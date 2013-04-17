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ABI Research : Bu yıl 1.2 milyon akıllı saat satılacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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ABI Research : Bu yıl 1.2 milyon akıllı saat satılacak

Klasik saat fonksiyonlarının yanında akıllı telefonlara bağlanarak gelen çağrı, mesaj, mail, sosyal güncellemelerini bildirim şeklinde gösteren akıllı saatler bu yıl yükseliş trendine girdi. Pebble akıllı saat projesinin Kickstarter üzerinde 10 milyon dolar gibi bir bağış elde etmesi bu trendi tetikledi.

Analizler satış konusunda bu yıl önemli bir eşiğin aşılacağı yönünde birleşiyor. ABI Research tarafından yapılan analize göre akıllı saatler bu yıl 1.2 milyon adet satış yapacak.

Akıllı saat konsepti son 10 yıldır pazarda olmasına rağmen fonksiyon eksikliği ve batarya sorunları nedeniyle yeterli ilgiyi görememekteydi. Ancak akıllı telefon teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak akıllı saatler de kötü imajını düzeltti.

Akıllı saatlerin yükselişinin en önemli nedenleri arasında ise akıllı telefonların benimsenme oranının artması, geniş erişilebilirlik imkanı, bağlantı teknolojilerinin gelişerek daha az enerji harcar hale gelmesi ve sensör maliyetlerinde düşüş gösteriliyor.

ABI Research, giyilebilir cihazları dört kategoriye ayrılıyor. Bildirim tarzında olanlar MetaWatch ve Cokoo gibi akıllı telefondaki uyarıları bildirim olarak ekrana yansıtıyor.

Ses fonksiyonlu olanlar ise Martian akıllı saati gibi ses komutları ile çağrı başlatabiliyor ve diğer işlevleri yerine getirebiliyor.

Melez akıllı saatler ise bildirim özelliğinin yanında çağrı cevaplama reddetme gibi Bluetooth kulaklık fonksiyonları sunuyor. Bağımsız akıllı saatler ise I'm Watch gibi kendi işletim sistemine sahip olup herhangi bir akıllı telefona bağlanma ihtiyacı duymayan modelleri temsil ediyor. Ancak bu modeller henüz emekleme aşamasında.


http://www.digitimes.com/news/a20130417PR202.html Yorum Yaz
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ssonerb 6 yıl
Burn in Hell
Apple akıllı saat yaparsa; 1.2 milyon saat, 1 gündeki ön sipariş sayısına eşit olur.

evet gösteriş işin içine girdiğinde elmadan iyisi yok
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Emre Kocakaya 6 yıl
Bende Sony watch var,her aksam sarja koyuyorum,cok pil tuketiyior,klasik saatler gibi az pil tuketseler iyi olur,batarya konusuna oncelik verilmeli bu tarz girisimlerde.
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DH Misafiri 6 yıl
saatleri aşırı pil tüketen bluetooth 3 yapsınlar da android telefonlar da kullanabilsin. BT 4 hala google a 2 beden büyük geliyor maalesef.
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-Ege 6 yıl
E-ink ekranlı bir akıllı saatimin olmasını isterim (Görseldeki mesela)
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kasim33 6 yıl
uygun fiyatlı bi saat çıkarsa ciddi anlamda almayı düşnrm en azından telefonu cebimden çıkarmadan kimin aradıgı görebilmek müzikçaları kontrol etmek ve benzeri işleri rahatlıkla yapabiliriz.
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iboocum 6 yıl
akıllı saatlerden önce akıllı telefonların akıllı saatler ile uyumunun gelişmesi lazım
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Jül Sezar 6 yıl
Apple akıllı saat yaparsa; 1.2 milyon saat, 1 gündeki ön sipariş sayısına eşit olur.
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