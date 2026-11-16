850 km menzilli yeni BYD Tang, Çin'de satışa çıkıyor

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Oynat BYD, üçüncü nesil elektrikli SUV modeli Tang'ı 24 Kasım'da Çin'de satışa sunuyor. Gelişmiş şarj teknolojisi sayesinde dokuz dakikada yüzde 97 şarja ulaşabilen araç, 850 kilometreye varan menzil vaadediyor. Çift motorlu seçeneğinde 515 kilowatt güç üreten yeni Tang, dev ekranları, masajlı koltukları ve buzdolabı barındıran lüks kabiniyle öne çıkıyor. Yeni modelin ön satış fiyatı 33 bin 500 dolar olarak belirlendi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BYD, üçüncü nesil elektrikli Tang modelini 24 Kasım'da satışa sunmaya hazırlanıyor. İki arkadan itişli ve bir dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak olan elektrikli SUV'un ön satış fiyatı 225 bin yuan yani güncel kurla 33.500 dolar olarak açıklanmıştı.

Ağustos ayında Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtılan üçüncü nesil Tang, beş koltuklu yapısıyla yedi koltuklu Da Tang’ın yanında yer alacak. Model; 5.045 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 2.950 mm aks mesafesine sahip. İkinci sırada 1.003 mm bacak mesafesi sunulurken arka koltuk sırtlıkları 130 dereceye kadar yatırılabiliyor.

515 kW güç, 9 dakikada yüzde 97 şarj

Tam Boyutta Gör Arkadan itişli versiyonlarda 300 kW güç üreten tek elektrik motoru bulunuyor. Bu seçeneklerde açıklanan menzil, Çin’de kullanılan CLTC ölçümüne göre 850 kilometreye kadar çıkıyor.

Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplam 515 kW güç sunuyor. Bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken CLTC menzili 770 kilometre olarak açıklanıyor.

Yeni Tang’da BYD’nin ikinci nesil Blade bataryası ve Flash Charging teknolojisi kullanılıyor. Markanın verilerine göre uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 70’e şarj yaklaşık 5 dakika, yüzde 10’dan yüzde 97’ye şarj ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.

Büyük ekranlar, masajlı koltuklar ve buzdolabı

Tam Boyutta Gör Kabindeki yeniliklerin başında DiLink Max sistemi geliyor. Ön camın altına yerleştirilen 35,4 inçlik ekran ile 30 inçlik panoramik ekran, ön konsolun büyük bölümünü kaplıyor. Ayrı bir gösterge panelinin bulunduğu düzen de seçenekler arasında.

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Beş kişilik kabinde dört oturma pozisyonunda ısıtma, havalandırma ve 10 noktalı masaj özelliği sunuluyor. Ön yolcu için sıfır yer çekimi koltuğu, 205 litrelik elektrikli açılan ön bagaj ve 6,8 litrelik buzdolabı da donanımlar arasında yer alıyor.

LiDAR sensörlü God’s Eye B sürüş destek sistemi tüm versiyonlarda standart. Sistem, şehir içinde navigasyon destekli sürüş ve akıllı park işlevleri sunuyor. Yüksek hızda lastik patlaması durumunda aracın dengesini korumaya yardımcı olan TBC sistemi de mevcut.

Yeni Tang’da DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyona da yer veriliyor. Bu donanımın hangi versiyonlarda sunulacağı, 24 Kasım’da açıklanacak nihai donanım listesiyle netleşecek.

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850 km menzilli yeni BYD Tang, Çin'de satışa çıkıyor

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