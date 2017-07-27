ABD, bitcoin ticaretine yasal düzenleme getiriyor

Bu onayla birlikte bitcoin ticareti, vadeli işlem sözleşmelerine konu olabilecek ve böylelikle bitcoin yatırımcıları, diğer geleneksel kıymetli varlıkların(hisse senedi, altın gibi) ticaretinde olduğu gibi dijital para birimindeki fiyat dalgalanmalarına karşı da kendilerini korumaya alabilecek. Alınan bu kararla birlikte bitcoin topluluğunun finansal piyasalardaki konumunun güçlendirilmesi ve çok sayıda yatırımcı ile bitcoin tüccarından oluşan geniş bir kullanıcı tabanına ulaşması hedefleniyor.
Tabi işin mali boyutunun yanı sıra bitcoin ticaretinin CFTC'nin kontrolünde olması, kripto para birimine olan güveni arttırabilir zira ABD'de ilk kez bir devlet kurumu bitcoin ticaretinin düzenlenmesinden sorumlu olacak. LedgerX ise kısa bir süre içinde diğer dijital para birimlerinin de sisteme ekleneceğini ve bir ila altı ay vadeli bitcoin-dolar takası gibi yeni seçenekler sunacaklarını açıkladı.
https://www.engadget.com/2017/07/26/bitcoin-federal-regulation-exchange-ledgex-protection/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. kehanet ; sanal paraların kontrolü önce bankalar sonra merkezi sistem bankalarına geçiş süreci olacak haliyle borsa senedi üzerinden sanal para satışını başlatan şirketler bankalaşma sürecini tamamlayamazlar ise piyasadan silinecekler ama ortaya çıkardıkları teknoloji 1-2 basamak üst seviyeye çıkmış bir şekilde kullanılacak !
2. kehanet ise ; bir önceki olduğu zaman haliyle sanal para tüm bankacılık sisteminin belkemiği olmuş olacağı için hesap işleme yükü haliyle artacaktır. bu konuda quantum işlemcili bilgisayarlar kullanılmaya başlanılacak ; özetle sanal para üretimi için çalıştırılan tüm sunucuların fişi çekilecek, çünkü para kapitaldir ! ve belli bir merkezden yönetilir. çünkü paranın en temel doğası bu şekilde piyasa oluşturur. aksi halde kağıt para dediğiniz şey ; sıradan bir kağıt balyasından başka bir şey değildir.
Bitcoin düşmanları linç edebilir.
Eyvah eyvah 2