990 beygirlik Xiaomi YU7 GT, mayıs ayında tanıtılacak

Xiaomi, Pekin Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamayla YU7 GT modelini mayıs ayı sonunda resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Yeni model, standart YU7’nin tasarımını büyük ölçüde korurken; yeni renk seçenekleri, aerodinamik paketler ve performans odaklı bileşenlerle ayrışıyor.
Tasarım tarafında YU7 GT, oldukça agresif bir ön yüze sahip. Yeni “Cherry Red” gövde rengiyle dikkat çeken modelde, markanın imzası haline gelen “su damlası” formundaki far tasarımı korunuyor. Ön bölümde belirgin bir ön kanat yer alırken, arka tarafta ise geliştirilmiş difüzör dikkat çekiyor.
Yan profilde düşük sürtünme odaklı bir yapı tercih edilirken; çerçevesiz aynalar, gizli kapı kolları, toplam 10 hava kanalı ve 19 hava çıkışıyla aerodinamiğe ciddi katkı sağlanıyor. 21 inç jantlar, devasa fren kaliperleri ve genişletilmiş çamurluklar da sportif görünümü tamamlıyor.
990 beygir maksimum güç
Şasi teknolojileri tarafında YU7 GT; havalı süspansiyon, aktif gövde denge sistemi, arka aks tork yönlendirme ve gelişmiş çekiş kontrol sistemleriyle donatılmış durumda. Ayrıca Brembo karbon-seramik frenler ve rejeneratif frenleme sistemi de performansı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.