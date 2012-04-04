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ABD, aylarca havada kalabilen nükleer enerji kullanan insansız hava araçlarının planlarını yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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1
65
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsan gücünün yetmediği alanlarda kullanmak veya askeri birliklerin tehlike hattının gerisinde kalmasını sağlamak amacıyla geliştirilen insansız araçlar havada ve karada pek çok faaliyette başrolü oynuyor. Genelde sınırlı enerji kaynakları kullanan insansız araçlar güneş enerjisi gibi alternatif enerjilere yönelse de ABD hükümeti nükleer enerji kaynaklarına yönelmiş durumda.

Hükümet kanadının Ar-Ge ajansı Sandia Ulusal Laboratuvarları, nükleer enerji ile çalışan ve aylarca havada kalabilen insansız hava araçları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Nükleer enerji destekli uçak fikri 1950'li yıllardan bu yana gündemde ve 1986 yılından itibaren de patent başvuruları yapılmaya başlandı. Sandia ve Northrop Grumman firmalarının ortaklığında yürütülen projede helyum soğutmalı nükleer reaktörden güç alan araçlar aylarca keşif uçuşu yaparken daha fazla araştırma yapma imkanı da elde ediliyor.

Projede farklı boyuttaki hava araçlarında nükleer enerji kullanılması planlanıyor ve bazı açılardan proje tamamlanmış durumda. Sandia, fizibilite çalışmalarının sona erdiğini ancak herhangi bir aracın fiilen denenmediğini belirtiyor. Projenin gerçek hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise bilinmiyor.

Geçmiş dönemde yaşanan nükleer felaketler düşünüldüğünde bu tarz hava araçlarının kullanılmasında büyük riskler olacağı ve tartışmalara yol açacağı aşikar. Hava aracı olmasından ziyade aracın bizzat kendisi bir nükleer bomba haline gelebilir.

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Reyftn 7 yıl en beğenilen murdocklawless
murdocklawless

peki uçak şehrin ortasına düştü diyelim. radyasyon heryere yayılacak. ne saçma sapan iş bu ya?

Gözgöre göre 2 şehre atom bombası atmış bir ülkenin bunu umursayacağını hiç sanmıyorum.
murdocklawlesspeki uçak şehrin ortasına düştü diyelim. radyasyon heryere yayılacak. ne saçma sapan iş bu ya?Gözgöre gör...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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ZEUS__ 7 yıl
gerçek güvercinlere talim ve tatbikat eğitimi verilerek bu işin organik düzeyde kalması sağlanmalı.
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
whitehazel 7 yıl
Neden bu sistemi bir insansız hava aracına takıyorlar ? B-52 gibi bir ağır bombardıman uçağına takılması daha mantıklı olmaz mı ? Sürekli olarak havada olan ağır cephaneli uçan kaleler olmuş olur elinde. Birde reaktör teknolojisi predatöre sığacak kadar gelişmiş durumda mı ?
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goçhisar 7 yıl
Vaay, ben bunu düşünmüştüm. Fikrimi çalmışlar :P

Yemiyecek, içmeyecek sürekli havada kalacak. Zamanıyla atlantiği geçen günlerce havada kalıp yorgunluktan bayılanlar olmuştu. Şimdi insansız nükleer uçaklar sadece bakım için yere inerek 7/24 havada kalıcak ha, vaaay bee. Birde bakımsız modelini yaptılarmı bu 2 sene havada kalır. Umarım otomatik çekirdek ayırıcı yapmışlardır. Düşerse felan kritik kütleye ulaşmaması için bi yarısını bi tarafa öteki yarısını bi tarafa fırlattımı taş gibi uçak olur :) Yani çakılırken :P
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alpa07 7 yıl
aynştayn toplantısı
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Entropi Canavarı 7 yıl
Neyse beyler sadece plan yapıyolarmış üretmeyeceklermiş. iyi bari.


DH haberleri seviye düşürme. Mişın kompileytıt.
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DH Misafiri 7 yıl
LORDTEK
SonS_oF_Liberty
cagataykoroglu
SonS_oF_Liberty Uydularlar zaten 7/24 izliyorlar.
uydular sürekli aynı bölgeyi izleyemez.
Uzayda usa nın kaç tane uydusu var. Bence 7/24 sürekli izleniyoruz ve kayıt altına alınıyoruz. ulasimonline.com/...
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Maalesef böyle şizofren tipler üniversitedeyken de vardı. Devamlı takip ediliyor ve kayıt altına alınıyoruz! Şizofrence yaklaşımlar gelişimin önünü tıkar. Çünkü yapılacak hiçbirşey kalmadığı, artık ABDnin kayıtsız şartsız winner olduğu kabullenilmiştir bir kere, ne yapsanız nafile... Bu mantık aslında en çok ABDnin işine yarıyor. Kurtulun şu yok metal fırtına yok herşey amerikanın elinde saçmalıklarından...

