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    818 km menzilli yeni Mercedes-Benz EQS Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı

    Mercedes-Benz’in güncellenen elektrikli sedanı yeni EQS, Inspiration paketiyle Türkiye’de satışa çıktı. Model, 818 km menzil ve yüzde 10’dan yüzde 80’e 27 dakikada şarj sunuyor.

    818 km menzilli yeni Mercedes-Benz EQS Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz’in güncellenen elektrikli lüks sedanı EQS 500 4MATIC FL Inspiration, Türkiye’de satışa sunuldu. 800 voltluk elektrik mimarisi ve iki kademeli şanzımanıyla 818 kilometreye kadar WLTP menzili sunan model, önceki versiyona kıyasla elektrikli sürüş altyapısında önemli güncellemeler getiriyor.

    Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL Inspiration fiyatı

    Yeni Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC FL, Türkiye’de Inspiration donanım paketiyle 11 milyon 500 bin TL fiyatla satışa sunuluyor. Modelin vergisiz fiyatı ise 5 milyon 476 bin 190 TL olarak açıklanıyor. Türkiye’ye gelen versiyon, dört tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte 476 beygir güç ve 750 Nm tork üreten elektrikli aktarma sistemini kullanıyor.

    Neler sunuyor?

    818 km menzilli yeni Mercedes-Benz EQS Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    EQS 500 4MATIC FL Inspiration, 0’dan 100 km/sa hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor. 122 kWh bataryayla sunulan otomobilin WLTP menzili 818 kilometreye kadar çıkıyor. Şarj tarafında ise AC’de 22 kW, DC’de 350 kW desteği bulunuyor. 350 kW DC şarj ile batarya yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine 27 dakikada getirilebiliyor.

    Otomobilde opsiyonel olarak Steer-by-wire elektronik direksiyon sistemi sunulurken, 10 dereceye kadar yönlendirme yapabilen arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor. Bu sistem sayesinde dönüş çapı 11,9 metreye kadar düşüyor. Yeni AIRMATIC süspansiyon sistemi ise yol koşullarını dikkate alarak amortisörlerin sönümleme karakterini önceden ayarlayabiliyor.

    Kabin tarafında 55 inçten geniş birleşik MBUX Hyperscreen yer alıyor. Bu sistem 12,3 inç sürücü ekranı, 17,7 inç merkezi ekran ve 12,3 inç ön yolcu ekranından oluşuyor. Arka bölümde ise 13,1 inçlik iki ekran, elektrikli ayarlanabilir arka koltuklar ve kablosuz şarj gibi özellikler sunuluyor.

    Yeni nesil DIGITAL LIGHT farlar, 600 metreye kadar aydınlatma menzili sunan ULTRA RANGE uzun far sistemi ve ısıtmalı emniyet kemerleri de modelin dikkat çeken donanımları arasında. Ses sistemi tarafında ise 15 hoparlörlü, 710 watt gücündeki Burmester High-End 3D Surround sistemi bulunuyor.

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