ABD ve İngiltere havalimanı kontrollerinde elektronik cihazların açık tutulmasını zorunlu kılıyor





Kısa süre önce ABD'nin güvenlik nedeniyle havalimanı kontrollerinde yolcuların bataryalı kişisel elektronik cihazlarını açık tutmalarını zorunlu hale getirmesinden sonra İngiltere de benzer bir kuralı uygulamaya başladı.





Kuralın gerekçesi ise elektronik cihazların içinin boşaltılarak bomba taşınabilmesi ihtimali. Eğer elektronik cihaz düzgün çalıştığını ispat ederse bu içerisinde bir bomba olmadığını gösteriyor.





An itibariyle İngiltere'den tüm çıkış ve geliş hatlarında bu kural uygulanmaya başladı ve eğer cihazınızın çalıştığını ispatlayamazsanız görevliler el koyuyor ve ister siz gelene kadar muhafaza ediyor isterseniz de belirttiğiniz adrese kargoluyor.





İngiltere'deki tüm uçuşlar için kuralın geçerli olduğu belirtilse de ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Asya ülkelerinin kontrol altında tutulduğu ve diğer uçuşlar için ise cihazın açık tutulmasının tavsiye edildiği rapor ediliyor. Uçuş güvenliğini sağlamaya yönelik bu yeni tedbirin başka hangi ülkelere yayılacağı şimdilik belli değil.

http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/10955485/Mobiles-could-be-banned-on-all-flights-from-Britain.html