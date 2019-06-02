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ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakalarının sayısı bir hayli yükseldi. CDC kurumuna göre 2019 yılınının henüz yarısına bile ulaşmamışken görülen vaka sayısı 971 olarak belirtildi.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Verilere göre ABD'de en son bu kadar çok kızamık vakası 1992 yılında yıl boyunca 963 vaka sayısıy ile görüldü. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kurumunun raporlarına göre 2019 yılınının henüz yarısına bile ulaşmamışken görülen vaka sayısı 971 olarak belirtildi.

Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri hastalığı başarılı bir bir biçimde eradike ettiğini beyan etmişti lakin aşılanmayan bireyler sebebiyle günümüzde de hastalık tekrar görülmeye başlandı.

CDC 3 veya daha fazla vakayı ''salgın'' olarak nitelendirmekle birlikte kızamık salgınları en çok New York'ta ve New York'taki Rockland bölgesinde yayıldı. Eğer vakalar görülmeye devam ederse Amerika Birleşik Devletleri kızamık eradikasyon durumunu kaybedecek gibi görünüyor.

CDC, bu kaybın Amerikan ulusu için büyük bir darbe olacağını ve yapılmış halk sağlığı çalışmalarının tabiri caizse kökünü kazıyacağını düşünüyor. Kızamık aşılarının yaygın olmadığı dönemlerde her yıl, 3 ila 4 milyon kişi kızamık etkeni ile karşılaşıyordu ve bu bireylerin 400 ile 500 kadarı kızamık sebebiyle hayatını kaybediyordu.

Aşılar sayesinde kızamık birçok ülkede eradike edilmişti


Aşıların kullanıma girmesi ve yaygınlaşması ile kızamık etkeni ABD'de eradike edilmişti. Çocuklara yapılan aşının en yaygın türü olan MMR aşısı yani KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) aşısı yapıldığı zaman yüzde %97 oranında bu hastalıkları başarılı bir biçimde önlüyordu.

CDC müdürü Dr. Robert Redfield kızamığın önlenebilir bir hastalık olduğunu ve salgınları sona erdirmenin yolunun; aşılanabilecek bütün çocukların ve yetişkinlerin aşılanmalarının sağlamak olduğu söyledi.

CDC önerilerine göre MMR aşısı çocuklara; 12. ve 15. aylar ile 4. ila 6. yaş arasında olmak üzere 2 doz olarak yapılıyor lakin yurt dışına çıkacak bebeklerde 6. aydan itibaren aşı yapılması gerekiyor. 6 ila 11 aylık bebekler yurt dışı seyahati öncesinde tek doz olmak üzere aşılanıyor, bu yaşın üzerinde olan bireylere ise aşının 2 doz yapılması gerekiyor.

Ayrıca Redfield kızamık aşısının güvenli olduğuna ve otizme neden olmadığına dair ailelere güvence vermek istediğini de ekledi.

https://www.livescience.com/65606-measles-cases-reach-record-high.html Yorum Yaz
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ecs_elite_group 6 gün en beğenilen
Bu konu ile ilgili geçmiştede pek çok makale okudum.
Amerika da bu hastalıkların tekrar yayılmasının sebebi "aşırı bilinçli" olduğunu sanan ebeveynler "bilinçli" olarak çocuklarına bu aşıları yaptırmamak konusunda ısrarcılar. Sebebi ise aşıların zararlı ve sağlıksız olduğuna fikrine kapılmış olmaları malesef. Fakat yerel yönetimler bu konuda ciddi yaptırım uygulamaya başladı ev hapsine kadar karantina benzeri uygulamalar başladı.
Aşı olmayan bireylerde gelişen bu hastalıklar aşı olmuş olan bireylere de bulaşıyor ve çok ciddi bir salgın tehlikesi oluşturuyor.
2019 yılında yerel yönetimler daha da katı tedbirler almak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.
Bu konu ile ilgili geçmiştede pek çok makale okudum.Amerika da bu hastalıkların tekrar yayılmasının sebebi "aşırı bilinçli" olduğunu sanan ebeveynler "bilin...
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dubbed 16 sa.
Amerika'da ki vakıfların Afrika'ya gönderdiği aşıların kısırlık yaptığı iddiaları dolanıyor. Doğru mu bilemem ama aşı gerekli.
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zotacing 4 gün
Yeni kobay bir nesil için, ABD istediği zaman hastalıkları tekrar tetikliyor.
Bu hastalığı da klasik Orta Doğu üzerinden salıyor.
Türkiye'ye giren milyonlarca başı boş mültecilerin hiç birine sağlık taraması yapılmadı.
Bugün kör kütük fanatik siyasal islam holiganları, ileride tarihin karanlık sayfalarına girecek.
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TheLastNinja 5 gün
Aşırı dinci (yahudiliğe mensup olanlar) mahallelerinden yayıldığını okumuştum bir yerlerden
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V4LKyR 5 gün
Eradike etmek, hastalığın kökünü kazımak, bir daha ortaya çıkmamasını sağlamak demektir.
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Mr. Jingles 5 gün
Aşıdan önce ABD’nin bu akıl mantık yoksunu bireyleri kısırlaştırması lazım. Bu bireylerin üreyebiliyor olmaları aşı olmamalarından daha büyük bir tehlike.
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WB 5 gün
Ates olmayan yerde duman tutmez, asi diye ne yaptiklari belli degil, once seffaf ve guvenilir hale getirin bu isi..
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John Wick 5 gün WB
Al işte
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BumberShoot 5 gün WB
Sanki aşının içinde ne olduğunu söylesek anlayacaksın
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ecs_elite_group 6 gün en beğenilen
Bu konu ile ilgili geçmiştede pek çok makale okudum.
Amerika da bu hastalıkların tekrar yayılmasının sebebi "aşırı bilinçli" olduğunu sanan ebeveynler "bilinçli" olarak çocuklarına bu aşıları yaptırmamak konusunda ısrarcılar. Sebebi ise aşıların zararlı ve sağlıksız olduğuna fikrine kapılmış olmaları malesef. Fakat yerel yönetimler bu konuda ciddi yaptırım uygulamaya başladı ev hapsine kadar karantina benzeri uygulamalar başladı.
Aşı olmayan bireylerde gelişen bu hastalıklar aşı olmuş olan bireylere de bulaşıyor ve çok ciddi bir salgın tehlikesi oluşturuyor.
2019 yılında yerel yönetimler daha da katı tedbirler almak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.
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Tugrul_512bit 6 gün
"Dünya düzdür" de bulaşıcı.
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