Bak kardeşim bunlar şizofrenlik şu bu mantığı değildir bu adamlar yapıyor tamam mı yapıyor daha 10 gün önce yıllarca insanların dile getirdiği ama Türkiyede alaya alınan ellerinde ki elektromanyetik silahları tanıtmadılar mı?şu sistemleri ara A.D.S- Ray gun-THEL-MTHEL-ZEUS-FREE ELECTRON LASER bunlar var daha da var da neyse siz nerde yaşıyorsunuz marsta mı?bunlar olduğu gerçekleştiği halde artık bi takım şeylere saçma diyemezsiniz tamam mı? at gözlüğünü gözünüzden çıkarın etrafa iyi bakın neyiz ne durumdayız
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wustti 7 yıl
yahu yazmayayım filan diyorum ama her kafadan bi ses çıkıyor arkadaşlar uzaya gitmek için kullanmıyorlar çünkü örneğin bilmediğimiz sadece teleskopla gördüğümüz bi gezegene gitmek bilmem kaç yıl sürüyor insan ömrü buna yetmez madem öyle yakın yere niye gitmiyorlar derseniz maliyet olarak roket yakıtı kullanmak daha avantajlı o yüzden ayrıca nükleer enerji ile çalışan bi gemi için ek personel ve ek gıda ve ek hava alanı lazım en önemliside bu hava kaynakları sınırlı uzak mesafelere gidilemiyor bunun için başka bi sebebi yok yani
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cgdincer 7 yıl
sél@h@ttin
biri bana her yerde kullanılan nükleer enerjinin neden çok faydasını görebileceğimiz anca teleskop ile baktığımız yıldızlara dahi gitmemizi sağlayabilecek araçlarda kullanılmadığını söyleyebilirmi...

nükleer reaksiyon dışarı ısı verir bunu ortamdan uzaklaştırmak uzay boşluğunda bu biraz zor olacaktır
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wustti 7 yıl
bu zaten yapıldı muhtemelen şu anda kullanılıyordur ama beni asıl şaşırtan amerikalının teknolojisine ağzım açık kaldı altındaki yorumlara da gülmekten geberdim :)
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Python 7 yıl
Mantıklı tabiki tasarlayan binlerce mühendis burda yazanlarıda akıl edemiyordu zaten
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Foxbat 7 yıl
Konsept, haberde de bahsedildiği gibi yeni bir şey değil hatta Sovyetler'in 50'li yıllarda nükleer enerjili Tu-119 ve ABD'nin de HB-36H bombardıman uçağı prototipleri bile vardı. Fakat reaktör teknolojisinin o zaman bu günkü gibi güvenilir olmadığı için ve uçağın düşmesi sonucu oluşabilecek felaket göz önüne alınarak her iki proje de iptal edildi.
en.wikipedia.org/...
ABD'nin bu işe tekrar soyunması bana da pek akıllıca gelmiyor. Nedenini teknik sebeplerden çok stratejik sorunlar olarak görüyorum. Uçağın düşmesi sorun çıkarmaz çünkü darbe dayanımlı reaktör yapmak ABD için çocuk oyuncağı. Misal nükleer bomba yülkü bir uçak vurulup düşse bile bombnalara bir şey olmaz çünkü bu tip sorunlar öngörülerek üretilirler. Söz gelimi standart bir Rus yapımı nükleer başlık 700 derecede yanan bir fırında 10 saat boyunca sorun çıkarmadan durabilir.
Sorunlara gelirsek;
1- Nükleer uçaklar kullanıma girerse küresel anlamda ciddi bir tepkiyle karşılaşacaklardır. Ne amaçla üretilirlerse üretilsinler insanlar bu tip uçakları atom bombası olarak görecektir. Hatta ABD kamuoyu bile nükleer uçaklara karşı çıkacaktır.
2- Mikro reaktör teknolojisi herkesin sahip olmadığı nadide bir teknolojidir. Şimdi ABD'nin nükleer uçaklarından biri Kuzey Kore semalarında vurulup düşerse ve bu teknoloji Korelilerin eline geçerse skandalı siz düşünün. Kosova operasyonunda düşen F-117 sadece 48 saat sonra Moskova'ya ulaşmıştı. Bu senaryoya bir de İran'ın eklendiğini düşünün.
Bence bu proje prototipten öteye gitmeyecektir. Ama ABD'nin ne yapacağı da pek belli olmaz.
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olağan_şüpheli 7 yıl
bunlar gelecek için atılan adımları..şu an için nükleer teknoloji ucaklarda kullanılamıcak kadar hantal ve tehlikeli ama geleckete bu sorunlar aşılabilir... adamları takdir ediyorum... kim ne derse desin
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murdocklawless 7 yıl Foxbat
Foxbat

