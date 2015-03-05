ABD'li teknoloji şirketleri bugüne kadar 420 milyar doları offshore hesaplara aktardı





Devasa gelirler kazanamasına karşın ABD'li teknoloji devlerinin vergiden kaçınmak adına çeşitli yöntemler kullandıkları biliniyor. Gelirlerini çok az vergi alan veya hiç vergi almayan ülkelerde kurdukları iştiraklerine aktaran firmalar böylece kendi ülkelerinde düşük gelir elde etmiş görünüyor ve vergiyi de az ödüyor.

Bloomberg tarafından yapılan araştırmada Apple, Google ve Microsoft gibi devlerin yer aldığı ABD'nin en büyük 8 şirketi deniz aşırı hesaplarda toplam 420 milyar dolar tutuyor. Sadece geçen yıl 69 milyar dolar hesaplara eklendi.

ABD'li şirketlerin toplamının denizaşırı ülkelerde tuttuğu miktar ise 2.1 trilyon dolara yaklaşıyor. Şirketlerin ödemedikleri vergilerin pek çok ABD kurumunu ihya edeceği belirtiliyor. Örneğin geçen yıl 30 milyar dolar kar elde eden Microsoft'un vergileri NASA'nın bir yıllık bütçesini karşılayabiliyordu. Apple'ın 23 milyar dolarlık karı ise Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesini karşılayabiliyordu. Böyle olunca bu masraflar halkın cebinden çıkan vergilerle karşılanıyor.

Obama bunu engelleyebilmek adına şirket yöneticileri ile biraraya gelerek çeşitli düzenlemeler üzerinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Ancak iş gücü açısından kaçırdığı vergilerden daha fazla kazandırdığı için ABD'li teknoloji devlerine gem vurmak mümkün görünmüyor.









http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-04/u-s-companies-are-stashing-2-1-trillion-overseas-to-avoid-taxes