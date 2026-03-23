912 beygirlik Çinli elektrikli sedan: Lynk & Co 10+

Tam Boyutta Gör Lynk & Co, elektrikli sedan ailesinin yeni performans odaklı üyesi olan 10+ modelini Çin’de resmi görsellerle tanıttı. Güncellenmiş Lynk & Co Z10’un daha sportif bir versiyonu olarak konumlanan model; yarı gizli kapı kolları, büyük arka spoyler ve 680 kW (912 beygir) gibi oldukça iddialı bir güç değeriyle dikkat çekiyor.

Lynk & Co 10+, dış tasarımında sportif detaylarıyla öne çıkıyor. Daha agresif tamponlar, yan etekler ve bagaj kapağına entegre büyük bir arka spoyler dikkat çekerken, akıcı tavan çizgisi de tasarımı tamamlıyor. Yarı gizli kapı kolları, çerçevesiz aynalar, tavana yerleştirilmiş LiDAR sensörü ve 21 inç jantlar modelin diğer öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Boyut tarafında araç 5050 mm uzunluk, 1966 mm genişlik ve 1468 mm yükseklik değerlerine sahip. 3005 mm aks mesafesiyle geniş bir iç hacim sunması beklenen modelin aerodinamik verileri henüz açıklanmış değil. Ancak donanım tarafında oldukça iddialı. G-Pilot H5 sürüş destek sistemi; LiDAR sensörü, üç adet milimetrik dalga radarı, 11 kamera, 12 ultrasonik sensör ve 254 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Drive Orin çipiyle destekleniyor.

Tam Boyutta Gör Modelin en dikkat çekici noktası ise performans verileri. Geely bünyesindeki Quzhou Jidian tarafından geliştirilen çift elektrik motorlu sistemde, ön aksta 310 kW (416 hp) güç üreten asenkron motor, arka aksta ise 370 kW (496 hp) güç sağlayan senkron motor yer alıyor. Toplamda 680 kW (912 hp) güç üreten bu sistem, Zeekr 001 modelinin güncel versiyonunda da kullanılıyor.

Henüz 0-100 km/s hızlanma verisi açıklanmasa da aracın maksimum hızı 240 km/s olarak belirtiliyor. 2.287 kg boş ağırlığa sahip bir elektrikli sedan için bu değer oldukça güçlü bir performansa işaret ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, daha ağır olan Zeekr 001 aynı güç kombinasyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 2,91 saniyede tamamlıyor. Bu da Lynk & Co 10+’ın yaklaşık 2,8 saniyelik bir değer sunabileceğini düşündürüyor.

Batarya tarafında ise henüz resmi bilgiler paylaşılmış değil. Ancak modelin, yine Zeekr 001’de kullanılan 95 kWsa LFP ve 103 kWsa NMC batarya seçeneklerini benimsemesi bekleniyor. Ayrıca 900V yüksek voltaj mimarisi desteği de güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

