"Çinli Rolls-Royce" Avrupa'da satışa çıkıyor: 900V mimari ve 897 beygir güç

BMW X7, Mercedes-Benz GLS ve Audi'nin yeni Q9 modelini doğrudan gözüne kestiren Zeekr 9X, sunduğu donanım listesiyle ultra lüks sınıfın standartlarını zorluyor.
Avrupa’ya özel 897 beygir
- 0-100 km/s Hızlanma: 4,1 saniye
- Maksimum Hız: 240 km/s
- Toplam Menzil: İçten yanmalı motor ve elektrikli yapının birleşimiyle 737 km
- Şarj Süresi (900V Mimari): 900 Volt altyapısı sayesinde %10'dan %80 doluluğa sadece 9,5 dakikada ulaşıyor.
- Çekme Kapasitesi: 2.000 kg
6 kişilik yaşam alanıyla geliyor
Kabinde tam 32 hoparlörlü premium Naim ses sistemi yer alıyor. Sürücü tarafında 47 inçlik head-up display, 13 inçlik gösterge paneli ve merkezde 16 inçlik 3.5K OLED multimedya ekranı bulunuyor.
İkinci sıra yolcuları için tavandan aşağıya doğru süzülen 17 inçlik OLED ekran devreye girdiğinde, araç otomatik olarak gizlilik perdelerini kapatıyor ve ortam aydınlatmasını izlenen içerikle senkronize ederek gerçek bir ev sineması atmosferi yaratıyor.
Tasarım ve güvenlik teknolojileri
İç mekanda birinci sınıf Nappa deri döşemeler, el işçiliğiyle işlenmiş özel ahşap kaplamalar ve orta konsolda kristal kumanda düğmesi dikkat çekiyor.
Avrupa yolları ve sürüş şartlarına özel olarak test edilen LiDAR destekli gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan 9X; lansman aşamasında Kristal Beyaz, Lava Gri ve Oniks Siyah olmak üzere 3 farklı dış renk seçeneğiyle yollara çıkacak. Pazarlara göre resmi satış fiyatlarının ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.
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