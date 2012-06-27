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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD'de Galaxy Tab 10.1 modelinin satışı yasaklandı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaklaşık 2 yıldır Apple ile Samsung arasında devam eden patent ihlali davalarında zaman zaman tarafların aleyhine sonuçlanan kararlar alınıyor. Apple'ın Samsung'a ait 3G patentlerini ihlal ettiğine dair karardan sonra bu kez Samsung'un Galaxy Tab 10.1 modeli patent ihlalinden dolayı yasaklandı. 

Kaliforniya bölge mahkemesi yargıcı Lucy Koh, Galaxy Tab 10.1 modelinin Apple'ın bazı tasarım patentlerini ihlal ettiği ve bu nedenle firmayı zarara uğrattığı gerekçesiyle satışına yasak getirdi.

Koh, daha önce aksi yönde bir karar vermişti. Ancak üst mahkeme kararın yeniden görüşülmesi için geri gönderdi. Apple ile Samsung'un doğrudan rakip olması nedeniyle patent ihlalinin Apple'ı ciddi anlamda zarara uğrattığı kararına varıldı.

Hukuk çevreleri bir dava başlangıcında yasaklama ön kararı çıkmasının çok nadir yaşandığını belirtiyor. Bazı çevreler kararı yerinde bulurken bazı çevreler de Apple'ın haddinden fazla agresif olduğunu düşünüyor.

Apple ile Samsung, ellerindeki patentleri birbirlerine lisanslamak için bir görüşme süreci içerisinde ve Apple'ın bu ön karar ile elini güçlendireceği tahmin ediliyor.

Şikago mahkemesi ise benzer bir davada, tüketicilere zarar vereceği gerekçesiyle, Motorola akıllı telefonlarının satışının durdurulmasını talep eden Apple'ı geri çevirmişti.

Apple sözcüsü Samsung'un apaçık kopyalama yaptığını ve bunun yanlış olduğunu ifade ediyor. Samsung sözcüsü ise yasaklama kararının modelin genel tasarımına işaret eden tek bir patente dayanarak alındığını, Apple'ın bu tür hareketlerinin kısıtlanması gerektiğini savunuyor. Samsung da kararı Washington'daki bir üst mahkemeye temyize taşıyacak.

http://www.reuters.com/article/2012/06/27/us-samsung-galaxy-ruling-idUSBRE85Q02B20120627 Yorum Yaz
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yc#1 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Steve Jobs'ın ahı tutuyor. Adam bunlarla uğraşırken kanser oldu gitti!
iOS çakması tüm Android cihazlar dünyadan toplatılmalı ve yok edilmeli!

Tebrikler, Apple'dan bir adet hisse senedi kazandınız.
DH MisafiriSteve Jobs'ın ahı tutuyor. Adam bunlarla uğraşırken kanser oldu gitti!iOS çakması tüm Android cihazlar dünyadan toplatı...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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bocekgrafik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İsabetli bir karar olmuş , ipad varken neden insan başka tablet alır anlamam zaten.

Saygılar

DH Misafiri

Steve Jobs'ın ahı tutuyor. Adam bunlarla uğraşırken kanser oldu gitti!
iOS çakması tüm Android cihazlar dünyadan toplatılmalı ve yok edilmeli!

Bu iki kişi her kimse, büyük ihtimalle forumdan birileridir. Tepki çekeceklerini bildikleri için misafir olarak yazmışlar. Hasta ruhlu bunlar.
DH Misafiriİsabetli bir karar olmuş , ipad varken neden insan başka tablet alır anlamam zaten.Saygılar...
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bLind 6 yıl
Ne acgozlu adamlar ya bokunu cikardilar su patent olayinin.
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brk-bjk 6 yıl
Yapma ya bu konuyu açmak için girmiştim

Galaxy Tab 10.1 kullanıcısı olarak üzüldüm ama ABD adına ne bu kendi markasını üstün tutma isteği.Daha doğru düzgün rekabeti ayarlayamıyorlar sonra da bu gibi komik durumlara düşüyorlar
Tab 10.1 İpad2 yi silip süpürüyordu,eee bir kaç küçük eksiklikleri olmasına rağmen(kamera,çözünürlük vs...) New İpad i de tokatlamayı başardı ve Apple da yediremedi tabii haliyle.

Bu en iyi tablet İPAD dir diyenler hayatlarında GALAXY TAB 10.1 ile sadece 15-20 dk internet deneyimi yaşamışlar mıdır acaba.İpad deki ayar yapma sıkıntısı yerine Galaxy lerin tamamındaki kolay ayarlamaları görmüşlermidir.İOS uygulamalarında max 1 saat geçirirken Android in derya deniz niteliğindeki uygulamalıyla tabletlerini zamanın nasıl geçtiğini anlamadan kişiselleştirebildiler mi hiç.ROOT olayının Apple dan ne kadar uzak olduğunun farkındalar mı.EN ÖNEMLİSİ HAYATLARINDA HİÇ 10.1 inch lik AKILLI BİR CİHAZ KULLANABİLMİŞLER MİDİR?







