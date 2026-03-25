    96 dron aynı anda yönetiliyor: Çin’in sürü dron sistemi Atlas sahada

    Çin, Atlas dron sürü sistemini tanıttı. Tek operatörle 96 dronu kontrol eden sistem, hassas taarruz, keşif ve elektronik harp yetenekleriyle modern savaşlarda kuvvet çarpanı oluyor.

    Çin, sürü formatında Atlas dron sistemini ilk kez tam kapsamlı bir şekilde tanıttı. Resmi medyada yayınlanan görüntüler, sistemin sahadaki kullanım potansiyelini gözler önüne sererken uzmanlar, özellikle algoritma destekli teknolojilerin modern savaş taktiklerini kökten değiştirdiğini vurguladı. Çinli savunma uzmanı Wang Yunfei, sistemin otonom koordinasyon, hassas taarruz ve sistem düzeyinde savaş yetenekleri sağladığını belirtti.

    Çin sürü dron yeteneklerini sergiledi

    CCTV News’in aktardığına göre sistem, Swarm-2 kara muharebe aracı, komuta aracı ve destek aracından oluşuyor. Tanıtım görüntülerinde fırlatma aracının üzerinde China Electronics Technology Group Corp. logosu yer alıyor. Swarm-2, ilk kez Airshow China 2024’te Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde görücüye çıkmıştı. Tek bir Swarm-2 aracı 48 sabit kanatlı dron taşıyabiliyor ve fırlatabiliyor. Tek bir komuta aracı ise aynı anda 96 dronu sürü halinde yönetebiliyor.

    Dronlar elektro-optik keşif, taarruz mühimmatı ve iletişim röleleri gibi çeşitli görev yükleri taşıyabiliyor ve farklı görev gruplarına esnek şekilde atanabiliyor. Böylece karmaşık görevler üstlenebilen çok işlevli sürüler oluşturulabiliyor.

    Gerçekleştirilen testte ise Atlas sürü sistemi, koordineli keşif görevini hızla gerçekleştirdi, komuta aracını özerk olarak tanımladı, fırlatıcıyı açtı ve dronları fırlattı. Dronlar havada hedefe kilitlendi ve yüksek hassasiyetle vuruş sağladı. Swarm-2 aracı, her dronun güvenli mesafede uçmasını sağlamak için üç saniyede bir dron fırlattı.

    Ancak istendiği takdirde dronlar operasyonel ihtiyaçlara göre esnek şekilde fırlatılabiliyor. Yani, gerek duyulması halinde ilk olarak keşif dronları, ardından elektronik harp dronları ve sonrasında saldırı dronları devreye alınabiliyor.

    Sistem, sürü zekası sayesinde kısa sürede yaklaşık 100 yüksek hızlı dronu yoğun ve hassas formasyonlar halinde konuşlandırabiliyor. Dronlar çevresel faktörlere, hava akımlarına veya potansiyel çarpışmalara karşı otonom olarak uyum sağlayabiliyor. Algoritma destekli sürü kontrol sistemleri her bir drona adeta “akıllı beyin” kazandırarak iletişim, bilgi paylaşımı ve gerçek zamanlı konum ayarlamalarını mümkün kılıyor. Bu sayede tek bir operatör 96 dronu yönetebiliyor.

    Modern savaş alanında etkileri çok büyük

    Savaşlar her zaman bir sürdürülebilirlik mücadelesi olmuştur. Son derece düşük maliyetli dronlar sayesinde ilk olarak düşman hava savunma sistemleri yorulabiliyor ve savunmanın etkinliği düşürülebiliyor.

    İkinci olarak dronlar, hassas taarruz görevlerinde hedef üzerinde dolaşarak sürekli gözetim sağlayabiliyor ve atmosferik koşullar veya elektronik karışıklık gibi faktörlerden minimum etkilenerek yakın menzilde yüksek doğrulukla saldırı gerçekleştirebiliyor. Üçüncü olarak ise yüzlerce hatta binlerce kilometre menzile sahip dronlar, derin taarruz operasyonlarında düşük irtifa ve küçük radar iziyle düşman topraklarına sızabiliyor. Böylece geleneksel ön hat ve derinlik ayrımı bulanıklaşıyor.

