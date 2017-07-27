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ABD, bitcoin ticaretine yasal düzenleme getiriyor

ABD Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu(CFTC) bitcoine geleneksel yatırım araçlarına benzer güvenceler sunacak ve bitcoin ticaretini düzenleyecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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ABD, bitcoin ticaretine yasal düzenleme getiriyor
 

Ulaştığı değerlerle adından sıkça söz ettiren ve yatırımcı sayısını arttıran bitcoin artık ABD'de birtakım mali güvencelere sahip olacak. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC) yaptığı açıklama ile ülkede yetkili kurumlar tarafından düzenlenen ilk kripto para ticareti platformu olan LedgerX'i onayladığını duyurdu. Böylece aralarında bitcoinin de bulunduğu LedgerX'teki ticaret araçları federal yasalarla korunacak. 


Bu onayla birlikte bitcoin ticareti, vadeli işlem sözleşmelerine konu olabilecek ve böylelikle bitcoin yatırımcıları, diğer geleneksel kıymetli varlıkların(hisse senedi, altın gibi) ticaretinde olduğu gibi dijital para birimindeki fiyat dalgalanmalarına karşı da kendilerini korumaya alabilecek. Alınan bu kararla birlikte bitcoin topluluğunun finansal piyasalardaki konumunun güçlendirilmesi ve çok sayıda yatırımcı ile bitcoin tüccarından oluşan geniş bir kullanıcı tabanına ulaşması hedefleniyor. 


Tabi işin mali boyutunun yanı sıra bitcoin ticaretinin CFTC'nin kontrolünde olması, kripto para birimine olan güveni arttırabilir zira ABD'de ilk kez bir devlet kurumu bitcoin ticaretinin düzenlenmesinden sorumlu olacak. LedgerX ise kısa bir süre içinde diğer dijital para birimlerinin de sisteme ekleneceğini ve bir ila altı ay vadeli bitcoin-dolar takası gibi yeni seçenekler sunacaklarını açıkladı.


https://www.engadget.com/2017/07/26/bitcoin-federal-regulation-exchange-ledgex-protection/ Yorum Yaz
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redoracle 1 yıl
Bu gidişle mining bitmeyecek desenize eyvah eyvah
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serafon 1 yıl en beğenilen
bunlara destek verilmesi arkada kimin olduğunu gayet net açıklıyor. İnsanoğlu bugünkünden bile fazla kaos yıkım ve sömürüye kendi eliyle destek veriyor. Neden bu kadar akılsız bu insanlar ve akılsızların cezasını neden herkes çekiyor?
bunlara destek verilmesi arkada kimin olduğunu gayet net açıklıyor. İnsanoğlu bugünkünden bile fazla kaos yıkım ve sömürüye kendi eliyle destek veriyor. Neden b...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
sanal para konusunda 2 tane kehanetim var
1. kehanet ; sanal paraların kontrolü önce bankalar sonra merkezi sistem bankalarına geçiş süreci olacak haliyle borsa senedi üzerinden sanal para satışını başlatan şirketler bankalaşma sürecini tamamlayamazlar ise piyasadan silinecekler ama ortaya çıkardıkları teknoloji 1-2 basamak üst seviyeye çıkmış bir şekilde kullanılacak !
2. kehanet ise ; bir önceki olduğu zaman haliyle sanal para tüm bankacılık sisteminin belkemiği olmuş olacağı için hesap işleme yükü haliyle artacaktır. bu konuda quantum işlemcili bilgisayarlar kullanılmaya başlanılacak ; özetle sanal para üretimi için çalıştırılan tüm sunucuların fişi çekilecek, çünkü para kapitaldir ! ve belli bir merkezden yönetilir. çünkü paranın en temel doğası bu şekilde piyasa oluşturur. aksi halde kağıt para dediğiniz şey ; sıradan bir kağıt balyasından başka bir şey değildir.
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serafon 1 yıl en beğenilen
bunlara destek verilmesi arkada kimin olduğunu gayet net açıklıyor. İnsanoğlu bugünkünden bile fazla kaos yıkım ve sömürüye kendi eliyle destek veriyor. Neden bu kadar akılsız bu insanlar ve akılsızların cezasını neden herkes çekiyor?
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Supaplex_TR 1 yıl
bitcoinin geleceği hakkında kararsızdım ama artık mininge başlayabilirim . eğer bu işi abd de yaparsam ayda 3000 dolar ve üzeri mining yaparsam krallar gibi yaşarım . en kısa zamanda başlıyorum
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-Lanaya- 1 yıl Supaplex_TR
yav he he.
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Tensi 1 yıl
Devletin duzenleme getiriyorum demesi her alim satimdan haracimi alirim demesidir. Arik ben deyim %3 siz deyin %5 gelsin vergiler gelsin paraciklar. Tabii vergisever baska ulkecikler de bu oranlari abartarak uygulayacaklar, tanidik ulkecikler olabilir. :D
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KalemKolik 1 yıl Tensi
%3 komisyon ile olacaksa kimse rahatsız olmaz. Dünyanın en büyük devleti tarafından destek verilecek ve geleceği çok daha parlak olacaktır.
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redoracle 1 yıl
Bu gidişle mining bitmeyecek desenize eyvah eyvah
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sniper23 1 yıl redoracle
redoracle

Bu gidişle mining bitmeyecek desenize eyvah eyvah


Bitcoin düşmanları linç edebilir.

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derepaca 1 yıl redoracle
redoracle
Bu gidişle mining bitmeyecek desenize eyvah eyvah


Eyvah eyvah 2
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