Bu arada Almanya davasını da Şubatta Apple kazanmıştı,üstüne Avustralya davası da tam anlamıyla çıkmaza girmiş durumda Avustralya da Tab 10.1 satılmıyor
Japonya,Güney Kore(adamları kendi evlerinde bile rahatsız ediyor Apple
),Hollanda;Fransa ve İtalya da ki davalar da halken devam ediyor ve Samsung için gelecekleri çok parlak da gözükmüyor.


Şimdi bunun neresinde haklı rekabet olayı.Samsung sadece 10-15 ülkede satılacak.O da kim bilir ne satış rekorları kıracak Orta Doğu ve Asya ülekeleri başı çekmek üzere ne kadar fazla Tablet PC alacaklar dimi
.Onun dışında Apple bütün dünyada en önemli nüfus ve alıcı potansiyeli olan ülkelerde rakipsiz olarak satılarak adaletli rakabetle yarışan adil bir yarışta ipi göğüsleyecek



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jovanovic 6 yıl
Devam beyler, mısırları aldık da geldik...
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nmkyldrm 6 yıl
Süpüremeyecek sadece rekabeti körükleyecek ve bundan, daha ucuza daha iyi hizmet ve teknolojilerden yararlanacağımız için, bizler kârlı çılacağız. Kimse elindeki teknolojileri olmayan bir rekabet ortamında bize kucak dolusu sunmaz. Mesela düşünsene Android tabletler olmasaydı su anda iOS nerede olurdu ya da tam tersi durumda Android bize, bugün verebildiklerinin hepsini verir miydi?
Bir de ben bazı yorumları abartılı buluyorum. Mesela bu aletle birlikte her şeyi yapabileceğimiz konusundaki fikirler gibi. Yazılım ve donanim acısından tamam gercekten çok sağlam geliyorlar ama misal bı Photoshop icin bir de büyük bir ekrana ihtiyacımız yok mu? Bu şimdilik çok küçük bir ayrıntı gibi gelebilir fakat bana göre ılerde tek ve en büyük engel olacaktır.
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adını nick koydum 6 yıl
Galaxy Tab , steve jabzın kanser olma sebebi zaten. S2 yide duyunca gitti öbür dünyaya. Galaxy S3 çıkınca tim kuuk'unda hastlalıkları başladı , patent matent SAMSUNG'u germiyor elmacılar.
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TearsForFears 6 yıl
Apple , çok yanlış yapıyorsun çok.Apple kullanmayan insanları kendinden soğutuyorsun.Ben hiç apple marka ürün kullanmadım.Ve kullanmakta içimden gelmiyor.İnşallah Apple ve Nokia batarda kurtuluruz bunlardan.İkiside zamanına göre iyiydi ama artık iyi değiller.
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FFadeleSS 6 yıl
Apple bi öl ya
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jovanovic 6 yıl
Amerika'da yasaklanmış satış ne tesadüf ki apple da Amerikan şirketi...
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myhotyro 6 yıl
"DH Misafiri" de ne oluyor. Ne kadar dangalak var "DH Misafiri" olarak yorum yazıyor. DH bu kadar da ayağa düşmemeli.
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myhotyro 6 yıl
bocekgrafik
DH Misafiri İsabetli bir karar olmuş , ipad varken neden insan başka tablet alır anlamam zaten. Saygılar
DH Misafiri Steve Jobsın ahı tutuyor. Adam bunlarla uğraşırken kanser oldu gitti! iOS çakması tüm Android cihazlar dünyadan toplatılmalı ve yok edilmeli!
Bu iki kişi her kimse, büyük ihtimalle forumdan birileridir. Tepki çekeceklerini bildikleri için misafir olarak yazmışlar. Hasta ruhlu bunlar.

Bunlara hasta değil de dangalak demek daha doğru.
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Backstreet 6 yıl
Amerika'da satsa ne oluuuur,satmasa ne olur...İşimize bakalım Beyler...
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StummScream 6 yıl
Hep söylerim. Elma diye marka mı olur.
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sertacarslan 6 yıl
B.ku çıktı...
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Selfroot 6 yıl
1-2 yıllık tablet artık yasaklatsan ne olcak satacağını satmıştır zaten Galaxy Note 10.1 geliyor onu alır millet
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eediz 6 yıl
apple ne diosa doprudur. ailemizin markası apple :D
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