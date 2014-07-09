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ABD ve İngiltere havalimanı kontrollerinde elektronik cihazların açık tutulmasını zorunlu kılıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD ve İngiltere havalimanı kontrollerinde elektronik cihazların açık tutulmasını zorunlu kılıyor

Kısa süre önce ABD'nin güvenlik nedeniyle havalimanı kontrollerinde yolcuların bataryalı kişisel elektronik cihazlarını açık tutmalarını zorunlu hale getirmesinden sonra İngiltere de benzer bir kuralı uygulamaya başladı.

Kuralın gerekçesi ise elektronik cihazların içinin boşaltılarak bomba taşınabilmesi ihtimali. Eğer elektronik cihaz düzgün çalıştığını ispat ederse bu içerisinde bir bomba olmadığını gösteriyor. 

An itibariyle İngiltere'den tüm çıkış ve geliş hatlarında bu kural uygulanmaya başladı ve eğer cihazınızın çalıştığını ispatlayamazsanız görevliler el koyuyor ve ister siz gelene kadar muhafaza ediyor isterseniz de belirttiğiniz adrese kargoluyor. 

İngiltere'deki tüm uçuşlar için kuralın geçerli olduğu belirtilse de ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Asya ülkelerinin kontrol altında tutulduğu ve diğer uçuşlar için ise cihazın açık tutulmasının tavsiye edildiği rapor ediliyor. Uçuş güvenliğini sağlamaya yönelik bu yeni tedbirin başka hangi ülkelere yayılacağı şimdilik belli değil.  

http://www.telegraph.co.uk/travel/travelnews/10955485/Mobiles-could-be-banned-on-all-flights-from-Britain.html Yorum Yaz
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Neither 5 yıl
Güvenlik için ne yapacaklarını şaşırdılar
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MoRTaLSouL 5 yıl
Şarjı bitenler için de bir planları vardır umarım.
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X-Slim 5 yıl
Sacmalik resmen..
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Bradley Cooper 5 yıl
ya zaten bilgisayarların çantadan çıakrılması gibi saçma bir uygulama vardı. her Xray den geçişte laptop u çantadan çıkarıp ayrı geçiriyorduk. kemer çıkarmaktan kötü. işin yoksa bilgisayarı çalışır vaziyette beklet. umarım bize gelmez bu uygulama
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Tom Hagen 5 yıl
İlk aklima fight club'da ki titreyen bagaj sahnesi geldi..
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MegaWolt38 5 yıl
ABD'ye girerken Silindir tüpün içine giriyorsun, tepeden tırnağa kadar xray den geçiriyorlar ki daha birkaç güvenlik noktası daha var...çok saçma olmuş bence.
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SteveMeade 5 yıl
Şarjı bitenler, ayrılın bakayım siz şöyle kenara özel muamele var
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prof.exx 5 yıl
Ben böyle saçmalık görmedim. Kimse kusura bakmasın ama yurt dışına çıkarken havalimanında acelem olduğu halde laptopuma bakmak istediler tamam eyvallah açtım ama masaüstü ekranı gelene kadar beklettiler beni, ne yani işletim sistemim çökmüş olsa ercan havalimanında kalıp uçağa binemeyecekmiydim. rezillik
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Umutcan 5 yıl
Çalışan cihazın içine de bazı donanımlar çıkarılıp, ya da sahte şekilde çalışan, ekrandan ibaret bir cihaza bomba yerleştirilebilir gayet, çok da kesin sonuç verebilecek bir önlem değil.
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Elsa 5 yıl prof.exx
prof.exx
Ben böyle saçmalık görmedim. Kimse kusura bakmasın ama yurt dışına çıkarken havalimanında acelem olduğu halde laptopuma bakmak istediler tamam eyvallah açtım ama masaüstü ekranı gelene kadar beklettiler beni, ne yani işletim sistemim çökmüş olsa ercan havalimanında kalıp uçağa binemeyecekmiydim. rezillik

Os kurulu olmasa da bios ekranına girebilirsin ki
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navolta 5 yıl
İlginç.

Bir ton x-ray den geçirip bombadan şüpheleniyorlar.
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hakyurek 5 yıl
aklima birden sarji iki dakika da bite laptobum geldi... bomba diye birakmazlar... bataryasi oldu bunun demeye utanir insan
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Reul 5 yıl hakyurek
hakyurek

aklima birden sarji iki dakika da bite laptobum geldi... bomba diye birakmazlar... bataryasi oldu bunun demeye utanir insan

bırakın hocam gelince alırsınız artık
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mementopolis 5 yıl
bizden de korkuyorlar deme iyi iyi
Korkun bizden
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