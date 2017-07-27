ABD, bitcoin ticaretine yasal düzenleme getiriyor

Ulaştığı değerlerle adından sıkça söz ettiren ve yatırımcı sayısını arttıran bitcoin artık ABD'de birtakım mali güvencelere sahip olacak. Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Komisyonu (CFTC) yaptığı açıklama ile ülkede yetkili kurumlar tarafından düzenlenen ilk kripto para ticareti platformu olan LedgerX'i onayladığını duyurdu. Böylece aralarında bitcoinin de bulunduğu LedgerX'teki ticaret araçları federal yasalarla korunacak.





Bu onayla birlikte bitcoin ticareti, vadeli işlem sözleşmelerine konu olabilecek ve böylelikle bitcoin yatırımcıları, diğer geleneksel kıymetli varlıkların(hisse senedi, altın gibi) ticaretinde olduğu gibi dijital para birimindeki fiyat dalgalanmalarına karşı da kendilerini korumaya alabilecek. Alınan bu kararla birlikte bitcoin topluluğunun finansal piyasalardaki konumunun güçlendirilmesi ve çok sayıda yatırımcı ile bitcoin tüccarından oluşan geniş bir kullanıcı tabanına ulaşması hedefleniyor.





Tabi işin mali boyutunun yanı sıra bitcoin ticaretinin CFTC'nin kontrolünde olması, kripto para birimine olan güveni arttırabilir zira ABD'de ilk kez bir devlet kurumu bitcoin ticaretinin düzenlenmesinden sorumlu olacak. LedgerX ise kısa bir süre içinde diğer dijital para birimlerinin de sisteme ekleneceğini ve bir ila altı ay vadeli bitcoin-dolar takası gibi yeni seçenekler sunacaklarını açıkladı.

https://www.engadget.com/2017/07/26/bitcoin-federal-regulation-exchange-ledgex-protection/