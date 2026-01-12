Dreame, modüler 8K aksiyon kamerasını tanıttı

Dreame Leaptic Cube aksiyon kamerası neler sunuyor?
Cihazın gövdesinde, kamerayı kontrol etmek için 2.27 inç LCD dokunmatik ekran bulunuyor. Kamera, kullanıcıya dönük veya kullanıcıdan uzak bir şekilde gövdeye yerleştirildiğinde, Leaptic Cube'un nominal çalışma süresi 200 dakikaya kadar çıkıyor. Leaptic Cube'un içinde, yakalanan görüntülere ve videolara yapay zeka destekli doğal güzellik, sahne optimizasyonu, konu takibi ve ses geliştirme teknolojilerini uygulamak için 4 nm yapay zeka işlemcisi kullanılıyor.
Kamera ayrıca, ayarları değiştirebilen ve konuşulan komutlara göre kamerayı kontrol edebilen, hatta tam olarak ifade edilmemiş komutları bile algılayabilen yerleşik yapay zeka sesli asistanı olan Moko'ya sahip. Kamerayı kontrol etmek için el hareketleri de kullanılabiliyor.
Kamera, kullanıcının kendi renk düzenlemesini yapması durumunda 10 bit P-Log ve HLG kayıt modları sunuyor. Ayrıca, 45° ve 360° seçeneğiyle ufuk sabitleme modlarına sahip; kameranın yana doğru eğilmesi durumunda bile videonun her zaman düz olmasını sağlamak için jiroskopu kullanıyor.
Dreame, aksiyon kamerasının fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.