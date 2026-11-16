Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    850 km menzilli yeni BYD Tang, Çin'de satışa çıkıyor

    BYD, üçüncü nesil Tang’ı 24 Kasım’da Çin’de satışa sunacak. Beş koltuklu elektrikli SUV, 850 kilometreye varan menzili, hızlı şarj teknolojisi ve yenilenen kabiniyle geliyor.

    850 km menzilli yeni BYD Tang, Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    BYD, üçüncü nesil elektrikli Tang modelini 24 Kasım'da satışa sunmaya hazırlanıyor. İki arkadan itişli ve bir dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak olan elektrikli SUV'un ön satış fiyatı 225 bin yuan yani güncel kurla 33.500 dolar olarak açıklanmıştı.

    Ağustos ayında Chengdu Otomobil Fuarı’nda tanıtılan üçüncü nesil Tang, beş koltuklu yapısıyla yedi koltuklu Da Tang’ın yanında yer alacak. Model; 5.045 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 2.950 mm aks mesafesine sahip. İkinci sırada 1.003 mm bacak mesafesi sunulurken arka koltuk sırtlıkları 130 dereceye kadar yatırılabiliyor.

    515 kW güç, 9 dakikada yüzde 97 şarj

    850 km menzilli yeni BYD Tang, Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Arkadan itişli versiyonlarda 300 kW güç üreten tek elektrik motoru bulunuyor. Bu seçeneklerde açıklanan menzil, Çin’de kullanılan CLTC ölçümüne göre 850 kilometreye kadar çıkıyor.

    Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon ise toplam 515 kW güç sunuyor. Bu model, 0-100 km/s hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlarken CLTC menzili 770 kilometre olarak açıklanıyor.

    Yeni Tang’da BYD’nin ikinci nesil Blade bataryası ve Flash Charging teknolojisi kullanılıyor. Markanın verilerine göre uygun koşullarda yüzde 10’dan yüzde 70’e şarj yaklaşık 5 dakika, yüzde 10’dan yüzde 97’ye şarj ise yaklaşık 9 dakika sürüyor.

    Büyük ekranlar, masajlı koltuklar ve buzdolabı

    850 km menzilli yeni BYD Tang, Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Kabindeki yeniliklerin başında DiLink Max sistemi geliyor. Ön camın altına yerleştirilen 35,4 inçlik ekran ile 30 inçlik panoramik ekran, ön konsolun büyük bölümünü kaplıyor. Ayrı bir gösterge panelinin bulunduğu düzen de seçenekler arasında.

    Beş kişilik kabinde dört oturma pozisyonunda ısıtma, havalandırma ve 10 noktalı masaj özelliği sunuluyor. Ön yolcu için sıfır yer çekimi koltuğu, 205 litrelik elektrikli açılan ön bagaj ve 6,8 litrelik buzdolabı da donanımlar arasında yer alıyor.

    LiDAR sensörlü God’s Eye B sürüş destek sistemi tüm versiyonlarda standart. Sistem, şehir içinde navigasyon destekli sürüş ve akıllı park işlevleri sunuyor. Yüksek hızda lastik patlaması durumunda aracın dengesini korumaya yardımcı olan TBC sistemi de mevcut.

    Yeni Tang’da DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyona da yer veriliyor. Bu donanımın hangi versiyonlarda sunulacağı, 24 Kasım’da açıklanacak nihai donanım listesiyle netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    izmir gültepe tescil seri no-plaka eşleşmiyor. lütfen kontrol ediniz. toyota plaza efe turbo arızası nasıl anlaşılır gazi üniversitesi mühendislik fakültesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07s 5G
    Samsung Galaxy A07s 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN
    HP OMEN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum