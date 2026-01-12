Giriş
    Dreame, modüler 8K aksiyon kamerasını tanıttı

    Dreame, Leaptic Cube adını verdiği ilk aksiyon kamerasını tanıttı. Ana gövdeden ayrılabilen küçük bir kamera modülüne sahip olan kamera, 200 dakika çalışma süresiyle şarj molasına ihtiyaç duymuyor.

    8k aksiyon kamerası Dreame Leaptic Cube tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dreame, CES 2026’da aksiyon kamerası Leaptic Cube'ü tanıttı. Bu yeni 8K yapay zekalı aksiyon kamerası, dahili LCD ekranı bulunan kamera tabanı kullanılarak 30 metreye kadar uzaktan kayıt için çıkarılabilir bir kamera modülüyle geliyor.

    Dreame Leaptic Cube aksiyon kamerası neler sunuyor?

    Dreame aksiyon kamerası Leaptic Cube Tam Boyutta Gör
    Kamera modülü, 13.5 durağa kadar dinamik aralığa sahip 50 megapiksel, 1/1.3 inç sensör kullanıyor. 155 derecelik görüş alanına sahip f/2.8 lens kullanıyor. Çıkarılabilir kamera ünitesi, ProSync kablosuz bağlantısı üzerinden 90 dakikaya kadar video aktarımı yaparken, 30 metreye kadar uzaktan kullanılabiliyor.

    Cihazın gövdesinde, kamerayı kontrol etmek için 2.27 inç LCD dokunmatik ekran bulunuyor. Kamera, kullanıcıya dönük veya kullanıcıdan uzak bir şekilde gövdeye yerleştirildiğinde, Leaptic Cube'un nominal çalışma süresi 200 dakikaya kadar çıkıyor. Leaptic Cube'un içinde, yakalanan görüntülere ve videolara yapay zeka destekli doğal güzellik, sahne optimizasyonu, konu takibi ve ses geliştirme teknolojilerini uygulamak için 4 nm yapay zeka işlemcisi kullanılıyor.

    Kamera ayrıca, ayarları değiştirebilen ve konuşulan komutlara göre kamerayı kontrol edebilen, hatta tam olarak ifade edilmemiş komutları bile algılayabilen yerleşik yapay zeka sesli asistanı olan Moko'ya sahip. Kamerayı kontrol etmek için el hareketleri de kullanılabiliyor.

    Kamera, kullanıcının kendi renk düzenlemesini yapması durumunda 10 bit P-Log ve HLG kayıt modları sunuyor. Ayrıca, 45° ve 360° seçeneğiyle ufuk sabitleme modlarına sahip; kameranın yana doğru eğilmesi durumunda bile videonun her zaman düz olmasını sağlamak için jiroskopu kullanıyor.

    Dreame, aksiyon kamerasının fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.

