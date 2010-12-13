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A-Data'dan USB 3.0 destekli yeni bellek: S102

8 yıl
27,8b
1
46
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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A-Data'dan USB 3.0 destekli yeni bellek: S102
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Arka arkaya duyurduğu belleklerle USB 3.0 teknolojisine hızlı bir şekilde adapte olan A-Data, ürün gamına eklediği S102 isimli yeni belleğini detaylandırdı.  71.8 x 18.6 x 10.6 mm boyutlarında ve 15 gram ağırlığında olan bellek, sahip olduğu kontrolcü ile USB 3.0 teknolojisi için doğal destek sunuyor. 68MB/saniye okuma ve 30MB/saniye yazma hızlarını destekleyen USB belleğin kasa yapısında ise Alüminyum malzemeye yer veriliyor.

8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan A-Data S102'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

A-Data'dan USB 3.0 destekli yeni bellek: S102
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DH Misafiri 7 yıl
bende 8 gb alcam 30 ytl iyi nerden alcam bide anakartim 3_0 desteklermi asus anakart eve kadar getiriyorlarmi kapidami 30 ytl veriyon numara falan yazsaniz bide nasil alicamizi ogrensek
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kenfat10 7 yıl
Hızlar yetersiz 3.0 a göre.Ben 4 yıllık a-data pd7 ile bu hızlara yaklaşıyorum nerdeyse...
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DH Misafiri 7 yıl
bende 8 gb alcam 30 ytl iyi nerden alcam bide anakartim 3_0 desteklermi asus anakart eve kadar getiriyorlarmi kapidami 30 ytl veriyon numara falan yazsaniz bide nasil alicamizi ogrensek anakart 3_0 desleklemezse yinede hizli aktarirmi
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DH Misafiri 7 yıl
Alacak arkadaşlar birşeye dikkat etmeli. 16GB'lık ile 8GB'lık arasında okuma ve yazmada fark var. Kendi bilgilerinde dahi yazıyor, 16'lık için 18 MB/s, 8'lik için 11 MB/s şeklinde.
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DH Misafiri 7 yıl
eski usb'lere bakılırsa hız ve kapasite olarak oldukça iyi
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DH Misafiri 8 yıl
Alacak arkadaşlar birşeye dikkat etmeli. 16GB'lık ile 8GB'lık arasında okuma ve yazmada fark var. Kendi bilgilerinde dahi yazıyor, 16'lık için 18 MB/s, 8'lik için 11 MB/s şeklinde.
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DemonicMajesty 8 yıl
Arkadaşlar bu bellekte ip veya anahtarlık takılacak delik var mı? Benim için önemli, usb belleği devamlı yanımda taşıdığımdan kaybetmemek için anahtarlık gibi kullanıyorum.
Edit: Varmış
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DH Misafiri 8 yıl
bu ürünün 8GB lık olanını 20 Lira ya aldım bence iyi tavsiye ederim memnunum
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kartal311 8 yıl

DH Misafiri

bu ürünün 8GB lık olanını 20 Lira ya aldım bence iyi tavsiye ederim memnunum

hocam nerden aldınız link verebilirmisiniz......bende bu aralar bir böyle bir bellek almayı düşünüyorum
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KODTECH 8 yıl
Ben 16gb olan modelini aldım fakat henüz elime ulaşmadı. Geldiği zaman ufak bir bilgilendirme ve kullanıcı yorumu yaparım.
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kozkir 8 yıl

-ExTReMe-

Ben 16gb olan modelini aldım fakat henüz elime ulaşmadı. Geldiği zaman ufak bir bilgilendirme ve kullanıcı yorumu yaparım.


çok iyi olur çok sevinirim
bide nerden ve kaça aldın yazabilirmisin pm den yada buraya
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The@Thing 8 yıl
hepsiburada.com/...
bu ürün daha iyi
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Rey Leon 8 yıl
okuma tamamda yazma hızları okadarda iyi değil..
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