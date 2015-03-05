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ABD'li teknoloji şirketleri bugüne kadar 420 milyar doları offshore hesaplara aktardı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'li teknoloji şirketleri bugüne kadar 420 milyar doları offshore hesaplara aktardı

Devasa gelirler kazanamasına karşın ABD'li teknoloji devlerinin vergiden kaçınmak adına çeşitli yöntemler kullandıkları biliniyor. Gelirlerini çok az vergi alan veya hiç vergi almayan ülkelerde kurdukları iştiraklerine aktaran firmalar böylece kendi ülkelerinde düşük gelir elde etmiş görünüyor ve vergiyi de az ödüyor.
Bloomberg tarafından yapılan araştırmada Apple, Google ve Microsoft gibi devlerin yer aldığı ABD'nin en büyük 8 şirketi deniz aşırı hesaplarda toplam 420 milyar dolar tutuyor. Sadece geçen yıl 69 milyar dolar hesaplara eklendi.
ABD'li şirketlerin toplamının denizaşırı ülkelerde tuttuğu miktar ise 2.1 trilyon dolara yaklaşıyor. Şirketlerin ödemedikleri vergilerin pek çok ABD kurumunu ihya edeceği belirtiliyor. Örneğin geçen yıl 30 milyar dolar kar elde eden Microsoft'un vergileri NASA'nın bir yıllık bütçesini karşılayabiliyordu. Apple'ın 23 milyar dolarlık karı ise Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini karşılayabiliyordu. Böyle olunca bu masraflar halkın cebinden çıkan vergilerle karşılanıyor.
Obama bunu engelleyebilmek adına şirket yöneticileri ile biraraya gelerek çeşitli düzenlemeler üzerinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Ancak iş gücü açısından kaçırdığı vergilerden daha fazla kazandırdığı için ABD'li teknoloji devlerine gem vurmak mümkün görünmüyor.



http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-04/u-s-companies-are-stashing-2-1-trillion-overseas-to-avoid-taxes Yorum Yaz
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SkewCurrent 4 yıl en beğenilen
Lütfen haber yaparken Türkçe'yi özenli kullanın. Offshore kelimesinin bir karşılığı var(denizaşırı).
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Parallel Killer 4 yıl
su akar yolunu bulur
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umutadiyaman 4 yıl
O kadar parayı nie tutuolar acaba varken harcayın sonra çok ararsınız
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doctor_bey 4 yıl
adamlardaki paranın haddi hesabı yok, vay be. ben hala 5 liranın hesabını yapıyorum, lanet.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
adamların kaçırdığı paraya bak arkadaş iyikide kaçırıyorlar
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V4LKyR 4 yıl
Demek Microsoft 30 milyar $ kâr yapmış he. KÂR.
Vay be.
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Das Boot 4 yıl
Kapitalizmin merkezinde doğaldır bu durum. Mahallenizin bakkalı bile bir şekilde devlete az vergi ödemenin peşinde. Bir çok ülkeyi satın alabilecek bütçeleri bulunan şirketlerin bu tip davranış içerisine girmesi normal.
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ekrem71 4 yıl
Ekonomide offshore tabiri daha sık kullanılıyor ve vergiden kaçınmak temelini daha iyi anlatıyor. Denizaşırı dediğiniz zaman istediğinizi tam anlatamamış oluyorsunuz.
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selahattın ısık 4 yıl
Modern oligarklık...
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SkewCurrent 4 yıl en beğenilen
Lütfen haber yaparken Türkçe'yi özenli kullanın. Offshore kelimesinin bir karşılığı var(denizaşırı).
2 Yanıt Yanıtla +7
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ULYSES 4 yıl SkewCurrent
SkewCurrent
Lütfen haber yaparken Türkçe'yi özenli kullanın. Offshore kelimesinin bir karşılığı var(denizaşırı).

Haberde bahsedilen bankacılık sistemi, özelinde vergi almayan ülkelerde geçerli. Çoğu da karaiblerde bulunuyor. Burada kullanılan offshore kelimesi deniz aşırı demek değil. Tam karşılığı olmasa da kıyı bankacılığı deyimi kullanılabilir.
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BLooregard Q.Kazoo 4 yıl SkewCurrent
SkewCurrent

Lütfen haber yaparken Türkçe'yi özenli kullanın. Offshore kelimesinin bir karşılığı var(denizaşırı).

offshore döğöl ö dönözöşörö.Denizaşırı yazsalardı ben anlamazdım mesela.Sanki her şeyin türkçesini kullanıyorsunuz.
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