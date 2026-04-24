    990 beygirlik Xiaomi YU7 GT, mayıs ayında tanıtılacak

    Xiaomi YU7 GT mayısta tanıtılıyor. Model; 990 HP güç, 300 km/s son hız, 705 km menzil ve özel sürüş dinamikleriyle performans SUV segmentine iddialı bir giriş yapacak.

    Xiaomi, Pekin Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamayla YU7 GT modelini mayıs ayı sonunda resmi olarak tanıtacağını duyurdu. Yeni model, standart YU7’nin tasarımını büyük ölçüde korurken; yeni renk seçenekleri, aerodinamik paketler ve performans odaklı bileşenlerle ayrışıyor.

    YU7 GT, markanın Xiaomi SU7 Ultra modeline SUV cephesinden verilen yanıt olarak konumlandırılıyor. Çin basınına göre modelin yaklaşık 65.200 ile 72.500 dolar aralığında fiyatlandırılması bekleniyor.

    Tasarım tarafında YU7 GT, oldukça agresif bir ön yüze sahip. Yeni “Cherry Red” gövde rengiyle dikkat çeken modelde, markanın imzası haline gelen “su damlası” formundaki far tasarımı korunuyor. Ön bölümde belirgin bir ön kanat yer alırken, arka tarafta ise geliştirilmiş difüzör dikkat çekiyor.

    Yan profilde düşük sürtünme odaklı bir yapı tercih edilirken; çerçevesiz aynalar, gizli kapı kolları, toplam 10 hava kanalı ve 19 hava çıkışıyla aerodinamiğe ciddi katkı sağlanıyor. 21 inç jantlar, devasa fren kaliperleri ve genişletilmiş çamurluklar da sportif görünümü tamamlıyor.

    990 beygir maksimum güç

    Performans tarafında YU7 GT oldukça iddialı. Çift motorlu sistemde önde 288 kW (386 hp), arkada ise 450 kW (604 hp) güç üreten motorlar görev yapıyor. Toplam sistem gücü 738 kW yani 990 hp seviyesine ulaşıyor. Modelin 705 km CLTC menzil sunduğu açıklanırken, maksimum hız ise 300 km/s olarak veriliyor.

    Şasi teknolojileri tarafında YU7 GT; havalı süspansiyon, aktif gövde denge sistemi, arka aks tork yönlendirme ve gelişmiş çekiş kontrol sistemleriyle donatılmış durumda. Ayrıca Brembo karbon-seramik frenler ve rejeneratif frenleme sistemi de performansı destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

