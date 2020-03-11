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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi

    8 yıldır insanlara milyonlarca spam mesaj göndererek dolandırmaya ve verilerini ele geçirmeye çalışan Necurs botnet ağı Microsoft’un uzun çalışmaları sonrasında çökertildi.
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    Güvenlik
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    9 milyon bilgisayarı etkileyen Necurs botnet ağı çökertildi

    İnternet üzerinde zararlı yazılımların peşinden koşan en önemli firma Microsoft diyebiliriz. Özel bir güvenlik ekibi kuran Microsoft bugüne kadar milyonlarca cihazı etkileyen pek çok büyük zararlı yazılım ağını çökertti. Şimdi sırada Necurs var.

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    Necurs nedir?

    Necurs dünyanın en büyük siber suç örgütü olarak kabul ediliyor. Son iki ayda 3.8 milyon spam email gönderen Necurs ayrıca 9 milyon bilgisayara zararlı yazılım bulaştırdı ve dev bir botnet haline geldi. 2014 yılında çökertilen GameOver Zeus zararlı yazılımı da bu ağdan çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Sensor Tower habersiz kullanıcı verilerini topluyor"

    Microsoft, 2012 yılından bu yana Necurs ağını takip etmekteydi. Rusya kaynaklı olduğu tahmin edilen Necurs ağı belirli bir algoritma ile alan adı belirliyor ve satın alıyor. 25 ay boyunca Microsoft bu algoritmayı takip etti ve 6 milyon alan adını tespit etti. Sonrasında bunları alan adı sağlayıcılara ileterek hem kapattırdı hem de sonraki alan adı açma hamlelerini de engelledi.

    Microsoft, ABD sınırları içerisinde yer alan Necurs altyapılarının kontrolünü eline geçirmiş durumda. Ayrıca dünya çapında internet sağlayıcılar ile iş birliği yaparak Necurs zararlı yazılımlarını Windows bilgisayarlarından da temizlemeye çalışıyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/10/microsoft-disrupts-necurs-botnet/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    asenler (aydın şenler) 1 hf. en beğenilen
    İyi ki varsın windows, sayende gönül rahatlığıyla Linux kullanabiliyoruz.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf. asenler
    İyi ki varsın Linux, sayende kullanışlı, derli toplu, her oyunu, uygulamayı çalıştıran Windows işletim sistemi kullanıyoruz.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetbulut115 (Ahmet Bulut) 3 gün yeni yorumcu
    Virüslere karşı en büyük tedbiri alması gereken OS sahipleri artık tüm bilgisayarlar güncellenebiliyor. önleyici tedbirlerin yanı sıra çözümler de onlardan gelmeli.. antivirüs programlarından bıktığımdan mac kullanmaya başladım.
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    asenler (aydın şenler) 1 hf. en beğenilen
    İyi ki varsın windows, sayende gönül rahatlığıyla Linux kullanabiliyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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