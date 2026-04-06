    900 tonluk devasa elektrikli ekskavatör küresel pazara çıkıyor

    Komatsu, tarihinin en büyük elektrikli ekskavatörü PC9000-12’yi küresel pazara açıyor. PC9000-12, 80 ton taşıma kapasitesi ve 5.300 beygir gücüyle dikkat çekiyor.

    Komatsu, tarihinin en büyük hidrolik ekskavatörü olan Komatsu PC9000-12’yi küresel pazarda satışa çıkarıyor. Bu dev makine, tek seferde 80 ton malzeme taşıyabiliyor.

    Geçen yılın mayıs ayından bu yana Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir madende test edilen 900 ton ağırlığındaki bu canavar, artık dünya çapında satış ve teslimat için hazır. Komatsu, PC9000-12’nin büyük madencilik operasyonlarında bir önceki modelin performans ve güvenilirliğinden ödün vermeyerek verimliliği artıracağını ve maliyeti düşüreceğini belirtiyor.

    PC9000-12, dünyanın en zorlu maden koşulları için tasarlandı ve şebeke bağlantılı elektrik motoru sayesinde çalışabiliyor. Bu sayede maksimum güç korunurken; emisyon, gürültü ve titreşimler en aza indiriliyor.

    Neredeyse 20 Tesla Supercharger gücü

    Elektrikli şebeke bağlantılı ekskavatör, yüksek voltajlı kablo aracılığıyla enerji alıyor. Bu sistem, yaklaşık 20 Tesla Supercharger gücüne denk bir enerji sağlayarak iki devasa elektrik motorunu çalıştırıyor. Toplam güç 4 MW, yani yaklaşık 5.300 beygir civarında. Bu yüzden makine çoğu zaman kendi trafo merkezine ihtiyaç duyuyor.

    PC9000-12, çift taraflı yükleme için tasarlanmış ve Komatsu’nun FrontRunner Otonom Taşıma Sistemi ile entegre çalışabiliyor. Böylece tekrar eden görevler hızlanıyor, operasyonlar optimize ediliyor ve ek operatör ihtiyacı azalıyor.

    Elektrikli maden araçlarında yarış başladı

    Milyarlarca dolarlık yatırım ve yakıt tasarrufu baskısı, ağır maden ekipmanlarının elektrikli ve otonom hale getirilmesini hızlandırıyor. Analistler, bir 150 tonluk dizel maden kamyonunun yılda yaklaşık 850 bin dolar yakıt maliyeti yaratabileceğini belirtiyor. Karşılaştırma olarak, elektrikli araçlar ve bazı otonom sistemler, rejeneratif frenleme sayesinde neredeyse bedava şarj ile çalışabiliyor.

