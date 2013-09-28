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AKVIS, fotoğrafları çizime dönüştüren ArtWork yazılımını güncellendi

5 yıl
614
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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AKVIS, fotoğrafları çizime dönüştüren ArtWork yazılımını güncellendi
Kullanıcılara çektikleri fotoğrafları birer sanat eserine dönüştürme şansı tanıyan başarılı yazılımlardan AKVIS tarafından hazırlanan ArtWork'un 8. sürümü kullanıma sunuldu.
Eklenen fotoğrafları içerisinde yer alan 7 farklı filtre seçeneği ile boyama ya da çizim formuna sokabilen ArtWork, Windows ve Mac işletim sistemlerinde bağımsız ya da diğer fotoğraf düzenleme yazılımları yanında eklenti olarak çalışabiliyor. 8. sürümüyle hazırlanan fotoğrafların direkt olarak Facebook, Twitter, Flickr, Tumblr ve Google+ gibi sosyal ağlara aktarma / paylaşm özelliğine kavuşan yazılım, aynı zamanda artık Photoshop CC ve PaintShop Pro X6 yazılımlarına da destek vererek eklenti olarak çalışabiliyor.
AKVIS tarafından 8. sürümü yayınlanan ArtWork isimli yazılıma 72$ fiyat etiketiyle buradan, ücretsiz deneme sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.photographyblog.com/news/akvis_artwork_8/ Yorum Yaz
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