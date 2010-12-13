A-Data'dan USB 3.0 destekli yeni bellek: S102

Arka arkaya duyurduğu belleklerle USB 3.0 teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olan A-Data, ürün gamına eklediği S102 isimli yeni belleğini detaylandırdı. 71.8 x 18.6 x 10.6 mm boyutlarında ve 15 gram ağırlığında olan bellek, sahip olduğu kontrolcü ile USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunuyor. 68MB/saniye okuma ve 30MB/saniye yazma hızlarını destekleyen USB belleğin kasa yapısında ise Alüminyum malzemeye yer veriliyor.

8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan A-Data S102'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.