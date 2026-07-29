"Çinli Rolls-Royce" Avrupa'da satışa çıkıyor: 900V mimari ve 897 beygir güç

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Geely bünyesinde faaliyet gösteren premium elektrikli araç markası Zeekr, Avrupa pazarındaki iddiasını en üst seviyeye taşıyor. Marka, "Çinli Rolls-Royce" olarak adlandırılan devasa SUV modeli Zeekr 9X’in Avrupa versiyonunu resmi olarak tanıttı.

BMW X7, Mercedes-Benz GLS ve Audi'nin yeni Q9 modelini doğrudan gözüne kestiren Zeekr 9X, sunduğu donanım listesiyle ultra lüks sınıfın standartlarını zorluyor.

Avrupa’ya özel 897 beygir

Tam Boyutta Gör Çin pazarında 1.381 beygire varan "Hyper" versiyonuyla satılan Zeekr 9X, Avrupa pazarına 897 beygir güç üreten "Super Hybrid" çift motorlu mimarisiyle giriş yapıyor. 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motor ile elektrikli motorları birleştiren bu sistem, aracı sınıfındaki neredeyse tüm rakiplerinden daha güçlü kılıyor.

0-100 km/s Hızlanma: 4,1 saniye

4,1 saniye Maksimum Hız: 240 km/s

240 km/s Toplam Menzil: İçten yanmalı motor ve elektrikli yapının birleşimiyle 737 km

İçten yanmalı motor ve elektrikli yapının birleşimiyle Şarj Süresi (900V Mimari): 900 Volt altyapısı sayesinde %10'dan %80 doluluğa sadece 9,5 dakikada ulaşıyor.

900 Volt altyapısı sayesinde ulaşıyor. Çekme Kapasitesi: 2.000 kg

6 kişilik yaşam alanıyla geliyor

Tam Boyutta Gör Zeekr 9X, Avrupa pazarında özel olarak 6 koltuklu (2+2+2) VIP oturma düzeniyle satışa sunulacak. İç mekanda kullanılan malzeme kalitesi ve teknolojik ögeler adeta yürüyen bir sinema ve dinlenme salonunu andırıyor.

Kabinde tam 32 hoparlörlü premium Naim ses sistemi yer alıyor. Sürücü tarafında 47 inçlik head-up display, 13 inçlik gösterge paneli ve merkezde 16 inçlik 3.5K OLED multimedya ekranı bulunuyor.

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İkinci sıra yolcuları için tavandan aşağıya doğru süzülen 17 inçlik OLED ekran devreye girdiğinde, araç otomatik olarak gizlilik perdelerini kapatıyor ve ortam aydınlatmasını izlenen içerikle senkronize ederek gerçek bir ev sineması atmosferi yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Birinci ve ikinci sıra koltuklarda masaj, ısıtma ve havalandırma standart. Arka bölümde ayrıca entegre bir buzdolabı ve iklimlendirme/koltuk ayarları için 6.3 inçlik iki adet dokunmatik kontrol paneli yer alıyor.

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Tasarım ve güvenlik teknolojileri

İç mekanda birinci sınıf Nappa deri döşemeler, el işçiliğiyle işlenmiş özel ahşap kaplamalar ve orta konsolda kristal kumanda düğmesi dikkat çekiyor.

Avrupa yolları ve sürüş şartlarına özel olarak test edilen LiDAR destekli gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile donatılan 9X; lansman aşamasında Kristal Beyaz, Lava Gri ve Oniks Siyah olmak üzere 3 farklı dış renk seçeneğiyle yollara çıkacak. Pazarlara göre resmi satış fiyatlarının ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

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897 beygirlik "Çinli Rolls-Royce" Zeek 9X Avrupa'ya geliyor

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