Dreame, modüler 8K aksiyon kamerasını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dreame, CES 2026’da aksiyon kamerası Leaptic Cube'ü tanıttı. Bu yeni 8K yapay zekalı aksiyon kamerası, dahili LCD ekranı bulunan kamera tabanı kullanılarak 30 metreye kadar uzaktan kayıt için çıkarılabilir bir kamera modülüyle geliyor.

Robot süpürge üreticisi Dreame'den süper otomobil geldi 6 gün önce eklendi

Dreame Leaptic Cube aksiyon kamerası neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Kamera modülü, 13.5 durağa kadar dinamik aralığa sahip 50 megapiksel, 1/1.3 inç sensör kullanıyor. 155 derecelik görüş alanına sahip f/2.8 lens kullanıyor. Çıkarılabilir kamera ünitesi, ProSync kablosuz bağlantısı üzerinden 90 dakikaya kadar video aktarımı yaparken, 30 metreye kadar uzaktan kullanılabiliyor.

Cihazın gövdesinde, kamerayı kontrol etmek için 2.27 inç LCD dokunmatik ekran bulunuyor. Kamera, kullanıcıya dönük veya kullanıcıdan uzak bir şekilde gövdeye yerleştirildiğinde, Leaptic Cube'un nominal çalışma süresi 200 dakikaya kadar çıkıyor. Leaptic Cube'un içinde, yakalanan görüntülere ve videolara yapay zeka destekli doğal güzellik, sahne optimizasyonu, konu takibi ve ses geliştirme teknolojilerini uygulamak için 4 nm yapay zeka işlemcisi kullanılıyor.

Kamera ayrıca, ayarları değiştirebilen ve konuşulan komutlara göre kamerayı kontrol edebilen, hatta tam olarak ifade edilmemiş komutları bile algılayabilen yerleşik yapay zeka sesli asistanı olan Moko'ya sahip. Kamerayı kontrol etmek için el hareketleri de kullanılabiliyor.

Kamera, kullanıcının kendi renk düzenlemesini yapması durumunda 10 bit P-Log ve HLG kayıt modları sunuyor. Ayrıca, 45° ve 360° seçeneğiyle ufuk sabitleme modlarına sahip; kameranın yana doğru eğilmesi durumunda bile videonun her zaman düz olmasını sağlamak için jiroskopu kullanıyor.

Dreame, aksiyon kamerasının fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Video Kameralar Haberleri

8K aksiyon kamerası Dreame Leaptic Cube tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: