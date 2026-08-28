9 dakikada %97 şarj imkanı sunan BYD flaş şarj ağı çığ gibi büyüyor

Sadece büyük metropollerde kalmayarak ülkenin uç noktalarına kadar ulaşan BYD flaş şarj ağı, 1 Nisan tarihinde 5.000 istasyon eşiğini aşmıştı. Şirket, 5 aydan daha kısa bir sürede istasyon sayısını ikiye katlayarak devasa bir operasyonel başarıya imza attı.
Günde 80 istasyon hedefi ve 1.500 kW güç
Henüz 6 ayı geride bırakmamış olmasına rağmen BYD flaş şarj ağı üzerinden 210 milyon kWsa’in üzerinde elektrik dağıtıldı ve ağ 1,83 milyondan fazla sürücüye hizmet verdi. Ağdan yararlanan kullanıcıların yaklaşık üçte birini diğer markaların elektrikli araç sahipleri oluşturuyor.
Sinopec, PetroChina, CNOOC, Teld ve JD.com gibi dev gruplarla ortaklık kuran Çinli üretici, flaş şarj ağını küresel pazara da ihraç ediyor. İngiltere'de ilk istasyonlarını kuran BYD, yıl sonuna kadar bu ülkede 300 adet flaş şarj istasyonunu faaliyete geçirmeyi planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim