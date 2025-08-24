8800 mAh bataryalı Honor GT 2 ortaya çıktı: İddialı özelliklerle geliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtimiz haftalarda Honor’un 8500 mAh'in üstünde bataryaya sahip bir telefon geliştirdiği haberi ortaya çıkmıştı. Bugün ortaya çıkan bir başka haber, bu telefonun Honor GT 2 serisine ait olacağını ortaya koyuyor. GT 2 ve GT 2 Pro’dan oluşması beklenen serinin Kasım ya da Aralık ayında tanıtılabileceği iddia ediliyor.

Gelen sızıntılara göre seri, Qualcomm’un gelecek ay Snapdragon 8 Gen 5 ve Snapdragon 8 Elite 2 yonga setlerini tanıtmasının ardından, bu yeni işlemcileri kullanan ilk telefonlardan biri olabilir. Standart GT 2 modeline ait detaylar ise şöyle:

Honor GT 2 beklenen özellikler

ITBear sitesinin haberine göre Honor GT 2, devasa 8800 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak. Karşılaştırmak gerekirse, ilk nesil Honor GT’de 7200 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyordu.

Hatırlatmak gerekirse, şirket bu yıl Çin’de 8000 mAh bataryalı Honor Power ve 8300 mAh bataryalı Honor X70 modellerini tanıtmıştı. GT 2 ise çıtayı daha da yukarı taşıyarak 8800 mAh'e ulaşacak ve 100 W hızlı şarj desteği sunacak. Ayrıca cihazın 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor.

Daha önceki raporlarda ise cihazın gücünü Snapdragon 8 Gen 5’ten veya geçen yılki Snapdragon 8 Elite yonga setinden alabileceği belirtilmişti. Ekran tarafında ise 6,7 inç büyüklüğünde, düz tasarımlı, LTPS OLED panel kullanılması, çözünürlüğün de 1.5K seviyesinde olması bekleniyor.

Telefonun ayrıca ekran içine gömülü ultrasonik parmak izi sensörü ve metal çerçeveyle geleceği söyleniyor. Öte yandan GT 2 Pro modelinde ise en yeni Snapdragon 8 Elite 2 işlemcinin yer alacağı iddia edilse de, diğer teknik detayları henüz bilinmiyor.

