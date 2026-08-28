9 dakikada %97 şarj imkanı sunan BYD flaş şarj ağı çığ gibi büyüyor

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Tam Boyutta Gör Küresel elektrikli araç pazarının en büyük oyuncularından BYD, kendi kurduğu şarj altyapısında tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Çin'in Shenzhen kentinin Longhua bölgesinde yer alan istasyonda düzenlenen törenle 10.000'inci flaş şarj istasyonunu devreye alan şirket, Çin'in en geniş coğrafi kapsama alanına sahip ve en hızlı büyüyen şarj ağına sahip otomobil üreticisi unvanını pekiştirdi.

Sadece büyük metropollerde kalmayarak ülkenin uç noktalarına kadar ulaşan BYD flaş şarj ağı, 1 Nisan tarihinde 5.000 istasyon eşiğini aşmıştı. Şirket, 5 aydan daha kısa bir sürede istasyon sayısını ikiye katlayarak devasa bir operasyonel başarıya imza attı.

Günde 80 istasyon hedefi ve 1.500 kW güç

Tam Boyutta Gör BYD, 2026 yılı sonuna kadar toplam 20.000 şarj istasyonuna ulaşma hedefini koruduğunu açıkladı. Şirketin bu hedefe ulaşabilmesi için yılın kalan 4 aylık sürecinde günde ortalama 80 yeni istasyon kurması gerekiyor. Planlanan 20.000 istasyonun 18.000'i şarj ağı operatörleriyle yapılan ortaklıklar kapsamında, 2.000'i ise doğrudan otoyol hatları üzerinde konumlandırılacak.

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Henüz 6 ayı geride bırakmamış olmasına rağmen BYD flaş şarj ağı üzerinden 210 milyon kWsa’in üzerinde elektrik dağıtıldı ve ağ 1,83 milyondan fazla sürücüye hizmet verdi. Ağdan yararlanan kullanıcıların yaklaşık üçte birini diğer markaların elektrikli araç sahipleri oluşturuyor.

Sinopec, PetroChina, CNOOC, Teld ve JD.com gibi dev gruplarla ortaklık kuran Çinli üretici, flaş şarj ağını küresel pazara da ihraç ediyor. İngiltere'de ilk istasyonlarını kuran BYD, yıl sonuna kadar bu ülkede 300 adet flaş şarj istasyonunu faaliyete geçirmeyi planlıyor.

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9 dk'da %97 şarj imkanı sunan BYD flaş şarj ağı çığ gibi büyüyor

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