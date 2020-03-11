9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi

İnternet üzerinde zararlı yazılımların peşinden koşan en önemli firma Microsoft diyebiliriz. Özel bir güvenlik ekibi kuran Microsoft bugüne kadar milyonlarca cihazı etkileyen pek çok büyük zararlı yazılım ağını çökertti. Şimdi sırada Necurs var.

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Necurs nedir?

Necurs dünyanın en büyük siber suç örgütü olarak kabul ediliyor. Son iki ayda 3.8 milyon spam email gönderen Necurs ayrıca 9 milyon bilgisayara zararlı yazılım bulaştırdı ve dev bir botnet haline geldi. 2014 yılında çökertilen GameOver Zeus zararlı yazılımı da bu ağdan çıktı.

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Microsoft, 2012 yılından bu yana Necurs ağını takip etmekteydi. Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen Necurs ağı belirli bir algoritma ile alan adı belirliyor ve satın alıyor. 25 ay boyunca Microsoft bu algoritmayı takip etti ve 6 milyon alan adını tespit etti. Sonrasında bunları alan adı sağlayıcılara ileterek hem kapattırdı hem de sonraki alan adı açma hamlelerini de engelledi.

Microsoft, ABD sınırları içerisinde yer alan Necurs altyapılarının kontrolünü eline geçirmiş durumda. Ayrıca dünya çapında internet sağlayıcılar ile iş birliği yaparak Necurs zararlı yazılımlarını Windows bilgisayarlarından da temizlemeye çalışıyor.

https://www.engadget.com/2020/03/10/microsoft-disrupts-necurs-botnet/

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