolama alanına sahip sistem kurabilmek te mümkün. İşte bu noktada devreye giren, toplam maliyet, maksimum performans ve depolama alanı gibi parametreler kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda vereceği karar için öne çıkacak zira benzer mukayesi io-Drive ile ortalama 100 kat daha hızlı olduğu belirtilen 73GB'lık WD Raptor ile yapabilmek te mümkün. Hızla gelişen SSD teknolojisi için artık en önemli beklenti fiyatların (tabii kapasitenin de) son kullanıcıların ulaşabileceği seviyeye gelebilmesi.


http://www.nordichardware.com/news,8136.html Yorum Yaz
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01000101e 11 yıl
Beyler bu gidişle ram mam kalmıycak:) ama şahsen ben ram yanlısıyım daha ucuza geliyo çünkü:)
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max975 11 yıl
bu fiyat ve kapasitelerle daha çok fırın ekmek yemeleri gerekiyor
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berk1355 11 yıl
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Exhell 11 yıl
Oha moha falan yani..
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sse 11 yıl
Kamera karta odaklanmış ama kartı gören yok :)
Sata 3 gelince böyle yüksek performanslı diskleri sata cephesindede görmek mümkün olur.
Bu kart PCI express e takılan Raid kartlar gibi olmuş
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XivA 11 yıl
artık kaet HDD lere hazırlanın. Bence geleceğin standartı geliyor.
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Z-DGİ 11 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

artık kaet HDD lere hazırlanın. Bence geleceğin standartı geliyor.


Ben 10.000 rpm'e geçemedim daha birden buna geçersek , psikolojik destek almamız gerekebilir


Haber için teşekkürler.
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Slayer_ 11 yıl
Bu fiyata o resimdeki kızla beraber versinler yine almam
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Barış. 11 yıl
vay beee
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::_Kosov@lı_:: 11 yıl
Süper bir alet fiyatı gibi.

Edit..İmla
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::cc:: 11 yıl
hepsiburada.com/...

burada daha ucuzları var. 600ytl civarı 64 gb olanları. 64gb dan da daha aşağı alınmaz.
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jr_alpha 11 yıl
OHAAAAA diyorum başka bişiy diyemiyorum harbiden çüş 800mb/s ve fiyat 4150$ :D
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sanslı genc 11 yıl
fiyat değilde kadın hoş

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resler 11 yıl
XP ve Vista da SSD performansının düşük olmasının sebebi işletim sistemlerinin bu cihazlara göre optimize edilmemesinden kaynaklanıyor. Samsung bu sorunun çözümü için MS ile ortak bir çalışma başlattı.
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gordon01 11 yıl
O fiyat ne öyle
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Godolphin 11 yıl
Bunlar 2 sene içinde yaygınlaşır fiyatları normal kullanıcıların alabileceği boyutlara gelir kapasiteleri artar ozaman bizde işin içinde oluruz şuan için 160GB'lık versiyonun fiyatıyla ben bir sene geçinirim heralde :))))
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Confusion 11 yıl
cihazın okuma hızı ve fiyatı bir de ssd yi tutan bayanın gözleri beni benden aldı.......
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