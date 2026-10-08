9,7 kWh kapasiteli sodyum iyon ev bataryası tanıtıldı: 20 yıl garanti sunuyor

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Tam Boyutta Gör Bugün enerji depolama konusunda lityum iyon bataryaların bariz bir hakimiyeti söz konusu olsa da lityuma kıyasla çok daha bol ve erişilebilir bir element olan sodyumun kullanıldığı sodyum iyon bataryalar giderek daha çok ilgi görüyor. Son dönemde sodyum iyon bataryalara odaklanan projeler üst üst geliyor. Nitekim bunlara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Bulgaristan merkezli AuroraCell, sodyum iyon piller kullanan yeni konut tipi depolama sistemini tanıttı.

Şirketin geliştirdiği 9,7 kWh kapasiteli sistem, sodyum iyon krom oksit (NCO) teknolojisini kullanıyor ve 100% deşarj derinliğinde 20.000 çevrimlik kullanım ömrü sunuyor.

Sistem 483 x 254 x 754 mm boyutlarında ve 110,5 kilogram ağırlığında. Daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulan sistemlerde birden fazla üniten paralel şekilde bağlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılar konutun enerji ihtiyacına göre toplam depolama kapasitesini artırabiliyor.

Dayanıklılık ve Kararlılığı Arttırmak İçin Farklı Bir Kimya Kullanıldı

AuroraCell'in "9.7 kWh – 48 V RESS Pack" adını verdiği yeni batarya, standart sodyum iyon pillerden farklı olarak NCO olarak adlandırılan sodyum iyon krom oksit katot kimyasına dayanıyor. Bu yapıda elektrik yükünü yine sodyum iyonları taşıyor ancak bataryanın katotunda kullanılan farklı kimya, sistemin özellikle kullanım ömrü, sıcaklık dayanıklılığı ve genel kararlılık açısından geliştirilmesini amaçlıyor.

Sodyum iyon pillerin en önemli dezavantajlarından biri, lityum iyon pillere kıyasla daha düşük enerji yoğunluğu sunmaları. Bu nedenle sodyum iyon teknolojisi özellikle elektrikli otomobiller gibi ağırlık ve hacmin kritik olduğu alanlarda bazı dezavantajlara sahip. Buna karşılık sabit enerji depolama sistemlerinde ağırlık ve boyut daha az önemli olduğu için uzun kullanım ömrü, güvenlik ve maliyet gibi özellikler daha fazla önem kazanıyor. AuroraCell de NCO kimyasının özellikle bu alanlarda avantaj sağlayabileceğini düşünüyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre 48 V'luk sistem, 9,744 kWh nominal enerji kapasitesine sahip. Bataryanın nominal kapasitesi 210 Ah, nominal gerilimi ise 46,4 V. Çalışma gerilimi 32 V ile 54,4 V arasında değişiyor. Sistem, 48 V DC hibrit inverterlerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış bağımsız bir konut tipi enerji depolama ünitesi olarak konumlandırılıyor.

AuroraCell'in en dikkat çekici iddialarından biri ise bataryanın kullanım ömrüyle ilgili. Şirket, NCO hücrelerinin 25 derece sıcaklıkta ve %100 deşarj derinliğinde 20.000 çevrime ulaşabildiğini belirtiyor. Şirketin verdiği bu değerler, bataryanın kapasitesinin tamamının kullanıldığı oldukça zorlu bir senaryoda dahi 20.000 çevrimlik bir ömür sunacağı anlamına geliyor.

-40 Dereceye Kadar Çalışabiliyor

Bataryanın şarj ve deşarj performansı geniş bir sıcaklık aralığına göre tasarlanmış. Standart ve maksimum şarj oranı da deşarj oranı da 0,5C olarak açıklandı. Maksimum deşarj akımı ise 0 ile 60 derece arasındaki sıcaklıklarda 150 A seviyesine ulaşabiliyor. Daha dikkat çekici nokta ise bataryanın belirtilen deşarj sıcaklığı aralığının -40 ile 60 derece arasında olması. Şarj işlemi ise 0 ile 60 derece arasında gerçekleştirilebiliyor. AuroraCell, NCO kimyasının sıcaklık değişimlerine karşı daha kararlı çalışmasını bu teknolojinin önemli avantajlarından biri olarak gösteriyor. Bu özellik, özellikle konut tipi enerji depolama sistemlerinin farklı iklim koşullarında kullanılabilmesi açısından önem taşıyor.

Güvenlik tarafında ise şirket, NCO mimarisinin "yangın ve patlama olmayan" ultra güvenli bir tasarım sunduğunu ifade ediyor. Şirket bu iddiasını UL9540A, UN38.3, MSDS ve CE gibi sertifikasyon ve uygunluk belgeleriyle destekliyor ama yine de bu iddianın ne kadar doğru olduğunu görmek için gerçek kullanım senaryolarından gelecek geri bildirimleri beklemek gerekiyor.

LFP'ye alternatif olacak sodyum-iyon bataryalar için kritik adım 1 gün önce eklendi

AuroraCell'in yeni bataryası, aralarında Victron Energy, Deye, Solis, Growatt, Schneider Electric, SMA, Sungrow, Sofar Solar, Studer ve Ingeteam'in bulunduğu çok sayıda hibrit inverter platformuyla uyumlu. Şirket, talep edilmesi hâlinde farklı inverter markaları için de destek sunabileceğini belirtiyor.

AuroraCell, 9,7 kWh kapasiteli bu sodyum iyon NCO bataryayı 20 yıl garantiyle satışa sunuyor. Şirketin iddia ettiği 20.000 çevrimlik kullanım ömrü ile 20 yıllık garanti birlikte düşünüldüğünde, ürün özellikle uzun süreli ve yoğun kullanıma yönelik sabit enerji depolama sistemleri için dikkat çekici bir alternatif olarak görülebilir.

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9,7 kWh kapasiteli sodyum iyon ev bataryası tanıtıldı

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