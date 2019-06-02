ABD'deki kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek düzeyinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen kızamık vakaları son 27 yılın en yüksek seviyesinde. Verilere göre ABD'de en son bu kadar çok kızamık vakası 1992 yılında yıl boyunca 963 vaka sayısıy ile görüldü. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kurumunun raporlarına göre 2019 yılınının henüz yarısına bile ulaşmamışken görülen vaka sayısı 971 olarak belirtildi.

aşılanmayan

salgın

CDC, bu kaybın Amerikan ulusu için büyük bir darbe olacağını ve yapılmış halk sağlığı çalışmalarının tabiri caizse kökünü kazıyacağını düşünüyor

Aşılar sayesinde kızamık birçok ülkede eradike edilmişti

kızamık, kızamıkçık, kabakulak

aşılanabilecek bütün çocukların ve yetişkinlerin aşılanmalarının sağlamak olduğu söyledi.



CDC önerilerine göre MMR aşısı çocuklara; 12. ve 15. aylar ile 4. ila 6. yaş arasında olmak üzere 2 doz olarak yapılıyor lakin yurt dışına çıkacak bebeklerde 6. aydan itibaren aşı yapılması gerekiyor. 6 ila 11 aylık bebekler yurt dışı seyahati öncesinde tek doz olmak üzere aşılanıyor, bu yaşın üzerinde olan bireylere ise aşının 2 doz yapılması gerekiyor.

Ayrıca Redfield kızamık aşısının güvenli olduğuna ve otizme neden olmadığına dair ailelere güvence vermek istediğini de ekledi.

https://www.livescience.com/65606-measles-cases-reach-record-high.html

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Geçmiştehastalığı başarılı bir bir biçimdeettiğini beyan etmişti lakinsebebiyle günümüzde de hastalık tekrar görülmeye başlandı.veya'''' olarak nitelendirmekle birlikte kızamık salgınlarıta vebölgesinde yayıldı. Eğer vakalar görülmeye devam edersekızamıkkaybedecek gibi görünüyor.. Kızamık aşılarının yaygın olmadığı dönemlerde her yıl,kişi kızamık etkeni ile karşılaşıyordu ve bu bireylerinkadarı kızamık sebebiyleAşıların kullanıma girmesi ve yaygınlaşması ile kızamık etkeni'de eradike edilmişti.yapılan aşının entürü olanaşısı yani) aşısı yapıldığı zaman yüzdeoranında bu hastalıkları başarılı bir biçimde önlüyordu.müdürükızamığınbirolduğunu ve salgınları sona erdirmenin yolunun;