Konsept, haberde de bahsedildiği gibi yeni bir şey değil hatta Sovyetler'in 50'li yıllarda nükleer enerjili Tu-119 ve ABD'nin de HB-36H bombardıman uçağı prototipleri bile vardı. Fakat reaktör teknolojisinin o zaman bu günkü gibi güvenilir olmadığı için ve uçağın düşmesi sonucu oluşabilecek felaket göz önüne alınarak her iki proje de iptal edildi.



en.wikipedia.org/...



ABD'nin bu işe tekrar soyunması bana da pek akıllıca gelmiyor. Nedenini teknik sebeplerden çok stratejik sorunlar olarak görüyorum. Uçağın düşmesi sorun çıkarmaz çünkü darbe dayanımlı reaktör yapmak ABD için çocuk oyuncağı. Misal nükleer bomba yülkü bir uçak vurulup düşse bile bombnalara bir şey olmaz çünkü bu tip sorunlar öngörülerek üretilirler. Söz gelimi standart bir Rus yapımı nükleer başlık 700 derecede yanan bir fırında 10 saat boyunca sorun çıkarmadan durabilir.

Sorunlara gelirsek;



1- Nükleer uçaklar kullanıma girerse küresel anlamda ciddi bir tepkiyle karşılaşacaklardır. Ne amaçla üretilirlerse üretilsinler insanlar bu tip uçakları atom bombası olarak görecektir. Hatta ABD kamuoyu bile nükleer uçaklara karşı çıkacaktır.

2- Mikro reaktör teknolojisi herkesin sahip olmadığı nadide bir teknolojidir. Şimdi ABD'nin nükleer uçaklarından biri Kuzey Kore semalarında vurulup düşerse ve bu teknoloji Korelilerin eline geçerse skandalı siz düşünün. Kosova operasyonunda düşen F-117 sadece 48 saat sonra Moskova'ya ulaşmıştı. Bu senaryoya bir de İran'ın eklendiğini düşünün.



Bence bu proje prototipten öteye gitmeyecektir. Ama ABD'nin ne yapacağı da pek belli olmaz.

herhangi bir terslik durumunda havada imha eder kendisini sen merak etme. kimsenin eline geçmez yani. ha atmosfere radyasyon yayılmış, olabilir kazadır der geçilir.
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memoseler 7 yıl
Bu benim fikrimdi yemin ederim bunu düşünmüştüm... 20 yıl denizde enerji ihtiyacı duymayan ABD' uçak gemilerini araştırıp tasarı bile çizmiştim. OKUL İLE TÜBİTAK'A Projesine katılmak istediğimde hocalar alay etti olmaz öyle şey dediler :( :( :(
Not: Lise 2deyim.
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Whisper911 7 yıl
ABD insansız hava araçlarını çok aktif olarak Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde kullanıyor. Bir çok suikast bu İnsansız Hava Araçları tarafından yapılmıştır. Uydudan izlemek pek gerçekçi değil çünkü sadece izlemek değil saldırı yapabilmektir önemli olan. Yeri gelir 1 ay beklersiniz yapacağınız saldırı için.

Ek olarak 6. nesil savaş uçaklarının insansız olacağı düşünüldüğünde enerji ihtiyacının ne kadar uzun soluklu sağlanabildiği çok önemlidir. Artık insan faktörünün masa başında olacağı düşünüldüğünde bir kez havalanan bir uçağın çok uzun süre yakıt ikmali yapmadan kıtalar arası uçuş gerçekleştirip keşif, gözetleme ve saldırı unsurlarını icra edip tekrar anakaraya dönebilmesi ABD için mükemmel bir avantajdır.

Zaten hali hazırda gizli uçuk insansız araçları üreten ABD nin bu araçlara uzun soluklu enerji sağlayacak sistemleri geliştirmesi de gayet doğaldır. Geliştirmemesi abes olur.

Biraz ilerdeler arkadaşlar kabul etmek gerekir ki.


İran tarafından ele geçirilen insansız hava araçları.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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SellYourSoul 7 yıl
Dh Bordo Klavyeliler gelmiş yine
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