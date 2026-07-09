A101 marketlerde Xiaomi ürün geçidi var

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli ev aletlerinden akıllı motosiklet kasklarına ve tamirat ekipmanlarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

9 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri

9 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait pek çok gündelik yaşam ürünü yer alıyor. 3 litre su tankı, 95 dereceye kadar sıcak su, 3 saniyede sıcak su hazırlama gibi özelliklerle Xiaomi MJMY23 akıllı su sebili 8499TL.

9 Temmuz A101 aktüel kataloğunda neler var? 4 gün önce eklendi

Diğer taraftan 1.7 litre su kapasitesi, 1800W güç ve uygulama kontrolü olan Smart Kettle 2 Pro 3699TL iken 200ml su haznesi, hafif kullanımda 90 gün kullanım, 3 farklı mod bulunan Xiaomi Water Flosser 2 ağız duşu 2999TL ve 360 derece dönme kabiliyeti, hareket algılama, uygulama desteği gibi özellikleri olan Mi gece lambası da 799TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: