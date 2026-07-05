A101 marketler indirimli iFFALCON televizyonlar satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan standart televizyonlara, ses ekipmanlarından soğutma ekipmanlarına elektrikli bisikletlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

9 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri

9 Temmuz A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında ülkemize henüz giriş yapan Çinli iFFALCON markasına ait akıllı televizyonlar yer alıyor. 65 inç 4K HDR ekran, MEMC bulanıklık azaltma teknolojisi, AiPQ işlemci, 3x HDMI, 1x USB, Google TV gibi özellikleri olan U65A serisi akıllı televizyon yüzde 12 indirimle 29999TL.

2 Temmuz A101 Ekstra kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan 32 inçlik QLED Full HD ekran, HDR10+ desteği, Dolby Audio, 1x HDMI, 2x USB, Bluetooth, ekran yansıtma, standart kullanıcı ara yüzü gibi özellikleri olan S55A serisi televizyon ise yüzde 14 indirimle 8999TL fiyat etiketine sahip ve en düşük seviyesine gelmiş.

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9 Temmuz A101 aktüel kataloğunda neler var?

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