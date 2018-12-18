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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi

ABD Savunma Bakanlığı müfettişleri, ülkenin balistik füze sistemlerini denetleyerek onlarca güvenlik açığının olduğunu raporladılar. Bazı bilgisayarlarda virüs programı bile olmadığı belirtiliyor.
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Savunma Sanayi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD Savunma Bakanlığı, askeri güçleriyle her zaman övünen ABD'nin balistik füze sistemlerinde geniş bir denetim gerçekleştirdi. ZDNet'in ortaya çıkardığı rapora göre, ABD balistik füze savunma sistemi onlarca siber güvenlik açığıyla dolu.

Virüs programı bile kullanılmıyor

Savunma Bakanlığı müfettişlerinin yazdığı raporda, yetkililerin flash sürücüleri şifrelemeyi ihmal ettikleri, kritik sunuculara fiziksel kilitler koymadıklarını, iki faktörlü kimlik doğrulamasının kullanılmadığını ve hatta bazı bilgisayarlarda virüs programının dahi olmadığını belirtiyorlar.
10 Aralık tarihli ve kamuoyuna açıklanmayan bu rapor, ülkenin balistik füze savunma sisteminin sekiz aylık bir incelemesini özetliyor. Beş tesisi inceleyen müfettişler, tüm tesisleri yedi güvenlik faktörünün en az üçünde başarısız bulduğunu da raporlamış durumda. Ayrıca Ekim ayında çıkan bir Hükümet Sorumluluk Ofisi raporu, Pentagon'un silah sistemlerinin de siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu ortaya çıkarmıştı.

https://www.engadget.com/2018/12/18/us-ballistic-missile-system-cybersecurity/ Yorum Yaz
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yimmasabi 5 ay en beğenilen
Evet kaspersky falan kurmaları lazım :D Açığı tespit edenleri de araştırmak gerek :D
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deoks 5 ay
Önceden tespit edilmesi kendileri adına iyi olmuş. Birileri gibi bir kazadan sonra önlem almayı düşünmemişler.
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LiveF0r1 5 ay
Skynet, bu haberi beğendi.
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yimmasabi 5 ay en beğenilen
Evet kaspersky falan kurmaları lazım :D Açığı tespit edenleri de araştırmak gerek :D
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