A-Data'dan USB 3.0 destekli yeni bellek: S102

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Arka arkaya duyurduğu belleklerle USB 3.0 teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olan A-Data, ürün gamına eklediği S102 isimli yeni belleğini detaylandırdı. 71.8 x 18.6 x 10.6 mm boyutlarında ve 15 gram ağırlığında olan bellek, sahip olduğu kontrolcü ile USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunuyor. 68MB/saniye okuma ve 30MB/saniye yazma hızlarını destekleyen USB belleğin kasa yapısında ise Alüminyum malzemeye yer veriliyor.
8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan A-Data S102'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Edit: Varmış
hocam nerden aldınız link verebilirmisiniz......bende bu aralar bir böyle bir bellek almayı düşünüyorum
çok iyi olur çok sevinirim
bide nerden ve kaça aldın yazabilirmisin pm den yada buraya
bu ürün daha iyi