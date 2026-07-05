A101 marketler indirimli iFFALCON televizyonlar satacak

9 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri
9 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında ülkemize henüz giriş yapan Çinli iFFALCON markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 65 inç 4K HDR ekran, MEMC bulanıklık azaltma teknolojisi, AiPQ işlemci, 3x HDMI, 1x USB, Google TV gibi özellikleri olan U65A serisi akıllı televizyon yüzde 12 indirimle 29999TL.
Diğer taraftan 32 inçlik QLED Full HD ekran, HDR10+ desteği, Dolby Audio, 1x HDMI, 2x USB, Bluetooth, ekran yansıtma, standart kullanıcı ara yüzü gibi özellikleri olan S55A serisi televizyon ise yüzde 14 indirimle 8999TL fiyat etiketine sahip ve en düşük seviyesine gelmiş.
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parasına değer veren varsa a101 den uzak dursun.bazı şeylere sahip olmak güzel ama bim v a101 den bedava gelse çöpüme atmam.gıdasından iğnesine kadar ürünler kalitesi.burda bu marketleri görmezdik eskiden şimdi ise kürdan satsa bu sitede bayram havası varmış gibi a101 reklamı yapılıyor.biraz da bim'i övün sonra kızmasınlar. :)