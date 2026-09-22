818 km menzilli yeni Mercedes-Benz EQS Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration fiyatı
Yeni Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL, Türkiye’de Inspiration donanım paketiyle 11 milyon 500 bin TL fiyatla satışa sunuluyor. Modelin vergisiz fiyatı ise 5 milyon 476 bin 190 TL olarak açıklanıyor. Türkiye’ye gelen versiyon, dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte 476 beygir güç ve 750 Nm tork üreten elektrikli aktarma sistemini kullanıyor.
Neler sunuyor?
Otomobilde opsiyonel olarak Steer-by-wire elektronik direksiyon sistemi sunulurken, 10 dereceye kadar yönlendirme yapabilen arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. Bu sistem sayesinde dönüş çapı 11,9 metreye kadar düşüyor. Yeni AIRMATIC süspansiyon sistemi ise yol koşullarını dikkate alarak amortisörlerin sönümleme karakterini önceden ayarlayabiliyor.
Kabin tarafında 55 inçten geniş birleşik MBUX Hyperscreen yer alıyor. Bu sistem 12,3 inç sürücü ekranı, 17,7 inç merkezi ekran ve 12,3 inç ön yolcu ekranından oluşuyor. Arka bölümde ise 13,1 inçlik iki ekran, elektrikli ayarlanabilir arka koltuklar ve kablosuz şarj gibi özellikler sunuluyor.
Yeni nesil DIGITAL LIGHT farlar, 600 metreye kadar aydınlatma menzili sunan ULTRA RANGE uzun far sistemi ve ısıtmalı emniyet kemerleri de modelin dikkat çeken donanımları arasında. Ses sistemi tarafında ise 15 hoparlörlü, 710 watt gücündeki Burmester High-End 3D Surround sistemi bulunuyor.
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