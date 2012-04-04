ABD, aylarca havada kalabilen nükleer enerji kullanan insansız hava araçlarının planlarını yapıyor

İnsan gücünün yetmediği alanlarda kullanmak veya askeri birliklerin tehlike hattının gerisinde kalmasını sağlamak amacıyla geliştirilen insansız araçlar havada ve karada pek çok faaliyette başrolü oynuyor. Genelde sınırlı enerji kaynakları kullanan insansız araçlar güneş enerjisi gibi alternatif enerjilere yönelse de ABD hükümeti nükleer enerji kaynaklarına yönelmiş durumda.





Hükümet kanadının Ar-Ge ajansı Sandia Ulusal Laboratuvarları, nükleer enerji ile çalışan ve aylarca havada kalabilen insansız hava araçları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.





Nükleer enerji destekli uçak fikri 1950'li yıllardan bu yana gündemde ve 1986 yılından itibaren de patent başvuruları yapılmaya başlandı. Sandia ve Northrop Grumman firmalarının ortaklığında yürütülen projede helyum soğutmalı nükleer reaktörden güç alan araçlar aylarca keşif uçuşu yaparken daha fazla araştırma yapma imkanı da elde ediliyor.





Projede farklı boyuttaki hava araçlarında nükleer enerji kullanılması planlanıyor ve bazı açılardan proje tamamlanmış durumda. Sandia, fizibilite çalışmalarının sona erdiğini ancak herhangi bir aracın fiilen denenmediğini belirtiyor. Projenin gerçek hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise bilinmiyor.





Geçmiş dönemde yaşanan nükleer felaketler düşünüldüğünde bu tarz hava araçlarının kullanılmasında büyük riskler olacağı ve tartışmalara yol açacağı aşikar. Hava aracı olmasından ziyade aracın bizzat kendisi bir nükleer bomba haline gelebilir.