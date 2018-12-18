ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi

ABD Savunma Bakanlığı, askeri güçleriyle her zaman övünen ABD'nin balistik füze sistemlerinde geniş bir denetim gerçekleştirdi. ZDNet'in ortaya çıkardığı rapora göre, ABD balistik füze savunma sistemi onlarca siber güvenlik açığıyla dolu.

Virüs programı bile kullanılmıyor

Savunma Bakanlığı müfettişlerinin yazdığı raporda, yetkililerin flash sürücüleri şifrelemeyi ihmal ettikleri, kritik sunuculara fiziksel kilitler koymadıklarını, iki faktörlü kimlik doğrulamasının kullanılmadığını ve hatta bazı bilgisayarlarda virüs programının dahi olmadığını belirtiyorlar.

https://www.engadget.com/2018/12/18/us-ballistic-missile-system-cybersecurity/

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10 Aralık tarihli ve kamuoyuna açıklanmayan bu rapor, ülkeninsekiz aylık bir incelemesini özetliyor.müfettişler, tüm tesislerigüvenlik faktörünün en azbaşarısız bulduğunu da raporlamış durumda. Ayrıca Ekim ayında çıkan birraporu,'un silah sistemlerinin de siber saldırılara karşıolduğunu ortaya çıkarmıştı.