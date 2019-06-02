ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde

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Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Verilere göre ABD'de en son bu kadar çok kızamık vakası 1992 yılında yıl boyunca 963 vaka sayısıy ile görüldü. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kurumunun raporlarına göre 2019 yılınının henüz yarısına bile ulaşmamışken görülen vaka sayısı 971 olarak belirtildi.
Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri hastalığı başarılı bir bir biçimde eradike ettiğini beyan etmişti lakin aşılanmayan bireyler sebebiyle günümüzde de hastalık tekrar görülmeye başlandı.
CDC 3 veya daha fazla vakayı ''salgın'' olarak nitelendirmekle birlikte kızamık salgınları en çok New York'ta ve New York'taki Rockland bölgesinde yayıldı. Eğer vakalar görülmeye devam ederse Amerika Birleşik Devletleri kızamık eradikasyon durumunu kaybedecek gibi görünüyor.
CDC, bu kaybın Amerikan ulusu için büyük bir darbe olacağını ve yapılmış halk sağlığı çalışmalarının tabiri caizse kökünü kazıyacağını düşünüyor. Kızamık aşılarının yaygın olmadığı dönemlerde her yıl, 3 ila 4 milyon kişi kızamık etkeni ile karşılaşıyordu ve bu bireylerin 400 ile 500 kadarı kızamık sebebiyle hayatını kaybediyordu.
Aşılar sayesinde kızamık birçok ülkede eradike edilmişti
Aşıların kullanıma girmesi ve yaygınlaşması ile kızamık etkeni ABD'de eradike edilmişti. Çocuklara yapılan aşının en yaygın türü olan MMR aşısı yani KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşısı yapıldığı zaman yüzde %97 oranında bu hastalıkları başarılı bir biçimde önlüyordu.
CDC müdürü Dr. Robert Redfield kızamığın önlenebilir bir hastalık olduğunu ve salgınları sona erdirmenin yolunun; aşılanabilecek bütün çocukların ve yetişkinlerin aşılanmalarının sağlamak olduğu söyledi.
CDC önerilerine göre MMR aşısı çocuklara; 12. ve 15. aylar ile 4. ila 6. yaş arasında olmak üzere 2 doz olarak yapılıyor lakin yurt dışına çıkacak bebeklerde 6. aydan itibaren aşı yapılması gerekiyor. 6 ila 11 aylık bebekler yurt dışı seyahati öncesinde tek doz olmak üzere aşılanıyor, bu yaşın üzerinde olan bireylere ise aşının 2 doz yapılması gerekiyor.
Ayrıca Redfield kızamık aşısının güvenli olduğuna ve otizme neden olmadığına dair ailelere güvence vermek istediğini de ekledi.
https://www.livescience.com/65606-measles-cases-reach-record-high.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerika da bu hastalıkların tekrar yayılmasının sebebi "aşırı bilinçli" olduğunu sanan ebeveynler "bilinçli" olarak çocuklarına bu aşıları yaptırmamak konusunda ısrarcılar. Sebebi ise aşıların zararlı ve sağlıksız olduğuna fikrine kapılmış olmaları malesef. Fakat yerel yönetimler bu konuda ciddi yaptırım uygulamaya başladı ev hapsine kadar karantina benzeri uygulamalar başladı.
Aşı olmayan bireylerde gelişen bu hastalıklar aşı olmuş olan bireylere de bulaşıyor ve çok ciddi bir salgın tehlikesi oluşturuyor.
2019 yılında yerel yönetimler daha da katı tedbirler almak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.