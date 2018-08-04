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ABD küçük ve orta büyüklükteki havalimanlarında güvenlik izlemesini kaldırmayı düşünüyor

Ulaştırma Güvenliği İdaresi’nden sızan bir rapora göre, ABD genelinde küçük ve orta büyüklükteki havalimanlarında güvenlik izleme faaliyetlerinin sonlandırılması gündemde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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havacılık
Kerem Ardıçlı
Yazar
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ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) bünyesinde bir çalışma grubu tarafından sunulan rapora göre, 60 ve daha az yolcuyla uçuşların gerçekleştirildiği, ABD genelinde 150 havalimanında güvenlik izlemelerine son verilebilir. Bu sayede her yıl 115 milyon dolar tasarruf edilmesi planlanıyor.

TSA’nın sitesinde yer alan bilgilere göre raporda ifade edilen "güvenlik izlemesi" çok geniş bir alanı kapsıyor. TSA, istihbarat ve güvenlik birimleriyle irtibatlı bir şekilde daha havalimanına gelmeden yolcuları çeşitli güvenlik filtrelerinden geçiriyor. Bu taramalara bildiğimiz bagaj ve üs taraması da elbette dahil.

Öneri yürürlüğe girerse her gün 10.000 yolcunun güvenlik izlemesi yapılmayacak. Bu yolcular aktarmalı uçtukları takdirde izlemeye dahil edilecekler. Bu sayı, bir gün içinde ABD’de uçanların sayısının yüzde 0,5’ini teşkil ediyor.
TSA yetkilisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemeler gereği belli bir güvenlik seviyesinin altında TSA'nın gözetleme yapmasına gerek olmadığını, her yıl bu ve benzeri tasarıların görüşüldüğünü, geçtiğimiz yıl da buna benzer bir tasarı sunulduğu ancak kabul edilmediğini, konunun bu yıl da tartışılıyor olmasının kabul edileceği manasına gelmediğini, bununla birlikte bu yönde bir çalışma grubu kurulmuş olmasının konuya bakışın ciddi olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl ABD, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden ABD’ye yapılan uçuşlara laptop dahil telefondan büyük elektronik cihazlara kabin yasağı getirmişti. İlerleyen zamanda bu yasak kaldırılmıştı. Bu uygulama da TSA tarafından istihbarat ve güvenlik birimleriyle istişare halinde alınan bir karardı. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra sıkılaşan güvenlik önlemlerine her yıl yenileri ekleniyor. TSA’nın izleme listesinde olmayan ABD vatandaşlarını bile güvenlik gerekçesiyle radarına aldığı ortaya çıkmıştı. Önerinin kabul edilmesi, güvenlik kaygısı yaşayan ABD için kolay olmayacak gibi duruyor.

https://www.theverge.com/2018/8/1/17641038/tsa-ending-passenger-screening-small-airports-proposal Yorum Yaz
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