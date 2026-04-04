A101 marketlerde havuz temizleme robotu satılacak

9 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri
9 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Kiwi markasına ait havuz temizleme robotu yer alıyor. Suya bırakıldığında otomatik çalışan robot dakikada 120 litre su akış debisi ve çift motor ile havuz zeminindeki kir ve tortuların toplanmasına yardımcı olur.
Dakikada 15 metre hareket edebilen robot 90 dakikaya kadar çalışabiliyor ve 3 saatte tam şarja ulaşıyor. Maksimum 80 metrekare alan temizleyebilen ve 2.6 metre derinliğe kadar havuz temizleme robotu 9999TL fiyat etiketine sahip.
