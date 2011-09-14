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ABD'de Bing tabanlı yapılan aramalar Ağustos'ta yüzde 29 seviyesine çıktı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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13 yıldır internet kavramını baştan aşağı değiştiren arama motoru devi Google yaklaşık yüzde 83’lük bir oranla global arama motoru pazarının tek hakimi konumunda. Ülke bazında ise Rusya'da Yandex ve Çin'de Baidu açık ara farkla Google'ın önünde seyrediyor. Anavatanı ABD'de ise Bing ile kıyasıya bir rekabet içinde. 

Tüm ABD arama pazarının yüzde 65'ine hakim olan Google'ın ardından Bing ile yapılan aramalar yüzde 29 oranına yükseldi.

Experian Hitwise sitesinin raporuna göre Ağustos ayında Bing'in içerik sağladığı Yahoo, 27 Ağustos 2011 tarihine kadar olan 4 haftalık sürede yüzde 15.89 oranını yakaladı. Bing'in kendisi ise yüzde 13.10 seviyesine çıktı. Böylece toplamda oran yüzde 29 oldu.

ComScore tarafından yayınlanan raporda da yine benzer sonuçlar elde edildi. Bing Kasım ayında en yüksek seviyesi olan yüzde 11.8 oranına çıktıktan sonra yükselmeye devam etti ve Temmuz ayında yüzde 14.4 Pazar payını yakaladı. 2010 yılında yüzde 12 büyüme yakalayan ABD arama motoru pazarında da Bing yüzde 29'luk bir büyüme elde etti.

Bing açısından Microsoft'un son dönemde yaptığı atılımlar büyük önem taşıyor. Twitter ile yapılan içerik anlaşması ile Bing aramalarında gerçek zamanlı Twitter verileri sağlama ve Windows 8 işletim sistemi ile gelecek Bing web uygulamasının Live Tile tasarımı ile baştan aşağı yenilenmesi arama motoru yarışında Bing'e birkaç puan daha ekleyecek gibi görünüyor.


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Volkanbaba 7 yıl
Bing in daha isabetli arama yapması popiler olmamasından kaynaklanıyor.Çakallık yaparak ziyaretçi çekmeye çalışan siteler bunu google ile yapıyorlar binge bulaşma gereği duymuyorlar.Bing kullanıcılarını arttırırsa bu olayları bingde de görmeye başlarız.
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Menow 7 yıl
Bende bir diğer haberde BING'in google indexlemesinden faydalanarak içerikleri kullanıcılarına sunduğunu okumuştum. Ortalık epey karışmıştı...
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ama=neden 7 yıl Menow
Menow

Bende bir diğer haberde BING'in google indexlemesinden faydalanarak içerikleri kullanıcılarına sunduğunu okumuştum. Ortalık epey karışmıştı...


Öyle bişeyin olmadığı açıklanınca, Google tarafından iddiayı atan fırlama başka açıklama bile yapmamıştı.
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ama=neden 7 yıl
İngilizce dışındaki aramalarda google'ın kalitesini vermiyor henüz. Onun haricinde çok isabetli. Sağlam algoritmaları var belli. Sadece arama motoru da değil bing, bir sürü de özelliği var.
Özellikle bing maps kontrol ve kullanım açısından rakiplerinden bir kaç adım önde bence. Tr'de adres ve kapı numarasında Google Maps kadar isabetli değil yine ama, SLight Kontrolü ile bi kullanın derim, sonra google maps işkence gibi geliyor.
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2K 7 yıl
Başka bir haberde de Bing daha olumlu işe yaracak sayfalar çıkarttığını okumuştum tabi ne kadar doğru bilmiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Bing arama konusunda kendisini çok geliştirdi. Bir yıl önce ile bugün kıyasladığımda çok fark var. Google bilgiye ulaşma noktasında bing in eline su dökemez bence. Neden? Bir arama yaptığınızda reklam botları harekete geçerek sizi ilgisiz alakasız yerlere yönlendirebiliyor. Ve ne vahimdir ki bu aldatıcı sayfalar google ın ilk sayfalarında yer alıyor. Çok popüler olmanın cezası herhalde. Ama bingte bugüne kadar böyle birşeyle karşılaşmadım. Bing in sağladığı bir güzellikte benim gibi uygulama geliştiricilerine sağladığı kolaylıklar; örneğin msdn kütüphanelerinde direk aramalar yapabilmesi. Temmuzdan bu yana bing kullanmaktayım. 1 kere deneyen farkı görebilir.
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Menow 7 yıl
IE sormuyor arkadasim arama motorunu aksine chrome soruyor arama motorunu.
Yani google centilmenlik yapiyor microsoft al sana bing diyor.
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Şahi_13 7 yıl

Menow

IE sormuyor arkadasim arama motorunu aksine chrome soruyor arama motorunu.

Yani google centilmenlik yapiyor microsoft al sana bing diyor.


doğrudur hafızam yanıltmış hocam,teşekkürler.
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Şahi_13 7 yıl
descartes79
Bu artışın IE varsayılan arama motorunun Bing olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

Anımsıdığım kadarıyla IE kurulum esnasında soruyo hangi arama motorunu kullanmak istediğinizi.O yüzden bing kullanımı "tercihen" gerçekleşmekte.
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sadtneverdie 7 yıl
Artsın artsın rekabet bize yarıyor.
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descartes79 7 yıl
Bu artışın IE varsayılan arama motorunun Bing olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
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