ABD'de Bing tabanlı yapılan aramalar Ağustos'ta yüzde 29 seviyesine çıktı

13 yıldır internet kavramını baştan aşağı değiştiren arama motoru devi Google yaklaşık yüzde 83’lük bir oranla global arama motoru pazarının tek hakimi konumunda. Ülke bazında ise Rusya'da Yandex ve Çin'de Baidu açık ara farkla Google'ın önünde seyrediyor. Anavatanı ABD'de ise Bing ile kıyasıya bir rekabet içinde.





Tüm ABD arama pazarının yüzde 65'ine hakim olan Google'ın ardından Bing ile yapılan aramalar yüzde 29 oranına yükseldi.





Experian Hitwise sitesinin raporuna göre Ağustos ayında Bing'in içerik sağladığı Yahoo, 27 Ağustos 2011 tarihine kadar olan 4 haftalık sürede yüzde 15.89 oranını yakaladı. Bing'in kendisi ise yüzde 13.10 seviyesine çıktı. Böylece toplamda oran yüzde 29 oldu.





ComScore tarafından yayınlanan raporda da yine benzer sonuçlar elde edildi. Bing Kasım ayında en yüksek seviyesi olan yüzde 11.8 oranına çıktıktan sonra yükselmeye devam etti ve Temmuz ayında yüzde 14.4 Pazar payını yakaladı. 2010 yılında yüzde 12 büyüme yakalayan ABD arama motoru pazarında da Bing yüzde 29'luk bir büyüme elde etti.





Bing açısından Microsoft'un son dönemde yaptığı atılımlar büyük önem taşıyor. Twitter ile yapılan içerik anlaşması ile Bing aramalarında gerçek zamanlı Twitter verileri sağlama ve Windows 8 işletim sistemi ile gelecek Bing web uygulamasının Live Tile tasarımı ile baştan aşağı yenilenmesi arama motoru yarışında Bing'e birkaç puan daha ekleyecek gibi görünüyor.