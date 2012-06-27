ABD'de Galaxy Tab 10.1 modelinin satışı yasaklandı

Yaklaşık 2 yıldır Apple ile Samsung arasında devam eden patent ihlali davalarında zaman zaman tarafların aleyhine sonuçlanan kararlar alınıyor. Apple'ın Samsung'a ait 3G patentlerini ihlal ettiğine dair karardan sonra bu kez Samsung'un Galaxy Tab 10.1 modeli patent ihlalinden dolayı yasaklandı.





Kaliforniya bölge mahkemesi yargıcı Lucy Koh, Galaxy Tab 10.1 modelinin Apple'ın bazı tasarım patentlerini ihlal ettiği ve bu nedenle firmayı zarara uğrattığı gerekçesiyle satışına yasak getirdi.





Koh, daha önce aksi yönde bir karar vermişti. Ancak üst mahkeme kararın yeniden görüşülmesi için geri gönderdi. Apple ile Samsung'un doğrudan rakip olması nedeniyle patent ihlalinin Apple'ı ciddi anlamda zarara uğrattığı kararına varıldı.





Hukuk çevreleri bir dava başlangıcında yasaklama ön kararı çıkmasının çok nadir yaşandığını belirtiyor. Bazı çevreler kararı yerinde bulurken bazı çevreler de Apple'ın haddinden fazla agresif olduğunu düşünüyor.





Apple ile Samsung, ellerindeki patentleri birbirlerine lisanslamak için bir görüşme süreci içerisinde ve Apple'ın bu ön karar ile elini güçlendireceği tahmin ediliyor.





Şikago mahkemesi ise benzer bir davada, tüketicilere zarar vereceği gerekçesiyle, Motorola akıllı telefonlarının satışının durdurulmasını talep eden Apple'ı geri çevirmişti.





Apple sözcüsü Samsung'un apaçık kopyalama yaptığını ve bunun yanlış olduğunu ifade ediyor. Samsung sözcüsü ise yasaklama kararının modelin genel tasarımına işaret eden tek bir patente dayanarak alındığını, Apple'ın bu tür hareketlerinin kısıtlanması gerektiğini savunuyor. Samsung da kararı Washington'daki bir üst mahkemeye temyize taşıyacak.